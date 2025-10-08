हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाLokah Chapter 1 Worldwide Collection: 'लोका चैप्टर 1' बनी 2025 की छठी 300 करोड़ी फिल्म, मलयालम इंडस्ट्री में रचा इतिहास

Lokah Chapter 1 Worldwide Collection: 'लोका चैप्टर 1' बनी 2025 की छठी 300 करोड़ी फिल्म, मलयालम इंडस्ट्री में रचा इतिहास

Lokah Chapter 1 Chandra Worldwide Collection: लोका- चैप्टर 1 चंद्र 300 करोड़ क्लब का हिस्सा बन गई है. इसने साउथ इंडिया की सबसे बड़ी फीमेल लीड फिल्म का खिताब भी अपने नाम कर लिया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 08 Oct 2025 05:30 PM (IST)
Preferred Sources

'लोका- चैप्टर 1' चंद्र रिलीज के पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाए हुए है. 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म हर रोज रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. भारत के साथ-साथ 'लोका- चैप्टर 1' चंद्र वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस भी काबू किए हुए है. अब कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म 300 करोड़ क्लब का हिस्सा बन गई है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 'लोका- चैप्टर 1' चंद्र ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इसी के साथ अब ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी मलयालम हिट बन गई है. 'लोका- चैप्टर 1' चंद्र ने साउथ इंडिया की सबसे बड़ी फीमेल लीड फिल्म का खिताब भी अपने नाम कर लिया है.

'लोका- चैप्टर 1' ने रचा इतिहास
'लोका- चैप्टर 1' चंद्र 300 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने वाली पहली मलयालम फिल्म बन गई है. इससे पहले किसी मलयालम फिल्म ने ये अचीव्मेंट हासिल नहीं की थी. इसके साथ ही ये 300 करोड़ क्लब का हिस्सा बनने वाली साल 2025 की छठी भारतीय फिल्म बन गई है. 

2025 की 300 करोड़ी फिल्में

  1. छावा- 808.7 करोड़
  2. सैयारा- 575.8 करोड़
  3. कुली- 516.7 करोड़
  4. वॉर 2- 360.7 करोड़
  5. महावतार नरसिम्हा- 326.1 करोड़
  6. 'लोका- चैप्टर 1' चंद्र- 300 करोड़

लोका- चैप्टर 2 अनाउंस
'लोका- चैप्टर 1' चंद्र को दुलकर सलमान ने प्रोड्यूस किया है. ये एक फीमेल सुपरहीरो फिल्म है जिसमें कल्याणी प्रियदर्शन लीड रोल में हैं. डोमिनिक अरुण के डायरेक्शन वाली इस फिल्म का बजट महज 30 करोड़ रुपए है. 'लोका- चैप्टर 1' चंद्र की सक्सेस के बाद मेकर्स ने फिल्म का सीक्वल लोका- चैप्टर 2 भी अनाउंस कर दिया है. दुलकर सलमान ने एक पोस्टर शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी थी.

इसके कैप्शन में लिखा था- 'मिथकों से परे, किंवदंतियों से परे. एक नया चैप्टर शुरू. लोका- चैप्टर 2.' दुलकर ने ये भी बताया था कि अगले पार्ट में टोविनो थॉमस लीड रोल में होंगे. लोका- चैप्टर 2 को डोमिनिक अरुण लिखेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे.

'लोका- चैप्टर 1' की ओटीटी रिलीज डेट
123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक 'लोका- चैप्टर 1' चंद्र इसी महीने ओटीटी पर आ सकती है. फिल्म 20 अक्टूबर से जियो हॉस्टार पर स्ट्रीम की जा सकती है.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 08 Oct 2025 04:48 PM (IST)
Tags :
Kalyani Priyadarshan Lokah Chapter 1 Chandra Lokah Chapter 1 Chandra Worldwide Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
विमान में वेज खाने वाले यात्री को परोसा गया मांस, मौत के बाद इस एयरलाइन पर केस दर्ज
विमान में वेज खाने वाले यात्री को परोसा गया मांस, मौत के बाद इस एयरलाइन पर केस दर्ज
बिहार
'पवन मुझे गर्भपात की दवा देते थे' पत्नी ज्योति सिंह का बड़ा आरोप
'पवन मुझे गर्भपात की दवा देते थे' पत्नी ज्योति सिंह का बड़ा आरोप
इंडिया
अमेरिका से AMRAAM मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान, ये भारत की HAMMER और SCALP के सामने कहां टिकेगी? पढ़ें कंपैरिजन
अमेरिका से AMRAAM मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान, ये भारत की HAMMER और SCALP के सामने कहां टिकेगी?
क्रिकेट
2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने नंबर पर हैं मोहम्मद सिराज
2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने नंबर पर हैं सिराज
Advertisement

वीडियोज

Operation Sindoor: PM Modi का Congress पर वार, 'घर में घुसकर मारता है' India!
Katrina Kaif Baby Shower: विक्की-कैटरीना के घर जश्न, पहली फिल्म की भी तैयारी!
Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में RJD 118, VIP 35 सीटें; Deputy CM पर अड़े Sahani
Firecracker Factory Explosion: Andhra Pradesh के Konasema में भीषण धमाका, 6 की मौत
Sahara Scam: Supreme Court, Adani Deal और निवेशकों को मिल रही बड़ी राहत|Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
विमान में वेज खाने वाले यात्री को परोसा गया मांस, मौत के बाद इस एयरलाइन पर केस दर्ज
विमान में वेज खाने वाले यात्री को परोसा गया मांस, मौत के बाद इस एयरलाइन पर केस दर्ज
बिहार
'पवन मुझे गर्भपात की दवा देते थे' पत्नी ज्योति सिंह का बड़ा आरोप
'पवन मुझे गर्भपात की दवा देते थे' पत्नी ज्योति सिंह का बड़ा आरोप
इंडिया
अमेरिका से AMRAAM मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान, ये भारत की HAMMER और SCALP के सामने कहां टिकेगी? पढ़ें कंपैरिजन
अमेरिका से AMRAAM मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान, ये भारत की HAMMER और SCALP के सामने कहां टिकेगी?
क्रिकेट
2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने नंबर पर हैं मोहम्मद सिराज
2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने नंबर पर हैं सिराज
बॉलीवुड
अरबाज खान की बेटी की पहली झलक आई सामने, बुर्का पहन हॉस्पिटल से रवाना हुईं शूरा खान, देखें वीडियो
अरबाज खान की बेटी की पहली झलक आई सामने, बुर्का पहन हॉस्पिटल से निकलीं शूरा
जनरल नॉलेज
अपने घर की पार्टी में शाहरुख खान से कैसे डांस करा सकते हैं आप, कितना लगता है पैसा?
अपने घर की पार्टी में शाहरुख खान से कैसे डांस करा सकते हैं आप, कितना लगता है पैसा?
हेल्थ
Arthritis Prevention Tips: हाथ-पैरों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ लें हो गया गठिया, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
हाथ-पैरों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ लें हो गया गठिया, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
जनरल नॉलेज
10 डिजिट का ही क्यों होता है मोबाइल नंबर, इसमें कम या ज्यादा क्यों नहीं होते डिजिट?
10 डिजिट का ही क्यों होता है मोबाइल नंबर, इसमें कम या ज्यादा क्यों नहीं होते डिजिट?
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget