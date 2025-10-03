हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBox Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 2 दिन में उतना कमाया, जितना पहला पार्ट 2 हफ्ते में नहीं कमा पाया था

Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 2 दिन में उतना कमाया, जितना पहला पार्ट 2 हफ्ते में नहीं कमा पाया था

Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 2: 'कांतारा चैप्टर 1' ने पहले दिन शानदार ओपनिंग लेने के बाद दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर बवंडर मचा दिया है. यहां जानिए फिल्म की अब तक की कमाई.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 03 Oct 2025 04:09 PM (IST)
कन्नड़ फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' 2 अक्टूबर को रिलीज के साथ ही दिखा चुकी है कि ये फिल्म नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर हो सकती है. फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई में बवंडर मचा दिया. अब फिल्म दूसरे दिन जिस हिसाब से कमाई कर रही है उसे देखकर लग रहा है कि ये जल्द ही 100 करोड़ी भी बन जाएगी.

इतना ही नहीं ये फिल्म साल 2022 में आई पहले पार्ट की 2 हफ्तों की कमाई को सिर्फ 2 ही दिन में पीछे कर चुकी है. बता दें कि पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर थी और अब इसका प्रीक्वल सेकेंड पार्ट यानी 'कांतारा चैप्टर 1' भी उसी राह में चलती दिख रही है.

'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने ओपनिंग डे पर सैक्निल्क के मुताबिक 60 करोड़ रुपये का धाकड़ बिजनेस सभी भाषाओं में मिलाकर किया. कमाल की बात ये है कि फिल्म का कन्नड़ में 18 करोड़ का बिजनेस रहा तो सिर्फ हिंदी दर्शकों ने इसकी 19.5 करोड़ रुपये की कमाई करवाई.

वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 4:05 बजे तक 17.54 करोड़ रुपये का बिजनेस करते हुए टोटल 77.54 करोड़ बटोर लिए हैं. बता दें कि ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें अभी बदलाव हो सकता है.

'कांतारा चैप्टर 1' ने पहले पार्ट को दी इन मामलों में दी मात

साल 2022 में आई 'कांतारा' ने उस साल कन्नड़ सिनेमा को दुनियाभर में पॉपुलर करने का काम किया था. हालांकि, अब इसका सेकेंड पार्ट फिल्म के पहले पार्ट की बनाई लेगेसी का फायदा उठाते हुए आगे निकल चुकी है.

  • पहले पार्ट ने ओपनिंग डे पर 1.95 करोड़ रुपये कमाए थे, तो वहीं 'कांतारा चैप्टर 1' ने 60 करोड़ कमाए.
  • 'कांतारा' ने सैक्निल्क के मुताबिक पहले हफ्ते में 30.3 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि 'कांतारा चैप्टर 1' इसका दोगुना सिर्फ एक ही दिन में कमा चुकी है.
  • इसके अलावा, 2022 की 'कांतारा' ने सैक्निल्क के मुताबिक पहले हफ्ते में 30.3 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 42.3 करोड़ रुपये कमाते हुए दो हफ्तों में टोटल 72.6 करोड़ बटोरे थे, तो हालिया रिलीज प्रीक्वल दूसरे ही दिन इस 2 हफ्ते की कुल कमाई से कहीं आगे निकल चुकी है.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by EPIQ (@epiqcinema)

'कांतारा चैप्टर 1' के बारे में

फिल्म का डायरेक्शन और लीड रोल दोनों ही ऋषभ शेट्टी ने किया है. पिछली फिल्म में भी वो ये दोनों रोल निभा चुके हैं. उनके अलावा फिल्म में वर्सटाइल एक्टर गुलशन देवैया और रुक्मिणी वसंत भी अहम रोल में हैं. फिल्म को एबीपी न्यूज ने शानदार विजुअल वाली अच्छी फिल्म बताते हुए अपने रिव्यू में 3.5 स्टार्स दिए हैं.

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 03 Oct 2025 03:06 PM (IST)
Box Office Rishab Shetty KANTARA Kannada Cinema Kantara Chapter 1 Box Office Collection
