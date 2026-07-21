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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीNaveen Kasturia Shares Experience: 'पिता का रोल निभाना सबसे मुश्किल था', नवीन कस्तूरिया ने 'आदर्श बाल विद्यालय' को लेकर की बात

Naveen Kasturia Shares Experience: 'पिता का रोल निभाना सबसे मुश्किल था', नवीन कस्तूरिया ने 'आदर्श बाल विद्यालय' को लेकर की बात

Naveen Kasturia Shares Experience: 'आदर्श बाल विद्यालय' में नवीन कस्तूरिया के लिए पिता का रोल निभाना सबसे मुश्किल रहा. उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ एक्टिंग करना भी उनके लिए नया एक्सपीरियंस था.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 21 Jul 2026 05:13 PM (IST)
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एक्टर नवीन कस्तूरिया अपनी अपकमिंग वेब सीरीज 'आदर्श बाल विद्यालय' को लेकर चर्चा में हैं. इस सीरीज में वह स्कूल काउंसलर का रोल निभा रहे हैं. लेकिन उनके लिए सबसे मुश्किल हिस्सा काउंसलर बनना नहीं, बल्कि एक पिता की इमोशंस को निभाना था. आइए जानते हैं कि उन्होंने इस किरदार को लेकर क्या कहा.

नवीन कस्तूरिया ने बताया कि उन्हें काउंसलर का किरदार निभाने से ज्यादा डर एक पिता का रोल निभाने में लगा.

पिता-बेटी के रिश्ते की अनकही बातें

नवीन ने कहा, 'अगर आप मुझसे पूछें कि इस शो में सबसे मुश्किल क्या था, तो मेरा जवाब होगा कि काउंसलर का किरदार निभाने से ज्यादा घबराहट पिता का रोल निभाने में हुई. मैं अभी असल जिंदगी में पिता नहीं हूं, इसलिए उस इमोशंस दुनिया में जाना बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था. एक पिता और बेटी के रिश्ते में प्यार होता है, अपनापन होता है, लेकिन कई बार झिझक भी होती है. इन इमोशंस को समझना मेरे लिए चुनौती भी थी और एक कलाकार के तौर पर सीखने का मौका भी.'

 
 
 
 
 
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उन्होंने बताया कि बच्चों के साथ एक्टिंग करना भी आसान नहीं था. नवीन ने कहा, 'मैं बच्चों के साथ एक्टिंग करने को लेकर भी थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि बच्चे बहुत सहज और ईमानदारी से एक्टिंग करते हैं. मेरी बेटी का किरदार निभाने वाली छोटी बच्ची बेहद शानदार कलाकार है. उसके साथ काम करते हुए मुझे भी हर सीन में पूरी ईमानदारी से एक्टिंग करना पड़ा.'

नवीन ने आगे कहा कि शो में उनका किरदार मुकुल अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसका दोस्त बनना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों अपने मन की बात एक-दूसरे से नहीं कह पाते.

उन्होंने कहा, 'मुकुल अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसका दोस्त बनना चाहता है, लेकिन दोनों वैसे बात नहीं कर पाते, जैसी करना चाहते हैं. मुझे लगता है कि कई परिवार इस स्थिति को महसूस करेंगे. सबसे बड़ी चुनौती उन भावनाओं को पर्दे पर दिखाना था, जो दोनों के बीच बिना बोले रह जाती हैं. उन खामोश पलों में बहुत गहरी भावनाएं छिपी हैं और उन्हें सही तरीके से निभाना मेरे एक्टिंग के सबसे यादगार अनुभवों में से एक रहा.'

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24 जुलाई से स्ट्रीम होगी सीरीज

'आदर्श बाल विद्यालय' एक कॉमेडी-ड्रामा सीरीज है. इसमें केके मेनन, अर्चना पूरन सिंह, अभिमन्यु सिंह, प्रसन्ना बिष्ट, अजितेश गुप्ता, अन्नपूर्णा सोनी और प्राची शाह भी अहम किरदारों में हैं. इस सात एपिसोड की सीरीज का  डायरेक्शन हिमांक गौर ने किया है. इसे बिस्वपति सरकार और समीर सक्सेना ने पोशम पा पिक्चर्स के बैनर तले बनाया है.

'आदर्श बाल विद्यालय' 24 जुलाई से प्राइम वीडियो पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में स्ट्रीम होगी.

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Published at : 21 Jul 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Naveen Kasturia Biswapati Sarkar Adarsh Bal Vidyalaya Sameer Saxena
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