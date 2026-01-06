90 के दशक का जादू लौटाएगा ‘डकैत’, अदिवि शेष की फिल्म में शामिल होगा ‘तू चीज बड़ी है मस्त’
Dacoit: बॉलीवुड में अक्सर पुराने गोनों को नए फिल्म में शामिल किया जाता हैं. वैसे ही फिल्म ‘डकैत’ में 90s के हिट गाने ‘तू चीज बड़ी है मस्त’ को शामिल किया गया है.
90 के दशक के गाने आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं. ऐसा ही एक गाना है ‘तू चीज बड़ी है मस्त’, जो साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म ‘मोहरा’ का है. इस गाने पर अक्षय कुमार और रवीना टंडन नजर आए थे. उस समय यह गाना हर पार्टी और शादी में खूब बजता था. अब एक्टर और राइटर अदिवि शेष अपनी आने वाली फिल्म ‘डकैत’ में इस गाने को शामिल करने जा रहे हैं ताकि लोगों को पुराने समय की यादें फिर से ताजा हो सकें.
बचपन की यादों से जुड़ा है गाना
आईएएनएस से बात करते हुए अदिवि शेष ने कहा कि इस गाने को फिल्म में शामिल करना उनके लिए सिर्फ एक क्रिएटिव फैसला नहीं है बल्कि इससे उनकी निजी और इमोशनल यादें भी जुड़ी हैं. उन्होंने बताया कि बचपन में ये गाना उनके बहुत करीब था. स्कूल के दिनों में उन्होंने पहली बार इसी गाने पर स्टेज पर डांस किया था. ये यादें आज भी उनके दिल के बहुत पास हैं. इसी वजह से जब उन्होंने अपनी नई फिल्म के टीजर पर काम शुरू किया तो उन्हें लगा कि इस गाने को फिल्म में रखना बिल्कुल सही रहेगा.
गाने के लिए लिए गए पूरे अधिकार
फिल्म में इस गाने का इस्तेमाल करने से पहले अदिवि शेष ने ये पक्का किया कि इसके सभी अधिकार सही और कानूनी तरीके से लिए जाएं. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक फैसला नहीं था बल्कि बचपन की यादों को फिर से जिंदा करने का तरीका था. उनका मानना है कि कुछ गाने इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और ‘तू चीज बड़ी है मस्त’ उनके लिए ऐसा ही गाना रहा है. 90 के दशक में ये गाना हर जगह सुनाई देता था.
ट्रेंड के लिए नहीं, यादों के लिए जोड़ा गाना
अदिवि शेष ने साफ कहा कि उन्होंने इस गाने को फिल्म में किसी ट्रेंड या नएपन के लिए नहीं जोड़ा है. उन्होंने इसे इसलिए शामिल किया ताकि लोगों तक पुरानी यादों का एहसास पहुंचाया जा सके.
स्टारकास्ट और कहानी
फिल्म ‘डकैत’ में अदिवि शेष के साथ मृणाल ठाकुर, प्रकाश राज, सुनील, अतुल कुलकर्णी, जैन मैरी खान और कामाक्षी भास्करला भी अहम रोल में नजर आएंगे. फिल्म की कहानी एक गुस्से से भरे कैदी के आसपास घूमती है जो अपनी धोखा देने वाली पूर्व प्रेमिका से बदला लेना चाहता है. उसे फंसाने के लिए वो एक खतरनाक प्लान बनाता है और इसी दौरान कहानी इमोशनल मोड़ ले लेती है जहां प्यार, धोखा और बदले की भावना दिखाई देती है.
कब होगी फिल्म रिलीज
फिल्म को हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में शूट किया गया है. ‘डकैत’ ईद के मौके पर 19 मार्च को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
