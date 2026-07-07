सिनेमाघरों में मौजूद सभी फिल्मों को संडे की छुट्टी का खूब फायदा मिला था और सभी की कमाई में तेजी देखी गई थी. लेकिन असली टेस्ट मंडे को हुआ. दरअसल वीकडेज में एंट्री करते ही इन फिल्मों की रफ्तार भी कम हो गई. हालांकि जहां आलिया भट्ट की 'अल्फा' काफी गिरावट के बावजूद मंडे कलेक्शन में भी सबसे आगे रही, वहीं हुमा कुरैशी की 'बेबी डू डाई डू' दम तोड़ती दिखी.

इन सबके बीच अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' के कलेक्शन में भी मंदी देखी गई.दूसरी ओर, 'कॉकटेल 2' और 'मां इंति बंगरम' लाखों में सिमटी नजर आईं. चलिए जानते हैं मंडे को इन सभी फिल्मों में से किसने कितना कलेक्शन किया है?

अल्फा ने मंडे को कितनी की कमाई?

वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म 'अल्फा' ने वीकेंड पर अच्छा परफॉर्म किया था. लेकिन पहले सोमवार को इसकी कमाई में भारी गिरावट आई. फिल्म ने चौथे दिन यानी पहले मंडे को 3.85 करोड़ रुपये कमाए, जबकि रविवार को इसने 13.25 करोड़ रुपये कमाए थे. अब इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 37.85 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म में आलिया भट्ट, शरवरी वाघ और बॉबी देओल अहम भूमिकाओं में हैं.

बेबी डू डाई डू ने पहले मंडे कितना कमाया?

हुमा कुरैशी की 'बेबी डू डाई डू' बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से ही स्ट्रगल कर रही है. वीकेंड के बाद इसकी कमाई में लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. रविवार को 83 लाख रुपये की तुलना में सोमवार को इसने सिर्फ 41 लाख रुपये कमाए थे. फिल्म का कुल कलेक्शन अब 1.81 करोड़ रुपये है. लगभग 25 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म अब तक बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है.

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वेलकम टू द जंगल की दूसरे मंडे की कमाई कितनी रही?

अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' में 30 सितारे हैं. इस फिल्म की कमाई में भी दूसरे वीकेंड के बाद गिरावट दर्ज की गई. दूसरे सोमवार को फिल्म ने सिर्फ 2.65 करोड़ रुपये कमाए, जबकि दूसरे रविवार को इसने 9.75 करोड़ रुपये कमाए थे. इसी के साथ इसका 11 दिनों का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 117.55 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

कॉकटेल 2 ने तीसरे मंडे कितना कलेक्शन किया?

शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर 'कॉकटेल 2' भी अब बॉक्स ऑफिस पर ठंडी पर रही है और ये अब लाखों में सिमट गई है. बता दें कि 18वें दिन यानी तीसरे मंडे को इस फिल्म ने महज 40 लाख रुपये कमाए, जिससे इसका कुल घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 92.95 करोड़ रुपये हो गया. फिल्म का निर्देशन होमी अदजानिया ने किया है.

मा इंति बंगारम की तीसरे मंडे की कमाई कितनी रही?

सामंथा रूथ प्रभु की फिल्म 'मा इंति बंगरम' ने थिएटर्स में अपने 18वें दिन 39 लाख रुपये की कमाई की है. जिसके बाद अब इसका कुल बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन 20.25 करोड़ रुपये हो गया है. बी.वी. नंदिनी रेड्डी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सामंथा रूथ प्रभु एक ज़बरदस्त एक्शन-पैक्ड रोल में दिखी हैं.

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