'शार्क टैंक इंडिया 5' से 'मास्टर शेफ इंडिया 9' तक, इस हफ्ते ये टॉप हिंदी शोज ओटीटी पर होंगे रिलीज

जैसे ही नया साल 2026 शुरू हुआ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट का माहौल गर्म हो गया है. इस हफ्ते कई पॉपुलर हिंदी टीवी शो अपने नए सीजन के साथ लोगों के सामने आने वाले हैं. बिजनेस, कुकिंग, रोमांस या रियलिटी हर तरह का कंटेंट इस हफ्ते देखने को मिलेगा.