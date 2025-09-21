सिर्फ 3 करोड़ में बना डाली 2 घंटे 17 मिनट की फिल्म, कमाई ऐसी हुई कि 'स्त्री 2' भी पड़ गई कमजोर

इस साल अब तक बॉक्स ऑफिस पर कई इंडियन फिल्मों का बोलबाला रहा. एक तरफ जहां बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी बजट की फिल्मों को नाकामी का स्वाद चखना पड़ा. वहीं दूसरी ओर कई स्मॉल बजट की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कलेक्शन किया. आज हम जिस फिल्म के बारे में बताएंगे उस हॉरर कॉमेडी ने तो इसी जॉनर की बॉलीवुड फिल्म को मात दे दिया. जानिए यहां पूरी डिटेल.

बजट के मुकाबले फिल्म का हुआ 4 हजार प्रतिशत का मुनाफा

'स्त्री 2' को जिस फिल्म ने अपने प्रॉफिट परसेंटेज से मात दी है वो कोई और नहीं बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री की कन्नड़ मूवी 'सु फ्रॉम सो' है. ये फिल्म चुपचाप बिना किसे बड़े स्टार्स या बिना किसी प्रमोशन के दर्शकों को अपना दीवाना बनाते हुए अपने मेकर्स का जेब भरती रही.

आपको बता दें, 'सु फ्रॉम सो' 25 जुलाई को रिलीज हुई थी. महज 3 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म से किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि ये अपने मेकर्स को इतना तगड़ा मुनाफा करवा पाएगी.

सैक्निल्क की रिपोर्ट के अनुसार 'सु फ्रॉम सो' को 3 करोड़ की लागत से बनाया गया. तो वहीं फिल्म ने वर्ल्डवाइड अपने खाते में 121 करोड़ रुपए जमा किए. इसी कैलकुलेशन से 'सु फ्रॉम सो' ने अपने बजट का 4033 प्रतिशत ज्यादा निकाल कर मेकर्स को अमीर बना गई.

इस हॉरर कॉमेडी फिल्म की जबरदस्त स्टोरीलाइन और किरदार के डायलॉग ने दर्शकों के दिल में अपना घर बनाया. बिना किसी ताम-झाम के फिल्म ने बहुत ही सिंपल कहानी दुनिया के सामने पेश कर दर्शकों को इंप्रेस कर दिया .





बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा मैडॉक यूनिवर्स के हॉरर–कॉमेडी फिल्म का परफॉमेंस?

पिछले साल 15 अगस्त को राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की मल्टीस्टार फिल्म 'स्त्री 2' बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. इस हॉरर कॉमेडी में तमन्ना भाटिया के कैमियो रोल को भी बहुत पसंद किया गया और दर्शकों ने हर दिन इस फिल्म पर नोटों की बारिश की.

मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की इस फिल्म की भी काफी सराहना हुई थी. फिल्म में कई छोटे-छोटे सीन्स ऐसे थे जिसके जरिए मेकर्स ने ऑडिएंस को गहरा संदेश दिया था. इन्हीं बारीकियों के साथ फिल्म की कहानी को भी बहुत पसंद किया गया. साथ ही इस फिल्म के पार्ट 2 में सहर बंबा, अक्षय कुमार, वरुण धवन और तमन्ना भाटिया के कैमियो के जरिए मेकर्स ने जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एड किया उसे भी ऑडियंस ने बहुत सराहा.



लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की ये जोड़ी 'सु फ्रॉम सो' से पीछे रह गई. सैक्निल्क के डेटा के मुताबिक 'स्त्री 2' को कुल 60 करोड़ की लागत से बनाया गया.

तो वहीं फिल्म ने दुनियाभर में 857.15 करोड़ रुपए कमाए. अब आप ये सोच रहे होंगे कि 'सु फ्रॉम सो' से ज्यादा का कलेक्शन करने के बाद भी ये फिल्म कैसे पीछे रह गई. तो आपको बता दें, जहां 'सु फ्रॉम सो' ने अपने बजट का 4033 प्रतिशत निकाल लिया तो वहीं 'स्त्री 2' बस 1427 प्रतिशत पर ही सिमट कर रह गई.