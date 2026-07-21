इस हफ्ते साउथ फिल्मों का ओटीटी पर डंका, रिलीज हो रहीं 6 धांसू फिल्में, नोट कर लें तारीख

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीSouth OTT Release This Week: इस हफ्ते साउथ फिल्मों का ओटीटी पर डंका, रिलीज हो रहीं 'पल्लीचट्टम्बी' से 'कॉन सिटी' तक 6 धांसू फिल्में

South OTT Release This Week: इस हफ्ते साउथ फिल्मों का ओटीटी पर डंका, रिलीज हो रहीं 'पल्लीचट्टम्बी' से 'कॉन सिटी' तक 6 धांसू फिल्में

South OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर साउथ की कई फिल्में रिलीज हो रही हैं जो आपको फुल एंटरटेन करेंगी. यहां पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 21 Jul 2026 03:09 PM (IST)
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इस हफ्ते ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर साउथ की एक से एक धांसू फिल्में और सीरीज धमाल मचाने आ रही हैं. इनमें सस्पेंस थ्रिलर से लेकर कॉमेडी ड्रामा तक शामिल हैं. इन्हें आप बिंज वॉच कर सकते हैं तो चलिए यहां जान इस वीक नेटफ्लिक्स से जियो हॉट स्टार और प्राइम वीडिय तक ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

'पल्लीचट्टम्बी'
'पल्लीचट्टम्बी' मलयाम फिल्म है और इसे डिजो जोस एंटनी ने निर्देशित किया है. इस एक्शन ड्रामा में टोविनो थॉमस, कयादु लोहार, शत्रु, विजयराघवन, सिद्दीक, बाबूराज, निब्राज़ नौशाद, टीजी रवि और जॉनी एंटनी ने अहम रोल प्ले किया है. वहीं पृथ्वीराज सुकुमारन  का फिल्म में कैमियो है. इस फिल्म को ओटीटी के प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर 24 जुलाई से स्ट्रीम कर सकते हैं.


South OTT Release This Week: इस हफ्ते साउथ फिल्मों का ओटीटी पर डंका, रिलीज हो रहीं 'पल्लीचट्टम्बी' से 'कॉन सिटी' तक 6 धांसू फिल्में

केस ऑफ कोंडाना
केस ऑफ कोंडाना में विजय राघवेंद्र, भावना, कुशी रवि, रंगायन रघु और  सुंदर राज अहम भूमिका में दिखेंगे. देवी प्रसाद शेट्टी के डायेक्शन में बनी इस थ्रिलर को तेलुगु डब वर्जन में 23 जुलाई से ईटीवीविन पर स्ट्रीम कर सकेंगे.


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ईगो रमन
गणेशन नचिमुथु  निर्देशित ईगो रमन एक तमिल ड्रामा है. इसमें सिबी चंद्रन, रोबो शंकर, चेरन राज और कीर्तना श्रीकुमार ने अहम रोल प्ले किया है. 'ईगो रमन' अरिवु की कहानी है, जो TNPSC की तैयारी करने वाला एक पक्का इरादा रखने वाला युवा है. संघर्ष से सफलता तक का उसका सफर तब एक खतरनाक मोड़ लेता है जब पैसों की तंगी के कारण उसे अपनी प्यारी यामाहा बाइक बेचनी पड़ती है, और इसी वजह से उसका सामना एक बेरहम कातिल से होता है. इसे 24 जुलाई से ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं.


South OTT Release This Week: इस हफ्ते साउथ फिल्मों का ओटीटी पर डंका, रिलीज हो रहीं 'पल्लीचट्टम्बी' से 'कॉन सिटी' तक 6 धांसू फिल्में

'सीक्रेट ऑफ़ कलिंगा'
इसकी कहानी प्राचीन कलिंग भूमि पर बने एक कॉलेज के इर्द-गिर्द घूमती है. कहानी तब आगे बढ़ती है जब स्टूडेंट्स नए साल की ईव पर एक सीलबंद कुआं खोलते हैं, और अनजाने में ही रहस्यमयी घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो जाता है. सनीश उन्नीकृष्णन ने इसका डायरेक्शन किया है और इसमें ध्यान श्रीनिवासन, अल्थाफ सलीम, रियाज़ खान, नितिन परमेश्वर, मालविका मेनन और  मरीना माइकल कुरिसिंगल अहम रोल में हैं. मलयालम की इस मिस्ट्री हॉरर कॉमेडी को सननेक्स्ट पर 24 जुलाई, 2026 से स्ट्रीम कर सकते हैं.


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'कॉन सिटी'
'कॉन सिटी' में अर्जुन दास, अन्ना बेन, योगी बाबू, वदिवुक्करासी, अखिलन, साक्षी वैद्य, नंदा गोपाल, वीटीवी गणेश और दीपा रामानुजम ने अहम रोल प्ले किया है. हरीश दुरईराज इसके निर्देशित हैं. इस तमिल कॉमेडी को 24 जुलाई से ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.


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'ट्रिपल डेकर'
ये एक इंडी डार्क कॉमेडी फ़िल्म है जो सीधे ओटीटी पर रिलीज हो रही है. यह फिल्म एक डिलीवरी एजेंट की कहानी है जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है. कृष्णनुन्नी मंगलथ के डायरेक्शन में बनी इस मलयालम फिल्म में अखिल श्रीकुमारन, वैष्णवी और गौरी कुट्टी लीड रोल में हैं. इसे मनोरमामैक्स पर 24 जुलाई से स्ट्रीम कर सकत हैं.

ये भी पढ़ें:-OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल, रिलीज हो रही 'मुसाफिर कैफे' से 'आदर्श बाल विद्यालय' तक ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज

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Published at : 21 Jul 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Pallichattambi South OTT Release This Week Con City Secret Of Kalinga
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