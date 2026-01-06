हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'शार्क टैंक इंडिया 5' से 'मास्टर शेफ इंडिया 9' तक, इस हफ्ते ये टॉप हिंदी शोज ओटीटी पर होंगे रिलीज

OTT Release: इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट के शौकीनों के लिए धमाका तय है. चाहे बिजनेस की दुनिया में रोमांच हो या कुकिंग और रोमांस का मजा सभी के लिए कुछ न कुछ खास जरूर है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Jan 2026 01:37 PM (IST)
2026 की शुरुआत में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट की भरपूर लाइनअप तैयार है. इस हफ्ते कई पॉपुलर हिंदी टीवी शो अपने नए सीजन के साथ लोगों के सामने आ रहे हैं. बिजनेस, कुकिंग, रोमांस और रियलिटी हर तरह का कंटेंट फैंस के लिए तैयार है. जो उन्हें लंबे समय तक एंटरटेन करेगा.

जैसे ही नया साल 2026 शुरू हुआ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट का माहौल गर्म हो गया है. इस हफ्ते कई पॉपुलर हिंदी टीवी शो अपने नए सीजन के साथ लोगों के सामने आने वाले हैं. बिजनेस, कुकिंग, रोमांस या रियलिटी हर तरह का कंटेंट इस हफ्ते देखने को मिलेगा.
शार्क टैंक इंडिया सीजन 5- इस हफ्ते पहला बड़ा शो है शार्क टैंक इंडिया सीजन 5. जो सॉनी लिव पर 5 जनवरी 2026 से स्ट्रीम हो रहा है. पिछले चार सीजन की जबरदस्त सफलता के बाद लोग लंबे समय से इस सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.
Published at : 06 Jan 2026 01:37 PM (IST)
MasterChef India 9 Shark Tank India 5 MTV Splitsvilla 16

