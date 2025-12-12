हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'आपकी एक्टिंग ने कई पीढ़ियों को मोहित किया, कई बेंचमार्क बनाए', पीएम मोदी ने रजनीकांत को दी जन्मदिन की बधाई

PM Modi Wish Rajinikanth 75th Birthday: सुपरस्टार रजनीकांत आज 12 दिसंबर को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं.इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें विशेष संदेश भेजकर जन्मदिन की बधाई दी है.

By : IANS एजेंसी | Edited By: राधा शर्मा | Updated at : 12 Dec 2025 12:39 PM (IST)
भारतीय सिनेमा पर राज करने वाले सुपरस्टार रजनीकांत शुक्रवार को अपना 75वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. सोशल मीडिया के जरिए राजनेता से लेकर फैंस तक अपने पसंदीदा थिरु अभिनेता को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुपरस्टार को जन्मदिन की बधाई दी है और उनके लंबे और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है.

पीएम ने लिखा स्पेशल नोट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अभिनेता को विश किया है, उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, 'थिरु रजनीकांत जी को उनके 75वें जन्मदिन के खास मौके पर शुभकामनाएं. उनके अभिनय ने कई पीढ़ियों को मोहित किया है और उन्हें बहुत ज्यादा तारीफ मिली है.' पीएमम मोदी ने आगे लिखा, 'उनके काम में अलग-अलग तरह के रोल और जॉनर शामिल हैं. उन्होंने लगातार नए बेंचमार्क बनाए हैं. यह साल खास रहा क्योंकि उन्होंने फिल्मों की दुनिया में 50 साल पूरे किए हैं. हम उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं.'

 

करियर के भी 50 साल भी हुए पूरे 
सुपरस्टार रजनीकांत ने इस साल अपने करियर के 50 साल भी पूरे किए हैं. 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में अभिनेता को सम्मानित भी किया गया और उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से नवाजा गया. इस मौके पर अभिनेता भावुक दिखे थे और उन्होंने कहा था कि अगर 100 बार भी जन्म लेने का मौका मिले तो, मैं अभिनेता बनकर ही पैदा होना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी ने इतना प्यार और सम्मान दिया है. मैं भारतीय सिनेमा में 5 दशकों से लगातार काम कर रहा हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ ही साल बीते हैं.

200 करोड़ है सुपरस्टार की फीस
रजनीकांत आज भी सिनेमा पर राज कर रहे हैं, और उनकी फिल्में 800 से 1000 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब होती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अभिनेता एक फिल्म के लिए 200 करोड़ की मोटी फीस वसूलते हैं. कभी बस कंडक्टर का काम करके अपने परिवार का पोषण करने वाले रजनीकांत के पास आज लग्जरी बंगला, गाड़ी और सब कुछ है.

विलेन बन फिल्मों में की थी एंट्री
बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि रजनीकांत ने अपने शुरुआती करियर में विलेन के तौर पर काम किया था, लेकिन फिर उनकी एक्टिंग और स्टाइल ने उन्हें लीड हीरो बना दिया. साल 1975 में आई तमिल फिल्म 'अपूर्व रागंगल' में उन्होंने निगेटिव रोल प्ले किया था, जो बहुत छोटा था, लेकिन फिर उन्होंने 1977 में आई 'आदु पुली अट्टम' और 70 से 80 के दशक की कई फिल्मों में विलेन का रोल प्ले किया.

Published at : 12 Dec 2025 12:38 PM (IST)
