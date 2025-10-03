सोनम कपूर की 10 सबसे खूबसूरत तस्वीरें: सेकेंड प्रेगनेंसी रूमर्स के बीच एक्ट्रेस लगीं कयामत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सोनम कपूर की 10 तस्वीरें: सेकेंड प्रेगनेंसी रूमर्स के बीच एक्ट्रेस ने स्कर्ट-टॉप आउफिट में लूटी महफिल, फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन

सोनम कपूर की 10 तस्वीरें: सेकेंड प्रेगनेंसी रूमर्स के बीच एक्ट्रेस ने स्कर्ट-टॉप आउफिट में लूटी महफिल, फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन

Sonam Kapoor Pics: दूसरी प्रेगनेंसी रूमर्स के बीच सोनम कपूर बीते दिन अपनी कजिन अंशुला कपूर की इंगेजमेंट में शामिल हुईं. इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने लुक से महफिल लूट ली.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 03 Oct 2025 02:15 PM (IST)

By : निशा शर्मा  | Updated at : 03 Oct 2025 02:15 PM (IST)
Sonam Kapoor Pics: दूसरी प्रेगनेंसी रूमर्स के बीच सोनम कपूर बीते दिन अपनी कजिन अंशुला कपूर की इंगेजमेंट में शामिल हुईं. इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने लुक से महफिल लूट ली.

सोनम कपूर बॉलीवुड की फैशन आइकन हैं और वे हमेशा अपने स्टाइल से इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं. बीते दिन अपनी कजिन अंशुला कपूर की सगाई फंक्शन में भी सोनम कपूर काफी शानदार अंदाज में स्पॉट हुईं. एक्ट्रेस ने अपने स्टनिंग लुक की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जिन पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.

1/10
बीते दिन अंशुला कपूर की इंगेजमेंट में सोनम कपूर वेस्टर्न आउटफिट के साथ न्यू ट्विस्ट एड कर पहुंची थीं.
बीते दिन अंशुला कपूर की इंगेजमेंट में सोनम कपूर वेस्टर्न आउटफिट के साथ न्यू ट्विस्ट एड कर पहुंची थीं.
2/10
सोनम ने खास मौके के लिए इंडो वेस्टर्न लॉन्ग स्कर्ट-टॉप के साथ ब्लेजर कैरी किया था.
सोनम ने खास मौके के लिए इंडो वेस्टर्न लॉन्ग स्कर्ट-टॉप के साथ ब्लेजर कैरी किया था.
3/10
अपने इस लुक के साथ एक्ट्रेस ने मैचिंग ऑक्सीडाइज्ड ईयररिंग्स और नेकलेस पहना था. वहीं उन्होंने अपने पैरों में पायल भी पहनी हुई थी.
अपने इस लुक के साथ एक्ट्रेस ने मैचिंग ऑक्सीडाइज्ड ईयररिंग्स और नेकलेस पहना था. वहीं उन्होंने अपने पैरों में पायल भी पहनी हुई थी.
4/10
इस दौरान एक्ट्रेस के मैटल के एलिफेंट पर्स ने सभी का ध्यान खींचा.
इस दौरान एक्ट्रेस के मैटल के एलिफेंट पर्स ने सभी का ध्यान खींचा.
5/10
सोनम ने सटल मेकअप किया था और अपने बालों को पीछे बन में टाई किया था. इस लुक में एक्ट्रेस बिजलियां गिरा रही थीं.
सोनम ने सटल मेकअप किया था और अपने बालों को पीछे बन में टाई किया था. इस लुक में एक्ट्रेस बिजलियां गिरा रही थीं.
6/10
ओवरऑल सोनम कपूर का लुक काफी इम्प्रेसिव था. आप भी अगर फेस्टिव सीजन में कुछ हटकर ट्राई करने की सोच रहे हैं तो सोनम का ये लुक बेस्ट इंस्पिरेशन रहेगा.
ओवरऑल सोनम कपूर का लुक काफी इम्प्रेसिव था. आप भी अगर फेस्टिव सीजन में कुछ हटकर ट्राई करने की सोच रहे हैं तो सोनम का ये लुक बेस्ट इंस्पिरेशन रहेगा.
7/10
सोनम ने अपने इंडो वेस्टर्न लुक के साथ कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई हैं.
सोनम ने अपने इंडो वेस्टर्न लुक के साथ कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई हैं.
8/10
फैंस एक्ट्रेस के फैशन सेंस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और उन्हें बॉलीवुड की ट्रू फैशनिस्टा बता रहे हैं.
फैंस एक्ट्रेस के फैशन सेंस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और उन्हें बॉलीवुड की ट्रू फैशनिस्टा बता रहे हैं.
9/10
वैसे सोनम कपूर हमेशा से ही अपने लुक से सुर्खियां बटोरती रही हैं. वे फैशन इवेंट्स में भी अपने अलग अंदाज से महफिल लूट लेती हैं.
वैसे सोनम कपूर हमेशा से ही अपने लुक से सुर्खियां बटोरती रही हैं. वे फैशन इवेंट्स में भी अपने अलग अंदाज से महफिल लूट लेती हैं.
10/10
फिलहाल सोनम का ये लुक कॉलेज गोइंग गर्ल्स से लेकर हर उम्र की महिलाओं के लिए परफेक्ट है.

Published at : 03 Oct 2025 02:01 PM (IST)
फिलहाल सोनम का ये लुक कॉलेज गोइंग गर्ल्स से लेकर हर उम्र की महिलाओं के लिए परफेक्ट है.
Published at : 03 Oct 2025 02:01 PM (IST)
Sonam Kapoor Anshula Kapoor

Photo Gallery

