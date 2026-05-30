नेपोटिज्म को लेकर रीमा कागती ने उठाए सवाल, बोलीं- 'बदलाव सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आएगा'

फिल्ममेकर रीमा कागती इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'शेप ऑफ मेमो' को लेकर चर्चा में हैं. 29 मई को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इसी बीच हाल ही में रीमा कागती ने फिल्म को लेकर खुलकर बात की हैं, साथ ही फिल्म का हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं. इसके अलावा उन्होंने नेपोटिज्म को लेकर भी कई बातें खुलकर की है और दर्शकों से सवाल भी किए हैं.

फिल्म का हिस्सा कैसे बनी रीमा

हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में रीमा कागती ने फिल्म के बारे में बताया कि नॉर्थ ईस्ट में इंडिया का ऐसा क्षेत्र है, जिसके बारे में सही तरीके से नहीं दिखाया जाता हैं. वहां की संस्कृति और जीने का तरीका बहुत कम देखने को मिलती हैं. जब मुझे पता चला कि यहां इतनी अच्छी फिल्म बन रही हैं, तो मैं बहुत खुश हो गई और इसका हिस्सा बनने का फैसला किया. भारत में कई अच्छी फिल्में बनती है, लेकिन लोग उन्हें देखने नहीं जाते हैं.

दर्शकों का सपोर्ट नहीं चाहिए

आगे उन्होंने कहा कि लोग शिकायत करते हैं कि बड़े पर्दे पर अच्छी फिल्में क्यों नहीं बन रही है. लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि उन्होंने आखिरी बार कब अच्छी फिल्म देखी है, तो जवाब बहुत पुराना मिलेगा. लोगों को शिकायत नहीं करना चाहिए, बल्कि उन फिल्मों को देखना और अपनाना चाहिए. रीमा ने 'सुपरबॉय ऑफ मालेगांव' का एग्जांपल देते हुए कहा कि कई लोग कहते है कि इस फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए. लेकिन मेकर्स या कलाकार को कोई सपोर्ट या मदद नहीं चाहिए. वो चाहते हैं कि दर्शक फिल्म को पसंद करें और इसे समझें.

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नेपोटिज्म पर रीमा कागती का बयान

रीमा ने नेपोटिज्म को लेकर कहा कि इंडस्ट्री में इसे लेकर बहुत बहस देखने को मिलती हैं. साथ ही लोग भी इसका विरोध करते हैं, लेकिन जब फिल्म देखने की बारी आती है तो वो बाए कलाकार की फिल्म नहीं देखना चाहते हैं. इसीलिए उन्हें खुद से सवाल करना चाहिए. बदलाव सिर्फ इंडस्ट्री से नहीं आए, बल्कि दर्शकों को भी नए कलाकार और कहानियों को मौका देना चाहिए.

फिल्म के बारे में

बता दें कि रीमा कागती की नेपाली भाषा की सिक्किमी फिल्म 'शेप ऑफ मेमो' 29 मई को रिलीज हुई है, जिसे त्रिवेणी राय ने निर्देशित किया हैं. इसके अलावा जोया अख्तर, रीमा कागती और पायल कपाड़िया ने इसे मिलकर बनाया हैं.

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