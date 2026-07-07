टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे की 'लॉक अप: सच या सजा' में एंट्री होते ही कोहराम मचा दिया. शिल्पा के आने से घर में फील भी होने लगा है कि अब सिर्फ श्रेया कालरा ही नहीं बल्कि शिल्पा शिंदे भी सबसे झगड़ा करेगी. शिल्पा शिंदे जैसे ही लॉक अप में आईं वो तुरंत अपना गेम खेलना शुरू कर दिया.

शिल्पा शिंदे की पहली टकराव माधुरी से

दरअसल, शिल्पा शिंदे के बारे में जब सभी को पता चला कि उन्होंने अपने शो भाभीजी घर पर हैं के प्रोड्यूसर पर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज करवाया वो बिल्कुल झूठा था. और ये सच उन्होंने दस साल बाद बताया. तब शो में माधुरी, आकांक्षा चौधरी और हर्षद सभी ये जानना चाहते थे की आखिर दस साल बाद उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इस पर उन्होंने बताया की वो मरने से पहले सच बोलना चाहती थी. शिल्पा की इस बात पर लॉक अप में भी अलग अलग बातें होने लगी और सभी को बस एक सवाल था आखिर दस साल बाद क्यों?

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शिल्पा शिंदे और शिवांगी जोशी

इसके बाद शिल्पा शिंदे के निशाने पर शिवांगी जोशी आईं. शिवांगी का पहला शो बेगूसराय और सीरियल भाभी जी घर पर हैं एक ही जगह शूट होता था. तबसे शिवांगी जोशी, शिल्पा शिंदे को जानती हैं. शिवांगी ने शिल्पा से जब नॉर्मली बात करना चाहा तब वो ऊंची आवाज में बात करने लगीं. शिवांगी ने समझाया की आप बहुत लाउड हैं तब उन्होंने शिवांगी को कहा की वो जेएनएन अभी जानती नहीं हैं. जो उन्हें जानता है वो कभी नहीं कहते की शिल्पा बदल गई है.

शिल्पा ने आकांक्षा चमोला को बताया लेस्बियन

शिल्पा की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई जाहिर है की उन्हें शो के बारे में बहुत कुछ पता है कि कौन सा कंटेस्टेंट कैसा है?...आकांक्षा और पैम की जब वो लॉक अप की ऑर्टनर बनी तब उन्होंने मजाक में आकांक्षा को लेस्बियन तक कह दिया पर इसपर आकांक्षा ने कोई रिएक्ट नहीं किया. वहीं शिल्पा ने श्रेया और माधुरी को कह भी दिया कि आकांक्षा तो गौरव खन्ना की वजह से इस शो में आई है. पर आकांक्षा चमोला को एहसास हो गया है कि शिल्पा उसे पसंद नहीं करती.

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सुनीता आहूजा को किया ट्रिगर

शिल्पा ने आते ही पहले सुनीता आहूजा को कहा की वो बहुत क्यूट हैं मगर शिल्पा ने कुछ समय बाद उन्हें छेड़ने की कोशिश की. शिल्पा ने सुनीता आहूजा को उनके पति गोविंदा को केकर टिप्पणी की जिसके बाद सुनीता का गुस्सा बढ़ गया. सुनीता उसके बाद राम कपूर को कहती हुई नजर आईं की वो मेरा पति है चाहे पचास अफेयर करे वो मेरी प्रॉब्लम है. वो नहीं चाहती की कोई दूसरा उनके परिवार के बारे में बात करे.

यहां तक शिल्पा को जब फराह ख़ान ने चार्जशीट फाइल करने के लिए बुलाया तब भी शिल्पा ने वहां गेम खेला. शिल्पा को राइट दिया गया था कि वो किसी एक इन्मेट को रिस्क में डाल सकती हैं और किसी एक को बचा सकती हैं. शिल्पा ये जानते हुए भी की सुनीता आहूजा गेम छोड़कर जाना चाहती हैं मगर शिल्पा ने जानबूझकर उन्हें सेफ किया ताकि सुनीता को और भी ट्रिगर किया जा सके.

योगेश-रियाज को कहा बच्चा

शिल्पा रात में जब योगेश और रियाज एस इबात कर रही थी तब योगेश ने शिल्पा को समझाने की कोशिश की उन्हीने जो किया वो गलत था. इसपर शिल्पा का पारा हाई हुआ और वो योगेश-रियाज को बच्चा कहकर बुलाने लगीं.

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शिल्पा और आकांक्षा चौधरी

शिल्पा ने खाने को लेकर भी बखेड़ा खड़ा किया. शिल्पा ने आकांक्षा चौधरी को चिल्लाते हुए कहा की वो चुप रहें. खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. आकांक्षा ने अपने लोगों को सेफ करने के लिए पैसे तब खर्च किए थे जो नहीं करना चाहिए था.

शिल्पा शिंदे यहां सभी को बस ट्रिगर करना चाहती हैं ताकि खेल का एंटरनेटमेंच और बढ़े. शिल्पा शिंदे ने आते ही सुर्खियां तो जरूर बटोरी हैं अब आगे की जर्नी देखते हैं कैसी रहती है.

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