Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Screening: गर्लफ्रेंड गौरी का हाथ थामे पहुंचे आमिर खान, कपिल शर्मा ने पत्नी गिन्नी संग दिए जमकर पोज

Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Screening: गर्लफ्रेंड गौरी का हाथ थामे पहुंचे आमिर खान, कपिल शर्मा ने पत्नी गिन्नी संग दिए जमकर पोज

Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Screening: कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. गुरुवार को फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी जहां पर कई सितारे पहुंचे थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Dec 2025 07:15 AM (IST)
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Screening: कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. गुरुवार को फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी जहां पर कई सितारे पहुंचे थे.

कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 रिलीज हो गई है. रिलीज से एक दिन पहले इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी जिसमें बॉलीवुड से लेकर टीवी तक के कई सेलेब्स पहुंचे थे. इन सेलेब्स की फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं.

1/10
कपिल शर्मा ने गुरुवार को किस किसको प्यार करूं 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट की थी. जहां पर वो पत्नी गिन्नी के साथ पहुंचे. कपिल ने गिन्नी के साथ पैपराजी के लिए जमकर पोज दिए.
कपिल शर्मा ने गुरुवार को किस किसको प्यार करूं 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट की थी. जहां पर वो पत्नी गिन्नी के साथ पहुंचे. कपिल ने गिन्नी के साथ पैपराजी के लिए जमकर पोज दिए.
2/10
टीवी की कॉमेडी क्वीन भारती सिंह भी अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए आईं थीं. भारती प्रेग्नेंट हैं फिर भी वो इस स्क्रीनिंग में पहुंची थीं.
टीवी की कॉमेडी क्वीन भारती सिंह भी अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए आईं थीं. भारती प्रेग्नेंट हैं फिर भी वो इस स्क्रीनिंग में पहुंची थीं.
Published at : 12 Dec 2025 07:15 AM (IST)
Aamir Khan KAPIL SHARMA Kis Kisko Pyaar Karoon 2

