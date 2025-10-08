'लोका- चैप्टर 1' चंद्र रिलीज के पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाए हुए है. 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म हर रोज रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. भारत के साथ-साथ 'लोका- चैप्टर 1' चंद्र वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस भी काबू किए हुए है. अब कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म 300 करोड़ क्लब का हिस्सा बन गई है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 'लोका- चैप्टर 1' चंद्र ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इसी के साथ अब ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी मलयालम हिट बन गई है. 'लोका- चैप्टर 1' चंद्र ने साउथ इंडिया की सबसे बड़ी फीमेल लीड फिल्म का खिताब भी अपने नाम कर लिया है.

'लोका- चैप्टर 1' ने रचा इतिहास

'लोका- चैप्टर 1' चंद्र 300 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने वाली पहली मलयालम फिल्म बन गई है. इससे पहले किसी मलयालम फिल्म ने ये अचीव्मेंट हासिल नहीं की थी. इसके साथ ही ये 300 करोड़ क्लब का हिस्सा बनने वाली साल 2025 की छठी भारतीय फिल्म बन गई है.

2025 की 300 करोड़ी फिल्में

छावा- 808.7 करोड़ सैयारा- 575.8 करोड़ कुली- 516.7 करोड़ वॉर 2- 360.7 करोड़ महावतार नरसिम्हा- 326.1 करोड़ 'लोका- चैप्टर 1' चंद्र- 300 करोड़

लोका- चैप्टर 2 अनाउंस

'लोका- चैप्टर 1' चंद्र को दुलकर सलमान ने प्रोड्यूस किया है. ये एक फीमेल सुपरहीरो फिल्म है जिसमें कल्याणी प्रियदर्शन लीड रोल में हैं. डोमिनिक अरुण के डायरेक्शन वाली इस फिल्म का बजट महज 30 करोड़ रुपए है. 'लोका- चैप्टर 1' चंद्र की सक्सेस के बाद मेकर्स ने फिल्म का सीक्वल लोका- चैप्टर 2 भी अनाउंस कर दिया है. दुलकर सलमान ने एक पोस्टर शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी थी.

इसके कैप्शन में लिखा था- 'मिथकों से परे, किंवदंतियों से परे. एक नया चैप्टर शुरू. लोका- चैप्टर 2.' दुलकर ने ये भी बताया था कि अगले पार्ट में टोविनो थॉमस लीड रोल में होंगे. लोका- चैप्टर 2 को डोमिनिक अरुण लिखेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे.

'लोका- चैप्टर 1' की ओटीटी रिलीज डेट

123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक 'लोका- चैप्टर 1' चंद्र इसी महीने ओटीटी पर आ सकती है. फिल्म 20 अक्टूबर से जियो हॉस्टार पर स्ट्रीम की जा सकती है.