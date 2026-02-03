हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआर माधवन ने चार साल के लिए फिल्मों से क्यों लिया था ब्रेक? एक्टर बोले- 'मैं दूसरों की धुन पर नाच रहा था'

आर माधवन ने चार साल के लिए फिल्मों से क्यों लिया था ब्रेक? एक्टर बोले- 'मैं दूसरों की धुन पर नाच रहा था'

R Mahavan On 4 Years Break: धुरंधर एक्टर आर माधवन ने अपने करियर के पीक पर फिल्म इंडस्ट्री से चार साल का ब्रेक ले लिया था. वहीं अब उन्होंने इसकी असल वजह का खुलासा किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 03 Feb 2026 09:35 AM (IST)
Preferred Sources

आर माधवन इन दिनों ब्लॉकबस्टर धुरंधर में अहम किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. वहीं क्या आप जानते हैं कि एक्टर ने अपने करियर के पीक पर चार साल का ब्रेक ले लिया था. वहीं एक्टर ने अब एक इंटरव्यू में खुलकर बताया है कि उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर फिल्मों से दूरी क्यों बनाई थी?

आर माधवन ने साल 2011 में एक्टिंग से ब्रेक लिया था और 2016 में 'साला खडूस' से वापसी तक सिल्वर स्क्रीन दूर रहे. यह फिल्म उनके पहले के करियर के रोमांटिक रोल से बिल्कुल अलग थी.

आर माधवन ने चार साल का ब्रेक क्यों लिया था?
अनफिल्टर्ड एंटरटेनमेंट के साथ हाल ही में हुई बातचीत में आर माधवन ने बताया कि यह एहसास उन्हें विदेश में शूटिंग के दौरान हुआ. "विक्रम वेधा मुझे एक ब्रेक के बाद मिली. साला खडूस से पहले, मुझे ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि मैं जिस तरह का काम कर रहा था, उससे बहुत निराश था. मैं स्विट्जरलैंड में एक तमिल गाने के लिए नारंगी पैंट और हरी शर्ट पहनकर शूटिंग कर रहा था."

उन्होंने आगे कहा, "मैं सड़क के बीच में था और मैंने एक स्विस किसान को वहां बैठे देखा, जो हमें पूरी नफ़रत से देख रहा था. वह चाय की चुस्की ले रहा था और सोच रहा था कि हम क्या कर रहे हैं. मैंने उसे देखा और सोचा कि तुम चेन्नई आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं."

दूसरों की धुनों पर नाचने का एहसास हुआ
उस मुलाकात ने माधवन को एक एक्टर के तौर पर अपनी पसंद के बारे में एक मुश्किल सच का सामना करने पर मजबूर कर दिया था. उन्होंने कहा, "मुझे सच में बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर अचानक मुझे एहसास हुआ. मैं सचमुच दूसरों की धुन पर नाच रहा हूं, मैं एक पब्लिक स्पीकर हूं, मुझे बंदूक चलाना आता है, रिमोट प्लेन उड़ाना आता है, घोड़े की सवारी करना आता है, मैं बहुत कुछ करता हूं, लेकिन मैं अपनी फिल्मों में इनमें से कुछ भी नहीं दिखा रहा हूं."

उन्होंने कहा "मैं सिर्फ़ दर्शकों को लुभाने की कोशिश कर रहा था, जिससे मैं एक सुपरस्टार बन जाऊं. मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ."

जो लोग उनके सबसे करीब थे, उन्हें भी यह दूरी महसूस हो रही थी. माधवन ने याद किया कि उनकी पत्नी, सरिता बिर्जे ने उनकी बढ़ती असंतुष्टि को नोटिस किया था. उन्होंने अपने कुछ किरदारों के बारे में सोचते हुए कहा, "यहां तक ​​कि जो किरदार मैं निभा रहा था... जैसे एक भूखा, अनपढ़ गांव का लड़का जो क्रिकेट में अपना करियर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है. मेरा मतलब है, किसी भी एंगल से अरविंद स्वामी ऐसे नहीं लगते कि हम अनपढ़ हैं या खाने के लिए भूखे हैं. ये सब गलत चीजें थीं."

घर पर हुई एक बातचीत टर्निंग पॉइंट बन गई
माधवन ने आगे कहा, "एक दिन, मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, 'तुम्हें क्या हुआ है?' उसने कहा कि तुम काम पर ऐसे जाते हो जैसे तुम वहां से वापस आना चाहते हो. उस बात में सच में बहुत दम था." उन्होंने कहा, और थानी ओरुवन के तेलुगु रीमेक का उदाहरण दिया, जो उन्हें लॉजिकली गलत लग रहे थे.

चार साल के ब्रेक में खुद को कर लिया था इंडस्ट्री से दूर
अपने चार साल के ब्रेक के दौरान, माधवन ने जानबूझकर खुद को इंडस्ट्री से दूर कर लिया था. उन्होंने इस बारे में कहा, "तो, मैंने एक ब्रेक लिया. मैं समझना चाहता था कि देश किस दिशा में जा रहा है. मैंने एड फिल्में करना भी बंद कर दिया, दाढ़ी बढ़ा ली, चेन्नई और भारत की दूसरी जगहों पर बहुत यात्रा की. मैंने रिक्शा वालों से बात की, उनके लिए सच में क्या मायने रखता है, उन्हें परेशान करने वाली चीजों की असली कीमत क्या है."

