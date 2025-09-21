हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासिर्फ 3 करोड़ में बना डाली 2 घंटे 17 मिनट की फिल्म, कमाई ऐसी हुई कि 'स्त्री 2' भी पड़ गई कमजोर

सिर्फ 3 करोड़ में बना डाली 2 घंटे 17 मिनट की फिल्म, कमाई ऐसी हुई कि 'स्त्री 2' भी पड़ गई कमजोर

'स्त्री 2' पिछले साल रिलीज हुई थी और इसने कमाई के मामले में सभी को पीछे छोड़ दिया. लेकिन अब इसी जॉनर की फिल्म ने 'स्त्री 2' का ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. जानें फिल्म के बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Sep 2025 10:02 PM (IST)

इस साल अब तक बॉक्स ऑफिस पर कई इंडियन फिल्मों का बोलबाला रहा. एक तरफ जहां बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी बजट की फिल्मों को नाकामी का स्वाद चखना पड़ा. वहीं दूसरी ओर कई स्मॉल बजट की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कलेक्शन किया. आज हम जिस फिल्म के बारे में बताएंगे उस हॉरर कॉमेडी ने तो इसी जॉनर की बॉलीवुड फिल्म को मात दे दिया. जानिए यहां पूरी डिटेल. 

बजट के मुकाबले फिल्म का हुआ 4 हजार प्रतिशत का मुनाफा
'स्त्री 2' को जिस फिल्म ने अपने प्रॉफिट परसेंटेज से मात दी है वो कोई और नहीं बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री की कन्नड़ मूवी 'सु फ्रॉम सो' है. ये फिल्म चुपचाप बिना किसे बड़े स्टार्स या बिना किसी प्रमोशन के दर्शकों को अपना दीवाना बनाते हुए अपने मेकर्स का जेब भरती रही. 

  • आपको बता दें, 'सु फ्रॉम सो' 25 जुलाई को रिलीज हुई थी. महज 3 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म से किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि ये अपने मेकर्स को इतना तगड़ा मुनाफा करवा पाएगी.
  • सैक्निल्क की रिपोर्ट के अनुसार 'सु फ्रॉम सो' को 3 करोड़ की लागत से बनाया गया. तो वहीं फिल्म ने वर्ल्डवाइड अपने खाते में 121 करोड़ रुपए जमा किए. इसी कैलकुलेशन से 'सु फ्रॉम सो' ने अपने बजट का 4033 प्रतिशत ज्यादा निकाल कर मेकर्स को अमीर बना गई. 
  • इस हॉरर कॉमेडी फिल्म की जबरदस्त स्टोरीलाइन और किरदार के डायलॉग ने दर्शकों के दिल में अपना घर बनाया. बिना किसी ताम-झाम के फिल्म ने बहुत ही सिंपल कहानी दुनिया के सामने पेश कर दर्शकों को इंप्रेस कर दिया .

  • सिर्फ 3 करोड़ में बना डाली 2 घंटे 17 मिनट की फिल्म, कमाई ऐसी हुई कि 'स्त्री 2' भी पड़ गई कमजोर

बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा मैडॉक यूनिवर्स के हॉरर–कॉमेडी फिल्म का परफॉमेंस? 
पिछले साल 15 अगस्त को राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की मल्टीस्टार फिल्म 'स्त्री 2' बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. इस हॉरर कॉमेडी में तमन्ना भाटिया के कैमियो रोल को भी बहुत पसंद किया गया और दर्शकों ने हर दिन इस फिल्म पर नोटों की बारिश की.

मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की इस फिल्म की भी काफी सराहना हुई थी. फिल्म में कई छोटे-छोटे सीन्स ऐसे थे जिसके जरिए मेकर्स ने ऑडिएंस को गहरा संदेश दिया था. इन्हीं बारीकियों के साथ फिल्म की कहानी को भी बहुत पसंद किया गया. साथ ही इस फिल्म के पार्ट 2 में सहर बंबा, अक्षय कुमार, वरुण धवन और तमन्ना भाटिया के कैमियो के जरिए मेकर्स ने जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एड किया उसे भी ऑडियंस ने बहुत सराहा.
सिर्फ 3 करोड़ में बना डाली 2 घंटे 17 मिनट की फिल्म, कमाई ऐसी हुई कि 'स्त्री 2' भी पड़ गई कमजोर

लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की ये जोड़ी 'सु फ्रॉम सो' से पीछे रह गई. सैक्निल्क के डेटा के मुताबिक 'स्त्री 2' को कुल 60 करोड़ की लागत से बनाया गया.

तो वहीं फिल्म ने दुनियाभर में 857.15 करोड़ रुपए कमाए. अब आप ये सोच रहे होंगे कि 'सु फ्रॉम सो' से ज्यादा का कलेक्शन करने के बाद भी ये फिल्म कैसे पीछे रह गई. तो आपको बता दें, जहां 'सु फ्रॉम सो' ने अपने बजट का 4033 प्रतिशत निकाल लिया तो वहीं 'स्त्री 2' बस 1427 प्रतिशत पर ही सिमट कर रह गई.

और पढ़ें
Published at : 21 Sep 2025 10:02 PM (IST)
Tags :
Stree-2 Box Office Su From So
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
क्रिकेट
IND vs PAK: लंबी दौड़, डाइव और फिर शानदार कैच, अभिषेक शर्मा ने चीते की तरह छलांग लगाकर पकड़ा कैच; Video
लंबी दौड़, डाइव और फिर शानदार कैच, अभिषेक शर्मा ने चीते की तरह छलांग लगाकर पकड़ा कैच; Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
साउथ सिनेमा
39 साल के इस स्टार ने कराया था शाहरुख खान का कमबैक, बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म रही हिट
39 साल के इस स्टार ने कराया था शाहरुख का कमबैक, बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म रही हिट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
क्रिकेट
IND vs PAK: लंबी दौड़, डाइव और फिर शानदार कैच, अभिषेक शर्मा ने चीते की तरह छलांग लगाकर पकड़ा कैच; Video
लंबी दौड़, डाइव और फिर शानदार कैच, अभिषेक शर्मा ने चीते की तरह छलांग लगाकर पकड़ा कैच; Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
साउथ सिनेमा
39 साल के इस स्टार ने कराया था शाहरुख खान का कमबैक, बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म रही हिट
39 साल के इस स्टार ने कराया था शाहरुख का कमबैक, बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म रही हिट
विश्व
‘अफगानिस्तान की एक इंच जमीन के बदले...’, ट्रंप के बगराम एयरबेस की मांग पर अफगान सरकार ने दी धमकी
‘अफगानिस्तान की एक इंच जमीन के बदले...’, ट्रंप के बगराम एयरबेस की मांग पर अफगान सरकार ने दी धमकी
राजस्थान
जयपुर में नवरात्रि पर मांस-मछली की दुकानें रहेंगी बंद, नहीं माना आदेश तो होगा ये एक्शन
जयपुर में नवरात्रि पर मांस-मछली की दुकानें रहेंगी बंद, नहीं माना आदेश तो होगा ये एक्शन
ट्रेंडिंग
ये है जापानी खाखरा! मशीन में रख दिया पूरा का पूरा केकड़ा फिर यूं बनाया केकड़ा पापड़- वीडियो वायरल
ये है जापानी खाखरा! मशीन में रख दिया पूरा का पूरा केकड़ा फिर यूं बनाया केकड़ा पापड़- वीडियो वायरल
हेल्थ
Prostate Cancer Early Signs: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं होने वाला है प्रोस्टेट कैंसर, मर्द तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं होने वाला है प्रोस्टेट कैंसर, मर्द तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget