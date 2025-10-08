अरबाज खान की बेटी की पहली झलक आई सामने, बुर्का पहन हॉस्पिटल से निकलीं शूरा

अरबाज खान की बेटी की पहली झलक आई सामने, बुर्का पहन हॉस्पिटल से रवाना हुईं शूरा खान, देखें वीडियो
Arbaaz Khan-Shura Khan Daughter: अरबाज खान की वाइफ शूरा खान बेटी की डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं. अरबाज अपनी लाडली को गोद में लिए घर रवाना हुए हैं.
बॉलीवुड एक्टर और फिल्म मेकर अरबाज खान हाल ही में दूसरी बार पिता बने हैं. उनकी सेकेंड वाइफ शूरा खान ने 5 अक्टूबर को एक बेटी को जन्म दिया था. अब शूरा खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं. अरबाज और शूरा का हॉस्पिटल से घर जाते हुए एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में अरबाज अपनी बेटी को गोद में लेते हुए कार में बैठते नजर आए. वहीं शूरा बुर्का पहनकर हॉस्पिटल से घर जाती नजर आईं.
अरबाज खान अपनी वाइफ शूरा खान और बेटी के साथ हॉस्पिटल से घर पहुंचे. इस दौरान एक्टर ब्लैक टी-शर्ट और व्हाइट पैंट पहने बेहद कूल दिख रहे थे. अपनी प्यारी-सी बेटी को गोद में लिए वो कार में बैठते नजर आए. इस दौरान उन्होंने पैपराजी की बधाईयों का शुक्रिया भी अदा किया.
बुर्का पहनने पर ट्रोल हुईं शूरा खान
हॉस्पिटल से रवाना होते हुए शूरा खान ब्लैक कलर का बुर्का पहने दिखाई दीं. वो कार में आगे की सीट पर कर बैठीं. जबकि अरबाज अपनी बेटी को लेकर बैक सीट पर बैठे नजर आए. एक तरफ फैंस अरबाज खान और शूरा खान को बेटी के पेरेंट्स बनने पर मुबारकबाद दे रहे हैं. दूसरी तरफ शूरा को बुर्का पहने देखकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं. एक यूजर ने पूछा- 'उन्होंने बुर्का क्यों पहना हुआ है?' दूसरे ने कहा- 'बुर्का तो जैसे ऑप्शन है इन लोगों के लिए. जब चाहा पहन लिया, जब चाहा उतार दिया.'
कुछ यूजर्स शूरा को बुर्के में पहचान भी नहीं पा रहे हैं. एक शख्स ने कमेंट किया- 'ये बुर्के में कौन है?' दूसरे ने लिखा- 'अबाया में कौन है अरबाज के साथ?'
बता दें कि शूरा खान की बेटी के जन्म के बाद पूरी खान फैमिला नन्हे मेहमान से मिलने हॉस्पिटल पहुंची थीं. सलमान खान, अर्पिता खान, सोहेल खान और अलवीरा अग्निहोत्री तक अपनी भतीजी से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे थे. इस दौरान सलमा खान, हेलेन और अरबाज के बड़े बेटे अरहान भी दिखाई दिए थे.