पीछे मुड़कर देखने पर, उन्हें लगता है कि उस दौर ने उन्हें आज का एक्टर बनाया है. उन्होंने इसे लके करगा "चार साल की वह समझ ही शायद आज मेरे काम आ रही है।"

कमबैक करने पर बदल गया फिल्ममेकिंग के प्रति नजरिया
जब वह आखिरकार लौटे, तो माधवन ने कहा कि फिल्ममेकिंग के प्रति उनका नज़रिया पूरी तरह बदल गया था. उन्होंने कहा कि "जब मैं वापस आया, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे फिल्ममेकर, जो मेरे साथ फिल्में बना रहे थे, वे मेरे जितने आगे की सोच वाले नहीं थे. कहानी कहने की उनकी काबिलियत अभी भी अपने गुरुओं को इम्प्रेस करने तक ही सीमित थी. मैंने नए डायरेक्टर ढूंढना शुरू किया."

इस बदलाव की वजह से उनमें एक बड़ा बदलाव आया, और माधवन ने विक्रम वेधा, शैतान, केसरी 2, दे दे प्यार दे 2 और धुरंधर जैसी फिल्मों में कई तरह के, परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड रोल किए.

पद्म श्री से किए गए सम्मानित
बता दें कि गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर आर माधवन को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया था. यह पुरस्कार तमिल, हिंदी और तेलुगु फिल्मों में उनके 25 साल से ज़्यादा के करियर को मान्यता देता है. माधवन ने इस सम्मान को "मेरे सबसे बड़े सपनों से भी परे" बताया.

 

Published at : 03 Feb 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
R. Madhavan Dhurandhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Asaduddin Owaisi: ओवैसी आखिर क्यों बोले-'मैं जिन्ना नहीं, इस वतन से...', नागपुर की जीत पर भी दिया बयान
ओवैसी आखिर क्यों बोले-'मैं जिन्ना नहीं, इस वतन से...', नागपुर की जीत पर भी दिया बयान
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने ली एक और जान, बैतूल के 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने ली एक और जान, बैतूल के 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत
इंडिया
Weather Forecast: यूपी-बिहार में आज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा रहेगा?
यूपी-बिहार में आज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा रहेगा?
बॉलीवुड
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री! किरदार को लेकर भी हुआ खुलासा
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री!
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal: Tariff वॉर में Donlad Trump का यू-टर्न..क्या है पीछे की 'इनसाइड स्टोरी'? | PM
India-US Trade Deal: अमेरिका ने भारत के लिए घटाया टैरिफ, अब सिर्फ 18 फीसदी लगेगा Tariff | PM Modi
Pakistan boycott India T20 World Cup match: पाकिस्तान ने अपना 'भविष्य' बिगाड़ लिया? | Hindi News
Trump Tariff on India: भारत को ट्रंप टैरिफ से बड़ी राहत...25% से 18% किया टैरिफ | Tariff on India
Crime News: खूनी शिकारी...टारगेट पर सूरज बिहारी ! Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Asaduddin Owaisi: ओवैसी आखिर क्यों बोले-'मैं जिन्ना नहीं, इस वतन से...', नागपुर की जीत पर भी दिया बयान
ओवैसी आखिर क्यों बोले-'मैं जिन्ना नहीं, इस वतन से...', नागपुर की जीत पर भी दिया बयान
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने ली एक और जान, बैतूल के 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने ली एक और जान, बैतूल के 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत
इंडिया
Weather Forecast: यूपी-बिहार में आज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा रहेगा?
यूपी-बिहार में आज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा रहेगा?
बॉलीवुड
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री! किरदार को लेकर भी हुआ खुलासा
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री!
स्पोर्ट्स
U19 World Cup 2026: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कब-कहां देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग
U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कब-कहां देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग
ट्रैवल
आप रखते हैं असमान में उड़ने का रोमांच, जानें कहां है दुनिया के टॉप-5 पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन?
आप रखते हैं असमान में उड़ने का रोमांच, जानें कहां है दुनिया के टॉप-5 पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन?
जनरल नॉलेज
Gray Hair Reasons: बढ़ती उम्र के साथ आखिर क्यों हो जाते हैं बाल सफेद, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
बढ़ती उम्र के साथ आखिर क्यों हो जाते हैं बाल सफेद, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
ट्रेंडिंग
माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी के बाद भी भटका हुआ महसूस करती हूं” 26 साल की इंजीनियर की पोस्ट से इंटरनेट पर हड़कंप
माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी के बाद भी भटका हुआ महसूस करती हूं” 26 साल की इंजीनियर की पोस्ट से इंटरनेट पर हड़कंप
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget