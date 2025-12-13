हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतारा सुतारिया को खास अंदाज में वीर पहाड़िया ने किया था प्रपोज, डेट को ऐसे बनाया यादगार

तारा सुतारिया को खास अंदाज में वीर पहाड़िया ने किया था प्रपोज, डेट को ऐसे बनाया यादगार

Veer Pahariya-Tara Stuaria: तारा सुतारिया इन दिनों वीर पहाड़िया को डेट कर रही हैं. कपल ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने प्यार की खूबसूरत शुरुआत का खुलासा किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 13 Dec 2025 06:04 PM (IST)
तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने जुलाई 2025 में अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था. अब उनकी लव स्टोरी  फैंस के बीच चर्चा का हॉट टॉपिक बनी हुई है. इन दोनों एक साथ देख फैंस काफी खुश होते हैं. अब इन्हीं सब के बीच कपल ने अपनी पहली रोमांटिक ट्रिप और डेट के बारे में खुलासा किया है. कपल ने बताया कि उनकी पहली डेट किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी.

 फीलिंग को व्यक्त करने से पीछे नहीं हटते
'ट्रैवल प्लस लेजर इंडिया' की बातचीत में कपल ने पहली डेट ट्रिप को लेकर काफी कुछ शेयर किया. वीर पहाड़िया ने अपनी पहली डेट को याद करते हुए बताया कि शुरू से ही उन्होंने अपने प्यार और स्नेह को खुलकर अपनाया है. उनका कहना है कि सिचुएशन कैसा भी क्यों न हो वो अपनी फीलिंग को व्यक्त करने से कभी पीछे नहीं हटते.

 
 
 
 
 
A post shared by TARA💫 (@tarasutaria)

ट्रिप के सबसे यादगार पल किया याद
आगे जब उनसे पूछा था कि इस डेट ट्रिप पर सबसे यादगार पल क्या था. इस पर वीर ने अपने म्यूजिकल शाम का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि यह शायद उनकी पहली डेट नाइट थी.जहां उन्होंने पियानो बजाया था और तारा ने सूरज निकलने तक गाना गाया था.

हालांकि, तारा का मानना है कि उनका यह गहरा जुड़ाव किसी एक घटना से नहीं थी.यह वक्त के साथ बना. उन्होंने बताया कि उन्हें शुरुआत से ही एक-दूसरे की यह बात खास लगी कि वे हर सुख-दुख में एक-दूसरे का साथ देते हैं, जैसे वे एक-दूसरे को पूरी जिंदगी से जानते हैं.

 
 
 
 
 
A post shared by TARA💫 (@tarasutaria)

मां की इस खास को किया याद
वहीं तारा ने इस सवाल का जवाब देते हुए अपनी मां की एक पुरानी पारिवारिक मान्यता का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उनकी मां हमेशा कहती थीं कि 'आइल ऑफ कैपरी' ऐसी जगह है जहां आप अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपने प्यार को ले जाते हैं. एक पुरानी कहावत है कि अगर आप आइल से गुजरते समय नाव में अपने साथी को गले लगाते हैं तो आप हमेशा के लिए उतने ही खास बने रहेंगे और उन्होंने बिलकुल वैसा ही किया.

वीर ने आगे बताया कि यह जगह तो उनके मिलने से पहले भी उनके लिए मायने रखती थी. उनके लिए अमाल्फी कोस्ट की यह जगह बहुत खास थी. उन्होंने कहा कि एक-दूसरे को जानने से पहले भी, यह वह जगह थी जहां वे जाना चाहते थे जब उन्हें यह पता चला कि उन्हें अपना खास इंसान मिल गया है.

Published at : 13 Dec 2025 06:03 PM (IST)
