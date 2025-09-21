सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की रोमांटिक फिल्म 'धड़क 2' की ओटीटी रिलीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म 1 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब तक ओटीटी पर नहीं आई है. लेकिन अब फैंस को 'धड़क 2' को घर बैठे देखने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. फिल्म सितंबर के महीने में ही ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है.

ओटीटी प्ले के मुताबिक सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की 'धड़क 2' अपकमिंग वीक में ओटीटी पर आ रही है.

रोमांटिक फिल्म को आप 26 सितंबर से डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर पाएंगे.

'धड़क 2' को शाजिया इकबाल ने डायरेक्ट किया है जो साल 2018 की धड़क का सीक्वल है.

फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी लीड रोल में नजर आए हैं.

'धड़क 2' में जाकिर हुसैन, सौरभ सचदेवा, दीक्षा जोशी, विपिन शर्मा और साद बिलग्रामी जैसे कलाकार भी नजर आए हैं.

'धड़क 2' का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'धड़क 2' का बजट 40 करोड़ रुपए है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई नहीं कर पाई थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट की मानें तो सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फिल्म ने भारत में 22.45 करोड़ रुपए कमाए थे. वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 'धड़क 2' ने 31.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट तक नहीं निकाल पाई और बुरी तरह फ्लॉप हो गई.

सिद्धांत और तृप्ति का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट पर सिद्धांत चतुर्वेदी के पास फिल्म 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' पाइपलाइन में है. इस फिल्म में वामिका गब्बी और जया बच्चन भी दिखाई देंगी. वहीं तृप्ति डिमरी के पास इस वक्त कई फिल्में पाइपलाइन में हैं. एक्ट्रेस शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' में इश्क फरमाती नजर आने वाली हैं. ये फिल्म 12 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके अलावा तृप्ति के पास साउथ स्टारर प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' भी है. इस फिल्म को संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट कर रहे हैं.