अरबाज खान की बेटी की पहली झलक आई सामने, बुर्का पहन हॉस्पिटल से निकलीं शूरा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअरबाज खान की बेटी की पहली झलक आई सामने, बुर्का पहन हॉस्पिटल से रवाना हुईं शूरा खान, देखें वीडियो

अरबाज खान की बेटी की पहली झलक आई सामने, बुर्का पहन हॉस्पिटल से रवाना हुईं शूरा खान, देखें वीडियो

Arbaaz Khan-Shura Khan Daughter: अरबाज खान की वाइफ शूरा खान बेटी की डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं. अरबाज अपनी लाडली को गोद में लिए घर रवाना हुए हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 08 Oct 2025 04:26 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर और फिल्म मेकर अरबाज खान हाल ही में दूसरी बार पिता बने हैं. उनकी सेकेंड वाइफ शूरा खान ने 5 अक्टूबर को एक बेटी को जन्म दिया था. अब शूरा खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं. अरबाज और शूरा का हॉस्पिटल से घर जाते हुए एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में अरबाज अपनी बेटी को गोद में लेते हुए कार में बैठते नजर आए. वहीं शूरा बुर्का पहनकर हॉस्पिटल से घर जाती नजर आईं. 

अरबाज खान अपनी वाइफ शूरा खान और बेटी के साथ हॉस्पिटल से घर पहुंचे. इस दौरान एक्टर ब्लैक टी-शर्ट और व्हाइट पैंट पहने बेहद कूल दिख रहे थे. अपनी प्यारी-सी बेटी को गोद में लिए वो कार में बैठते नजर आए. इस दौरान उन्होंने पैपराजी की बधाईयों का शुक्रिया भी अदा किया. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)


बुर्का पहनने पर ट्रोल हुईं शूरा खान
हॉस्पिटल से रवाना होते हुए शूरा खान ब्लैक कलर का बुर्का पहने दिखाई दीं. वो कार में आगे की सीट पर कर बैठीं. जबकि अरबाज अपनी बेटी को लेकर बैक सीट पर बैठे नजर आए. एक तरफ फैंस अरबाज खान और शूरा खान को बेटी के पेरेंट्स बनने पर मुबारकबाद दे रहे हैं. दूसरी तरफ शूरा को बुर्का पहने देखकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं. एक यूजर ने पूछा- 'उन्होंने बुर्का क्यों पहना हुआ है?' दूसरे ने कहा- 'बुर्का तो जैसे ऑप्शन है इन लोगों के लिए. जब चाहा पहन लिया, जब चाहा उतार दिया.' 

अरबाज खान की बेटी की पहली झलक आई सामने, बुर्का पहन हॉस्पिटल से रवाना हुईं शूरा खान, देखें वीडियो
अरबाज खान की बेटी की पहली झलक आई सामने, बुर्का पहन हॉस्पिटल से रवाना हुईं शूरा खान, देखें वीडियो
अरबाज खान की बेटी की पहली झलक आई सामने, बुर्का पहन हॉस्पिटल से रवाना हुईं शूरा खान, देखें वीडियो
अरबाज खान की बेटी की पहली झलक आई सामने, बुर्का पहन हॉस्पिटल से रवाना हुईं शूरा खान, देखें वीडियो


कुछ यूजर्स शूरा को बुर्के में पहचान भी नहीं पा रहे हैं. एक शख्स ने कमेंट किया- 'ये बुर्के में कौन है?' दूसरे ने लिखा- 'अबाया में कौन है अरबाज के साथ?'


