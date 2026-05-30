हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनेपोटिज्म को लेकर रीमा कागती ने उठाए सवाल, बोलीं- 'बदलाव सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आएगा'

नेपोटिज्म को लेकर रीमा कागती ने उठाए सवाल, बोलीं- 'बदलाव सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आएगा'

Reema Kagti on Nepotism: रीमा कागती इन दिनों अपनी फिल्म 'शेप ऑफ मेमो' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच उन्होंने बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर दर्शकों से सवाल किए और अलग फिल्मों को लेकर खुलकर बात की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 May 2026 03:20 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्ममेकर रीमा कागती इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'शेप ऑफ मेमो' को लेकर चर्चा में हैं. 29 मई को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इसी बीच हाल ही में रीमा कागती ने फिल्म को लेकर खुलकर बात की हैं, साथ ही फिल्म का हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं. इसके अलावा उन्होंने नेपोटिज्म को लेकर भी कई बातें खुलकर की है और दर्शकों से सवाल भी किए हैं. 

फिल्म का हिस्सा कैसे बनी रीमा

हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में रीमा कागती ने फिल्म के बारे में बताया कि नॉर्थ ईस्ट में इंडिया का ऐसा क्षेत्र है, जिसके बारे में सही तरीके से नहीं दिखाया जाता हैं. वहां की संस्कृति और जीने का तरीका बहुत कम देखने को मिलती हैं. जब मुझे पता चला कि यहां इतनी अच्छी फिल्म बन रही हैं, तो मैं बहुत खुश हो गई और इसका हिस्सा बनने का फैसला किया. भारत में कई अच्छी फिल्में बनती है, लेकिन लोग उन्हें देखने नहीं जाते हैं. 

दर्शकों का सपोर्ट नहीं चाहिए

आगे उन्होंने कहा कि लोग शिकायत करते हैं कि बड़े पर्दे पर अच्छी फिल्में क्यों नहीं बन रही है. लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि उन्होंने आखिरी बार कब अच्छी फिल्म देखी है, तो जवाब बहुत पुराना मिलेगा. लोगों को शिकायत नहीं करना चाहिए, बल्कि उन फिल्मों को देखना और अपनाना चाहिए. रीमा ने 'सुपरबॉय ऑफ मालेगांव' का एग्जांपल देते हुए कहा कि कई लोग कहते है कि इस फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए. लेकिन मेकर्स या कलाकार को कोई सपोर्ट या मदद नहीं चाहिए. वो चाहते हैं कि दर्शक फिल्म को पसंद करें और इसे समझें.

ये भी पढ़ें: रणवीर सिंह नहीं इस एक्टर को किया गया था 'धुरंधर' के लिए सबसे पहले कास्ट, बोले- ‘मुझे चार साल पहले ही…'

नेपोटिज्म पर रीमा कागती का बयान

रीमा ने नेपोटिज्म को लेकर कहा कि इंडस्ट्री में इसे लेकर बहुत बहस देखने को मिलती हैं. साथ ही लोग भी इसका विरोध करते हैं, लेकिन जब फिल्म देखने की बारी आती है तो वो बाए कलाकार की फिल्म नहीं देखना चाहते हैं. इसीलिए उन्हें खुद से सवाल करना चाहिए. बदलाव सिर्फ इंडस्ट्री से नहीं आए, बल्कि दर्शकों को भी नए कलाकार और कहानियों को मौका देना चाहिए. 

फिल्म के बारे में

बता दें कि रीमा कागती की नेपाली भाषा की सिक्किमी फिल्म 'शेप ऑफ मेमो' 29 मई को रिलीज हुई है, जिसे त्रिवेणी राय ने निर्देशित किया हैं. इसके अलावा जोया अख्तर, रीमा कागती और पायल कपाड़िया ने इसे मिलकर बनाया हैं. 

