हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाSSMB 29, ग्लोब ट्रॉटर और फिर 'वाराणसी', जानें राजामौली की अगली फिल्म से जुड़े इन नामों का मतलब

SSMB 29, ग्लोब ट्रॉटर और फिर 'वाराणसी', जानें राजामौली की अगली फिल्म से जुड़े इन नामों का मतलब

SSMB 29 Detailes: राजामौली की फिल्म का टाइटल आज रिवील कर दिया गया है. पहले इसका नाम SSMB 29 रखा गया इसके बाद ‘ग्लोब ट्रॉटर’. लेकिन अब फाइनली इसे 'वाराणसी' टाइटल दिया गया है. जानें नामों के मतलब

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Nov 2025 09:31 PM (IST)
Preferred Sources

एस एस राजामौली की एक्शन एडवेंचर फिल्म  ‘ग्लोब ट्रॉटर’ का बड़ा इवेंट ऑर्गनाइज किया गया. हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में इस बड़े इवेंट में मेकर्स ने फाइनली इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का नाम रिवील कर दिया.

एस एस राजामौली की इस बिग बजट मल्टी स्टारर फिल्म का नाम  'वाराणसी' रखा गया है. लेकिन पहले इसका टाइटल SSMB 29 था फिर मेकर्स ने इसे बदल कर ‘ग्लोब ट्रॉटर’ किया और अब फाइनली 'वाराणसी' के टाइटल से इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा. इन सभी नामों के पीछे क्या थी वजह. एक-एक कर जानें सभी डिटेल्स. 

क्या है राजामौली की अपकमिंग फिल्म के टाइटल का मतलब
आज हैदराबाद में धूमधाम से ‘ग्लोब ट्रॉटर’ इवेंट ऑग्रेनाइज किया गया जिसमें फिल्म के स्टारकास्ट का भी अनोखा लुक देखने को मिला. इसी ग्रैंड इवेंट में एस एस राजामौली ने फिल्म के टाइटल के साथ इसका फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिया है.

  • बता दें, पहले मेकर्स ने 'वाराणसी' का टाइटल SSMB 29 रखा जिसका मतलब एस एस राजामौली (SS) और महेश बाबू (MB) से था और 29 का मतलब निर्देशक की अगली फिल्म के नंबर से था. 
  • इसके बाद मेकर्स ने इस फिल्म का नाम ‘ग्लोब ट्रॉटर’ रखा. जिसका लीटरल मीनिंग देखा जाए तो ऐसा शख्स जो अपनी खुशी के लिए दुनिया घूमता है. वहीं फिल्म के फर्स्ट लुक में महेश बाबू का लुक भी कुछ इसी तरह का नजर आया. सांड पर बैठकर हाथ में त्रिशूल लिए उनका लुक वाकई काफी इंटेंस था. जिसे देख ये अंदाजा लगाया जा सकता हैं कि इस एक्शन एडवेंचर फिल्म में महेश बाबू काफी पावरफुल रोल में नजर आएंगे. 
  • अब फाइनली ‘ग्लोब ट्रॉटर’ इवेंट में मेकर्स ने फिल्म का नाम रिवील करते हुए बताया कि इसका टाइटल  'वाराणसी' रखा गया है. अब फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पौराणिक शहर काशी के इतिहास को जोड़ते हुए मेकर्स इस फिल्म में मॉडर्न टच एड करेंगे. हो सकता है राजामौली पौराणिक घटनाओं और मॉडर्न किस्सों का बैलेंस दर्शकों के सामने पेश करें. 

फिल्म में काफी चीजें होंगी खास
एस एस राजामौली की इस अपकमिंग साइंस फिक्शन फिल्म में पहली बार महेश बाबू फिल्ममेकर के साथ काम करेंगे. वहीं दूसरी ओर प्रियंका चोपड़ा भी 6 साल बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक पावरफुल फीमेल लीड के साथ वापसी करेंगी.

इतना ही नहीं मेकर्स द्वारा रिलीज किए गए फर्स्ट लुक के मुताबिक पृथ्वीराज सुकुमारन 'वाराणसी' में विलेन का किरदार निभाते नजर आएंगे. बता दें, राजामौली इस फिल्म को 1188 करोड़ के बजट से बना रहे हैं जो भारतीय सिनेमा जगत में बनने वाली सबसे महंगी फिल्म है.

एस एस राजामौली अपनी इस बिग बजट मल्टी स्टारर फिल्म 'वाराणसी' को 2027 में थिएटर्स में रिलीज करेंगे.

Published at : 15 Nov 2025 09:31 PM (IST)
Mahesh Babu Priyanka Chopra SS Rajamouli SSMB 29 Globe Trotter Varanasi Movie
