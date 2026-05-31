नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला में कौन है ज्यादा अमीर? इन जगहों से होती है एक्ट्रेस की कमाई

एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपने करियर में उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया है और अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. शोभिता अपनी प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. उन्होंने 2024 में साउथ एक्टर नागा चैतन्य से शादी की. शोभिता 31 मई को अपना 34वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. आइए इस खास मौके पर एक्ट्रेस की नेटवर्थ पर एक नजर डालते हैं.

शोभिता धुलिपाला को 'मेड इन हेवन' से मिली पहचान

शोभिता ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2016 में अनुराग कश्यप की फिल्म 'रमन राघव 2.0' से की. हालांकि, उन्हें पहचान वेब सीरीज 'मेड इन हेवन' से मिली. उन्होंने 'पोन्नियिन सेलवन', 'द नाइट मैनेजर', 'मेजर', 'कुरुप', और 'मंकी मैन' जैसी फिल्मों और सीरीज में भी काम किया है. वो साल 2013 में फेमिना मिस इंडिया अर्थ का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं. शोभिता ने अपने करियर और सफलता के दम पर अच्छी-खासी संपत्ति भी बनाई है.

करोड़ों की मालकि हैं शोभिता धुलिपाला

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, शोभिता धुलिपाला की कुल नेटवर्थ 10 करोड़ रुपये है. उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है. वो एक विज्ञापन के लिए करीब 50 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं. शोभिता हर फिल्म और सीरीज के लिए मोटी फीस लेती हैं. एक्ट्रेस अपने हर प्रोजेक्ट के लिए 70 लाख से 1 करोड़ तक की मोटी फीस वसूलती हैं. इसके साथ शोभिता धुलिपाला मॉडलिंग से भी शानदार कमाई करती हैं.

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शोभिता धुलिपाला के पास हैं ये गाड़ियां

शोभिता धुलिपाला को लग्जरी गाड़ियों का भी खूब शौक है. एक्ट्रेस के पास ऑडी R8 और एक लैंड रोवर डिफेंडर जैसी कार हैं. इसके अलावा शोभिता की शादी के समय उनके ससुर और एक्टर नागार्जुन ने उन्हें 2.5 करोड़ रुपये की एक लेक्सस एलएम एमपीवी गिफ्ट की थी. शोभिता का हैदराबाद में एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत करोड़ों में है.

शोभिता धुलिपाला से बहुत अमीर हैं नागा चैतन्य

वहीं, नागा चैतन्य की नेटवर्थ की बात करें तो वह अपनी पत्नी शोभिता धुलिपाला से करीब 15 गुना ज्यादा अमीर हैं. कमाई के मामले में वो अपनी पत्नी से कहीं आगे हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, नागा चैतन्य की कुल नेटवर्थ 154 करोड़ रुपये है. अगर दोनों की संपत्ति मिला दी जाए, तो ये करीब 164 करोड़ रुपये बैठती है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा नागा चैतन्य का है.

नागा चैतन्य का 15 करोड़ रुपये का आलीशान घर

नागा चैतन्य का हैदराबाद में लैविश मेंशन है. इसके अलावा 2023 में उन्होंने जुबली हिल्स में एक नया आलीशान घर खरीदा था, जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ है. एक्टर का कार कलेक्शन भी जबरदस्त है. उनके पास 3.45 करोड़ की रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी और 1.75 करोड़ की फरारी एफ 430 है. उन्हें सुपरबाइक का भी शौक है. उनके पास 19 लाख की BMW R9T और 13 लाख की ट्रायम्फ थ्रक्सटन आर है.

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