ये भी पढ़ें: 'इस उम्र में तो हम...' 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के फैन बने अमिताभ बच्चन, ताबड़तोड़ बैटिंग देखकर दिया गजब का रिएक्शन

और पढ़ें
Published at : 30 May 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Reema Kagti Shape Of Momo
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
नेपोटिज्म को लेकर रीमा कागती ने उठाए सवाल, बोलीं- 'बदलाव सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आएगा'
नेपोटिज्म को लेकर रीमा कागती ने उठाए सवाल, बोलीं- 'बदलाव सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आएगा'
बॉलीवुड
Raja Shivaji Box Office: 'राजा शिवाजी' ने रिलीज के चार हफ्तों में मचाई धूम, जानें-75 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने कितना कमा डाला मुनाफा
'राजा शिवाजी' ने रिलीज के चार हफ्तों में मचाई धूम, जानें- इस फिल्म ने कितना कमा डाला मुनाफा
बॉलीवुड
Friday Box Office: 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' पर भारी पड़ी 9 दिन पुरानी 'दृश्यम 3', 'राजा शिवाजी' और 'धुरंधर 2' ने भी बटोरे नोट,- जानें- बाकी फिल्मों का हाल
फ्राइडे को 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' पर भारी पड़ी 9 दिन पुरानी 'दृश्यम 3', जानें- बाकी फिल्मों का हाल
बॉलीवुड
एक्टिंग के बचपन से ही शौकीन थे परेश रावल, 9 साल की उम्र में बिना टिकट थिएटर में घुस जाते थे एक्टर
एक्टिंग के बचपन से ही शौकीन थे परेश रावल, 9 साल की उम्र में बिना टिकट थिएटर में घुस जाते थे एक्टर
Advertisement

वीडियोज

Weather Update: उत्तर भारत में मौसम का कहर जारी, कई हादसों में मौतें और भारी नुकसान | Breaking News
Ghaziabad Surya Case: इलाके में इंसाफ की मांग हुई तेज| Khora Murder | Breaking News | Latest News
UP Electricity Price Hike: भारी किल्लत के बीच बढ़ी दरें, आपके बिल पर कितना असर पड़ेगा! | Breaking
New Tata Tiago Facelift 2026: Budget Hatchback Segment की Game Changer? #tata #tatatiago #autolive
New Honda City facelift hybrid drive review and mileage | #hondacity #hondacityfacelift #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से क्यों घबराया तुर्की? ग्रीस संग डील की चर्चा से टेंशन में एर्दोगन, एक्सपर्ट ने खोले राज
भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से क्यों घबराया तुर्की? ग्रीस संग डील की चर्चा से टेंशन में एर्दोगन, एक्सपर्ट ने खोले राज
महाराष्ट्र
Maharashtra: 40 डिग्री की तपिश में अनशन पर बैठे मनोज जरांगे, मराठा आरक्षण को लेकर सरकार को दी चुनौती
महाराष्ट्र: 40 डिग्री की तपिश में अनशन पर बैठे मनोज जरांगे, मराठा आरक्षण को लेकर सरकार को दी चुनौती
विश्व
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
आईपीएल 2026
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
Upcoming Movies: जून में साउथ फिल्मों का हल्लाबोल, एक्शन मोड में सामंथा तो कुश्ती के मैदान में 'पेड्डी', 'जन नायकन' बनेंगे CM विजय
जून में साउथ फिल्मों का हल्लाबोल, एक्शन मोड में सामंथा तो कुश्ती के मैदान में 'पेड्डी'
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र जहरीली शराब कांड: 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, मौत का आंकड़ा 21 पहुंचा
महाराष्ट्र जहरीली शराब कांड: 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, मौत का आंकड़ा 21 पहुंचा
इंडिया
3900 KM दूर चीन में बैठे डॉक्टर ने कर दी भारत में सर्जरी, हैदराबाद में हुआ ये हैरान कर देने वाला कारनामा, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
3900 KM दूर चीन में बैठे डॉक्टर ने कर दी भारत में सर्जरी, हैदराबाद में हुआ ये हैरान कर देने वाला कारनामा, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget