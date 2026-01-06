एक्सप्लोरर
'शार्क टैंक इंडिया 5' से 'मास्टर शेफ इंडिया 9' तक, इस हफ्ते ये टॉप हिंदी शोज ओटीटी पर होंगे रिलीज
OTT Release: इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट के शौकीनों के लिए धमाका तय है. चाहे बिजनेस की दुनिया में रोमांच हो या कुकिंग और रोमांस का मजा सभी के लिए कुछ न कुछ खास जरूर है.
2026 की शुरुआत में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट की भरपूर लाइनअप तैयार है. इस हफ्ते कई पॉपुलर हिंदी टीवी शो अपने नए सीजन के साथ लोगों के सामने आ रहे हैं. बिजनेस, कुकिंग, रोमांस और रियलिटी हर तरह का कंटेंट फैंस के लिए तैयार है. जो उन्हें लंबे समय तक एंटरटेन करेगा.
Published at : 06 Jan 2026 01:37 PM (IST)