अरबाज खान की बेटी की पहली झलक आई सामने, बुर्का पहन हॉस्पिटल से रवाना हुईं शूरा खान, देखें वीडियो
अरबाज खान की बेटी की पहली झलक आई सामने, बुर्का पहन हॉस्पिटल से रवाना हुईं शूरा खान, देखें वीडियो

बता दें कि शूरा खान की बेटी के जन्म के बाद पूरी खान फैमिला नन्हे मेहमान से मिलने हॉस्पिटल पहुंची थीं. सलमान खान, अर्पिता खान, सोहेल खान और अलवीरा अग्निहोत्री तक अपनी भतीजी से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे थे. इस दौरान सलमा खान, हेलेन और अरबाज के बड़े बेटे अरहान भी दिखाई दिए थे.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 08 Oct 2025 03:56 PM (IST)
Tags :
Arbaaz Khan Shura Khan SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अमेरिका से AMRAAM मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान, ये भारत की HAMMER और SCALP के सामने कहां टिकेगी? पढ़ें कंपैरिजन
अमेरिका से AMRAAM मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान, ये भारत की HAMMER और SCALP के सामने कहां टिकेगी?
बिहार
NDA में सीट शेयरिंग को लेकर नाराज हैं चिराग पासवान? खुद बोले, 'बस एक मांग है और वो...'
NDA में सीट शेयरिंग को लेकर नाराज हैं चिराग पासवान? खुद ही दे दिया ऐसा जवाब
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया से ऊपर भारत, टॉप पर इंग्लैंड, पाकिस्तान सबसे नीचे; देखें 2025 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल
ऑस्ट्रेलिया से ऊपर भारत, टॉप पर इंग्लैंड, पाकिस्तान सबसे नीचे; देखें 2025 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल
Advertisement

वीडियोज

Sahara Scam: Supreme Court, Adani Deal और निवेशकों को मिल रही बड़ी राहत|Paisa Live
US का Tariff Attack: India की Auto Exports को ₹12,000 करोड़ का झटका| Paisa Live
EPFO से ज़्यादा Pension पाने का रास्ता खुला! Kerala High Court का ऐतिहासिक फैसला| Paisa Live
IPO Alert: Mittal Sections Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Anantam Highways InvIT IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका से AMRAAM मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान, ये भारत की HAMMER और SCALP के सामने कहां टिकेगी? पढ़ें कंपैरिजन
अमेरिका से AMRAAM मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान, ये भारत की HAMMER और SCALP के सामने कहां टिकेगी?
बिहार
NDA में सीट शेयरिंग को लेकर नाराज हैं चिराग पासवान? खुद बोले, 'बस एक मांग है और वो...'
NDA में सीट शेयरिंग को लेकर नाराज हैं चिराग पासवान? खुद ही दे दिया ऐसा जवाब
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया से ऊपर भारत, टॉप पर इंग्लैंड, पाकिस्तान सबसे नीचे; देखें 2025 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल
ऑस्ट्रेलिया से ऊपर भारत, टॉप पर इंग्लैंड, पाकिस्तान सबसे नीचे; देखें 2025 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल
बॉलीवुड
अरबाज खान की बेटी की पहली झलक आई सामने, बुर्का पहन हॉस्पिटल से रवाना हुईं शूरा खान, देखें वीडियो
अरबाज खान की बेटी की पहली झलक आई सामने, बुर्का पहन हॉस्पिटल से निकलीं शूरा
जनरल नॉलेज
अपने घर की पार्टी में शाहरुख खान से कैसे डांस करा सकते हैं आप, कितना लगता है पैसा?
अपने घर की पार्टी में शाहरुख खान से कैसे डांस करा सकते हैं आप, कितना लगता है पैसा?
हेल्थ
Arthritis Prevention Tips: हाथ-पैरों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ लें हो गया गठिया, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
हाथ-पैरों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ लें हो गया गठिया, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
जनरल नॉलेज
10 डिजिट का ही क्यों होता है मोबाइल नंबर, इसमें कम या ज्यादा क्यों नहीं होते डिजिट?
10 डिजिट का ही क्यों होता है मोबाइल नंबर, इसमें कम या ज्यादा क्यों नहीं होते डिजिट?
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget