हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा'मुझे तो काम मिल रहा है फिर क्या दिक्कत है', भोजपुरी के इस शादीशुदा सुपरस्टार के प्यार में हैं नीलम गिरी?

'मुझे तो काम मिल रहा है फिर क्या दिक्कत है', भोजपुरी के इस शादीशुदा सुपरस्टार के प्यार में हैं नीलम गिरी?

'बिग बॉस 19' में नजर आईं नीलम गिरी इन दिनों चर्चा में छाई हुई हैं. बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद एक्ट्रेस एक के बाद एक इंटरव्यू दे रही हैं और पर्सनल लाइफ से जुड़े मुद्दों पर भी बात कर रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Nov 2025 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

नीलम गिरी 'बिग बॉस' के घर से बाहर जा चुकी हैं. हालांकि, उनकी पॉपुलैरिटी अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है. नीलम गिरी को लोगों ने घर के अंदर काफी पसंद किया. अब बाहर आने के बाद एक्ट्रेस ने भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में खुलकर बात की है.

अक्सर नीलम गिरी का नाम भोजपुरी स्टार प्रवेश लाल यादव के संग जुड़ता रहता है. एक्ट्रेस ने अब इस मुद्दे पर खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि प्रवेश उनके काफी अच्छे दोस्त हैं और वो उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं.

मुझे तो काम मिल रहा है

हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में नीलम गिरी ने कहा,'प्रवेश जी के साथ एक गाना मेरा चल गया था तो उनको ऐसा लगा कि अगर इनको लेकर आगे काम करेंगे तो बहुत सारे गाने इनके चलेंगे और ऐसा हुआ भी. ऐसा नहीं है कि उनको नुकसान हुआ और मुझे क्या है, मुझे तो पेमेंट मिल ही रहा है, गाने अच्छे चल रहे हैं तो क्या तकलीफ है और बैनर भी बड़ा है. निरहुआ एंटरटेनमेंट एक बड़ा बैनर है. तो मेरे लिए ही अच्छा है , हां मैं ये जरूर कह सकती हूं कि वो मेरे अच्छे मित्र हैं और वो मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं.उन्होंने मेरी जर्नी देखी है, वो बहुत नजदीक से जानते हैं मुझे. इसलिए वो मुझसे बहुत ही सम्मान के साथ बात करते हैं. वही बात है न कि किसी के साथ नाम जुड़ जाता है तो उसमें मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती. ऐसा तो है नहीं कि नाम जुड़ गया है तो दोस्ती तोड़ देंगे, काम करना बंद कर देंगे या हट जाएंगे. ऐसा भी तो नहीं कर सकते.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neelam Giri (@neelamgiri_)

पर्सनल लाइफ से नहीं है कोई समस्या

नीलम से जब पूछा गया कि प्रवेश शादीशुदा मर्द हैं और ये सब हो रहा है तो वो कैसे डील करती हैं. नीलम ने कहा,'मुझे उनकी पर्सनल लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मैं एक प्रोड्यूसर और एक्टर के तौर पर उन्हें देखती हूं, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है और उससे ही मुझे मतलब है. मुझे उनसे पर्सनली कभी कोई मतलब नहीं रहा है और न अब है.'


मुझे तो काम मिल रहा है फिर क्या दिक्कत है', भोजपुरी के इस शादीशुदा सुपरस्टार के प्यार में हैं नीलम गिरी?

नीलम ने आगे कहा कि ऐसी खबरें हो सकता है सेट से फैलती होंगी, लेकिन अधिकतर मीडिया की तरफ से ही ऐसी बातें आती हैं. दरअसल, नीलम और प्रवेश ने एक साथ कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है. ऐसे में दोनों का नाम कई बार जोड़ा गया.

ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी की खुशियां छीनेगी वृंदा, मिहिर की जिंदगी बर्बाद करेगी नॉयना

Published at : 15 Nov 2025 12:02 PM (IST)
Tags :
Neelam Giri Pravesh Lal Yadav Bigg Boss 19
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
16 हजार की फीट पर सेना का कारनामा, हिमालय की बर्फीली चोटियों में चला दी रेल, चीन रह गया हक्का-बक्का
16 हजार की फीट पर सेना का कारनामा, हिमालय की बर्फीली चोटियों में चला दी रेल, चीन रह गया हक्का-बक्का
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
टेलीविजन
Bigg Boss 19: 'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', कुनिका सदानंद ने मालती चहर के लिए कह दी ऐसी बात, इंटरनेट पर मच गया बवाल
'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', मालती चहर के लिए ऐसा कहकर ट्रोल हुईं कुनिका सदानंद
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
16 हजार की फीट पर सेना का कारनामा, हिमालय की बर्फीली चोटियों में चला दी रेल, चीन रह गया हक्का-बक्का
16 हजार की फीट पर सेना का कारनामा, हिमालय की बर्फीली चोटियों में चला दी रेल, चीन रह गया हक्का-बक्का
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
टेलीविजन
Bigg Boss 19: 'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', कुनिका सदानंद ने मालती चहर के लिए कह दी ऐसी बात, इंटरनेट पर मच गया बवाल
'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', मालती चहर के लिए ऐसा कहकर ट्रोल हुईं कुनिका सदानंद
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
ठंड में बाथरूम में गीजर लगवाने का बना रहे हैं प्लान, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान
ठंड में बाथरूम में गीजर लगवाने का बना रहे हैं प्लान, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान
लाइफस्टाइल
Egg benefits: एक दिन में कितने अंडे खाना सही? कहीं सर्दियों में बिगड़ न जाए तबीयत
एक दिन में कितने अंडे खाना सही? कहीं सर्दियों में बिगड़ न जाए तबीयत
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget