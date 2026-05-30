600 रुपये के टिकट, हर दिन 5 शोज, बॉक्स ऑफिस की 'धुरंधर' बन पाएगी राम चरण की 'पेड्डी'?

साउथ एक्टर राम चरण जल्द ही फिल्म 'पेड्डी' के जरिए स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. पहली बार दोनों स्ट्रार्स स्क्रीन पर दिखाई देने वाले हैं. ऐसे में फैंस भी फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसे 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. ये स्पोर्ट्स ड्रामा तेलुगु की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म निर्माताओं ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में टिकटों की कीमतें बढ़ाने और स्पेशल शो आयोजित करने की परमिशन मांगी थी. हालांकि, उन्हें केवल आंध्र प्रदेश में ही इसका अनुमति मिली थी.

600 रुपये होगी 'पेड्डी' की टिकट

'पेड्डी' के मेकर्स को स्पेशल शोज और टिकट प्राइज को बढ़ाने की परमिशन सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए मिली है. मिड डे के अनुसार, फिल्म के लिए स्पेशल शो की परमिशन मिल गई है. 'पेड्डी' के प्रीमियर शो राज्य में 3 जून से रात 8 बजे शुरू होंगे.

यह भी पढ़ें: जून में साउथ फिल्मों का हल्लाबोल, एक्शन मोड में सामंथा तो कुश्ती के मैदान में 'पेड्डी', 'जन नायकन' बनेंगे CM विजय

इतना ही नहीं, फिल्म 'पेड्डी' के टिकटों की कीमत को लेकर बताया जा रहा है कि जीएसटी सहित 600 रुपये होगी. इसके अलावा, 'पेड्डी' की रिलीज के पहले हफ्ते के लिए निर्माताओं को सिंगल स्क्रीन टिकटों में 100 रुपये और मल्टीप्लेक्स टिकटों में 125 रुपये की बढ़ोतरी करने की परमिशन दी गई.

'पेड्डी' में चलेंगे 5 शोज

इसके साथ ही रिपोर्ट्स की मानें तो बताया जा रहा है कि फिल्म 'पेड्डी' के 5 शोज चलाने की परमिशन दी गई है. इससे माना जा रहा है कि पहले हफ्ते के कलेक्शन में बढ़ोतरी हो सकती है. टिकट प्राइज और दिन भर में 5 शोज चलेंगे, जिससे इसकी कमाई पर असर भी देखने के लिए मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: 4 मिनट 48 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, जिसे शूट करने 3 दिन तक सेट पर नहीं आए थे गोविंदा, फिर 1 दिन में किया था कंप्लीट!

'पेड्डी' के मेकर्स ने वापस ली याचिका

इसके साथ ही डेक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट की मानें तो तेलंगाना हाई कोर्ट की बेंच ने फिल्म 'पेड्डी' के प्री टिकट प्राइस हाइक पर सरकार को कोई फैसला लेने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है. फिल्म की रिलीज के पहले हफ्ते में ही मैत्री मूवी मेकर्स ने टिकट प्राइज बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी. तर्क किया गया था कि टिकट बढ़ाने से जुड़े कई मामले पहले से ही हाई कोर्ट में लंबित हैं और तत्काल आदेश से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी. कोर्ट ने उनके पक्ष में अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया. इसलिए फिल्म निर्माताओं ने कथित तौर पर अपनी याचिका को वापस ले लिया.

'पेड्डी' की कास्ट और रिलीज डेट

बहरहाल, अगर फिल्म 'पेड्डी' की रिलीज डेट के बारे में बात की जाए तो 4 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इस फिल्म में राम चरण के साथ ही जान्हवी कपूर, शिव राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु और बोमन ईरानी जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसका निर्देशन निर्देशन बुची बाबू सना ने किया है.