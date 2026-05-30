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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा600 रुपये के टिकट, हर दिन 5 शोज, बॉक्स ऑफिस की 'धुरंधर' बन पाएगी राम चरण की 'पेड्डी'?

600 रुपये के टिकट, हर दिन 5 शोज, बॉक्स ऑफिस की 'धुरंधर' बन पाएगी राम चरण की 'पेड्डी'?

Ram Charan Peddi Release: साउथ एक्टर राम चरण इन दिनों फिल्म 'पेड्डी' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. ऐसे में मूवी की टिकट का प्राइज भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि इसका टिकट प्राइज 600 रुपये होगा.

By : राहुल यादव | Updated at : 30 May 2026 06:18 PM (IST)
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साउथ एक्टर राम चरण जल्द ही फिल्म 'पेड्डी' के जरिए स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. पहली बार दोनों स्ट्रार्स स्क्रीन पर दिखाई देने वाले हैं. ऐसे में फैंस भी फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसे 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. ये स्पोर्ट्स ड्रामा तेलुगु की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म निर्माताओं ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में टिकटों की कीमतें बढ़ाने और स्पेशल शो आयोजित करने की परमिशन मांगी थी. हालांकि, उन्हें केवल आंध्र प्रदेश में ही इसका अनुमति मिली थी.

600 रुपये होगी 'पेड्डी' की टिकट

'पेड्डी' के मेकर्स को स्पेशल शोज और टिकट प्राइज को बढ़ाने की परमिशन सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए मिली है. मिड डे के अनुसार, फिल्म के लिए स्पेशल शो की परमिशन मिल गई है. 'पेड्डी' के प्रीमियर शो राज्य में 3 जून से रात 8 बजे शुरू होंगे.

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इतना ही नहीं, फिल्म 'पेड्डी' के टिकटों की कीमत को लेकर बताया जा रहा है कि जीएसटी सहित 600 रुपये होगी. इसके अलावा, 'पेड्डी' की रिलीज के पहले हफ्ते के लिए निर्माताओं को सिंगल स्क्रीन टिकटों में 100 रुपये और मल्टीप्लेक्स टिकटों में 125 रुपये की बढ़ोतरी करने की परमिशन दी गई.

600 रुपये के टिकट, हर दिन 5 शोज, बॉक्स ऑफिस की 'धुरंधर' बन पाएगी राम चरण की 'पेड्डी'?

'पेड्डी' में चलेंगे 5 शोज

इसके साथ ही रिपोर्ट्स की मानें तो बताया जा रहा है कि फिल्म 'पेड्डी' के 5 शोज चलाने की परमिशन दी गई है. इससे माना जा रहा है कि पहले हफ्ते के कलेक्शन में बढ़ोतरी हो सकती है. टिकट प्राइज और दिन भर में 5 शोज चलेंगे, जिससे इसकी कमाई पर असर भी देखने के लिए मिल सकता है.   

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'पेड्डी' के मेकर्स ने वापस ली याचिका

इसके साथ ही डेक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट की मानें तो तेलंगाना हाई कोर्ट की बेंच ने फिल्म 'पेड्डी' के प्री टिकट प्राइस हाइक पर सरकार को कोई फैसला लेने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है. फिल्म की रिलीज के पहले हफ्ते में ही मैत्री मूवी मेकर्स ने टिकट प्राइज बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी. तर्क किया गया था कि टिकट बढ़ाने से जुड़े कई मामले पहले से ही हाई कोर्ट में लंबित हैं और तत्काल आदेश से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी. कोर्ट ने उनके पक्ष में अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया. इसलिए फिल्म निर्माताओं ने कथित तौर पर अपनी याचिका को वापस ले लिया.

'पेड्डी' की कास्ट और रिलीज डेट

बहरहाल, अगर फिल्म 'पेड्डी' की रिलीज डेट के बारे में बात की जाए तो 4 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इस फिल्म में राम चरण के साथ ही जान्हवी कपूर, शिव राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु और बोमन ईरानी जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसका निर्देशन निर्देशन बुची बाबू सना ने किया है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 30 May 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Ram Charan Peddi
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