हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहीरो पर भारी पड़ रहे विलेन, पहले 'एनिमल' में रणबीर पर हावी हुए थे बॉबी देओल, अब 'धुरंधर' में रणवीर सिंह को 'खा' गए अक्षय खन्ना

हीरो पर भारी पड़ रहे विलेन, पहले 'एनिमल' में रणबीर पर हावी हुए थे बॉबी देओल, अब 'धुरंधर' में रणवीर सिंह को 'खा' गए अक्षय खन्ना

Akshay Khanna Outshines Ranveer Singh: 'धुरंधर' की रिलीज के बाद से जिस एक्टर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो अक्षय खन्ना है. अक्षय फिल्म में हीरो रणवीर सिंह पर भारी पड़े हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 12 Dec 2025 11:57 AM (IST)
रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म कर रही है. फिल्म की कहानी से लेकर इसकी स्टार कास्ट की एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. हालांकि इस मल्टीस्टारर फिल्म में एक एक्टर ने पूरी लाइमलाइट बटोर ली. इस एक्टर ने यूं तो ‘धुरंधर’ में विलेन का रोल प्ले किया है लेकिन ये हीरो पर भारी पड़ रहा है.

दरअसल हम बात कर रहे हैं अक्षय खन्ना की. ‘धुरंधर’ में अक्षय इतने जबरदस्त लगे हैं कि वे हीरो रणवीर सिंह को खा गए हैं. ठीक वैसे ही जैसे एनिमल में विलेन अबरार के किरदार में बॉबी देओल फिल्म के हीरो रणबीर कपूर पर भारी पड़े थे.

‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह को खा गए अक्षय खन्ना
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का अभिनय खुद ही सब कुछ बयां करता है. भले ही रणवीर सिंह फिल्म के लीड हीरो हैं, लेकिन अक्षय खन्ना अपने 'रहमान डकैत' के किरदार में ऐसे छा गए कि पूरी लाइमलाइट ही बटोर ले गए. उनका दमदार अभिनय इतना इम्प्रेसिव है कि 'दिल चाहता है', 'हंगामा' और 'आ अब लौट चलें' जैसी फिल्मों में उनके शुरुआती लव-बॉय इमेज को भी पीछे छोड़ देता है, हालांकि उन फिल्मों ने उन्हें चर्चा में बनाए रखा, लेकिन वे कभी भी वैसी सफलता वाली नहीं बन पाई जिनकी उनके जैसे टैलेंटेड एक्टर से उम्मीद की जा सकती थी. पहले छावा और अब ‘धुरंधर’ से अक्षय खन्ना ने एक बार फिर इंडस्ट्री में ऐसा कमबैक किया है कि हीरो भी उनके आगे फीके साबित हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी कई पोस्ट वायरल हो रही हैं जिनमें लिखा है कि अक्षय खन्ना ‘धुरंधर’  में रणवीर सिंह को खा गए हैं. 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by __Ediтøℝ×͜× (@__dev__edits__05)

बॉबी देओल भी एनिमल में रणबीर कपूर पर पड़े थे भारी
इससे पहले एनिमल फिल्म में बॉबी देओल ने अबरार का किरदार निभाया था. बॉबी देओल का रोल फिल्म में काफी छोटा था लेकिन वे हीरो रणबीर कपूर पर भारी पड़े थे. उस समय रणबीर से ज्यादा बॉ़बी देओल की ही चर्चा हुई थी. ऐसे में अब सोशल  मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं कि रणवीर और रणबीर दोनों को उनकी फिल्मों के विलेन खा गए. 


हीरो पर भारी पड़ रहे विलेन, पहले 'एनिमल' में रणबीर पर हावी हुए थे बॉबी देओल, अब 'धुरंधर' में रणवीर सिंह को 'खा' गए अक्षय खन्ना

वहीं एक यूजर ने लिखा, " एनिमल में बॉबी और रणबीर दोनों का अभिनय शानदार था, लेकिन धुरंधर की बात करें तो अक्षय खन्ना ने रणवीर सिंह को पर्दे पर पूरी तरह से मात दे दी है." 


हीरो पर भारी पड़ रहे विलेन, पहले 'एनिमल' में रणबीर पर हावी हुए थे बॉबी देओल, अब 'धुरंधर' में रणवीर सिंह को 'खा' गए अक्षय खन्ना

अक्षय खन्ना की सेकंड इनिंग हो सकती है जबरदस्त
सोशल मीडिया पर 'धुरंधर' की कहानी को लेकर नहीं, बल्कि अक्षय खन्ना के बारे में खूब चर्चा हो रही है, जो एक लंबे समय से अनदेखा किये गये हीरो थे. फिल्म 'एनिमल' की रिलीज के बाद जैसे बॉबी देओल की जिंदगी रातोंरात बदल गई थी. खुद अभिनेता ने स्वीकार किया था कि उनके जीवन में अवसरों का चौतरफा बदलाव आया, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से लेकर 'कंगुवा', 'अल्फा' और कई अन्य फिल्मों तक उन पर ऑफर्स की बाढ़ आ गई. अब  अक्षय खन्ना का भविष्य भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, धुरंधर और छावा में उनके शानदार अभिनय के बाद, अब उनका ऐसे किरदारों की ओर रुख करना स्वाभाविक ही है जिनमें गहराई हो. उनका यह नया रूप उनके करियर सेकंड इनिंग की ओर बड़ा कदम साबित हो सकता है. 

 

Published at : 12 Dec 2025 11:49 AM (IST)
Bobby Deol Ranbir Kapoor Akshaye Khanna Animal Ranveer SIngh Dhurandhar
Embed widget