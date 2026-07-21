INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीThe Alliance: 'हम दोनों करीब आ गए...', एक्स-वाइफ सीमा सजदेह के साथ वक्त बिताना चाहते हैं सोहेल खान

The Alliance: 'हम दोनों करीब आ गए...', एक्स-वाइफ सीमा सजदेह के साथ वक्त बिताना चाहते हैं सोहेल खान

The Alliance: रियलिटी शो 'अलायंस' में हाल ही में सोहेल खान ने पहली बार एक्स वाइफ सीमा सजदेह के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 21 Jul 2026 08:50 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान और उनकी एक्स-वाइफ सीमा सजदेह इन दिनों कुणाल खेमू के रियलिटी शो 'अलायंस' में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ रहे हैं. सालों बाद एक ही छत के नीचे आए इस एक्स पति-पत्नी के जोड़े के बीच की नजदीकियां एक बार फिर चर्चा में हैं. शो के हालिया एपिसोड में सोहेल खान ने सीमा के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की और कहा कि वो उनके साथ और वक्त बिताना चाहते हैं.

'हम सालों में इतने करीब कभी नहीं आए'
शो के दौरान को-कंटेस्टेंट जैद दरबार से बात करते हुए सोहेल खान ने कहा, 'सच कहूं तो, मैं सीमा के इतने करीब पिछले कई सालों में कभी नहीं आया, जितना ये घर हमें पास ले आया है. हम एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हैं. बाहर हमारी अपनी अलग-अलग जिंदगियां थीं. बच्चे मेरे साथ रहते हैं और वो सीमा से मिलने जाते रहते हैं. मेरी उससे ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन इस घर में आने के बाद हम कम से कम एक-दूसरे के साथ कम्फर्टेबल हो गए हैं. हम बातें करते हैं, रोज मिलते हैं. मुझे उसकी परवाह है, उसे मेरी परवाह है और ये सच में बहुत खूबसूरत है.'

ये भी पढ़ें:-'रामायण' का ट्रेलर रिलीज से पहले ऑनलाइन लीक, रणबीर कपूर का एंट्री सीन हुआ वायरल, मेकर्स ने उठाया ये कदम

शो के मेकर्स का जताया आभार
सोहेल ने 'एलायंस' के मेकर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, 'अगर हमें पहले बताया जाता तो शायद हम दोनों झिझकते कि क्या हम एक ही कमरे में रह पाएंगे? क्या हम कम्फर्टेबल होंगे? लेकिन मेरा इकलौता डर ये था कि खुदा न खास्ते कोई सीमा को कुछ न कह दे. मैं उसके साथ और वक्त बिताना चाहता हूं और एक अपनों की तरह उसकी रक्षा करना चाहता हूं.'

पहली मुलाकात और शादी का किस्सा
इसी एपिसोड के दौरान सोहेल ने सीमा संग अपनी पहली मुलाकात को भी याद किया. उन्होंने बताया कि उनकी पहली मुलाकात दिल्ली में एक शादी के दौरान हुई थी. शुरुआत में सीमा के परिवार को इस रिश्ते से ऐतराज था, लेकिन बाद में जब दोनों के परिवारों के बीच बात बनी, तो एक हफ्ते के भीतर ही दोनों ने शादी कर ली थी.

24 साल बाद अलग हुए थे रास्ते
आपको बता दें कि सोहेल खान और सीमा सजदेह ने साल 1998 में भागकर शादी की थी. इस शादी से उनके दो बेटे- निर्वाण और योहान हैं. 24 साल से ज्यादा समय तक साथ रहने के बाद साल 2022 में दोनों ने तलाक ले लिया. तलाक के बाद भी दोनों मिलकर अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल, रिलीज हो रही 'मुसाफिर कैफे' से 'आदर्श बाल विद्यालय' तक ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज

और पढ़ें
Published at : 21 Jul 2026 08:50 PM (IST)
Tags :
Sohail Khan Seema Sajdeh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
The Alliance: 'हम दोनों करीब आ गए...', एक्स-वाइफ सीमा सजदेह के साथ वक्त बिताना चाहते हैं सोहेल खान
'हम दोनों करीब आ गए...', एक्स-वाइफ सीमा सजदेह के साथ वक्त बिताना चाहते हैं सोहेल खान
ओटीटी
Naveen Kasturia Shares Experience: 'पिता का रोल निभाना सबसे मुश्किल था', नवीन कस्तूरिया ने 'आदर्श बाल विद्यालय' को लेकर की बात
'पिता का रोल निभाना सबसे मुश्किल था', नवीन कस्तूरिया ने 'आदर्श बाल विद्यालय' को लेकर की बात
ओटीटी
South OTT Release This Week: इस हफ्ते साउथ फिल्मों का ओटीटी पर डंका, रिलीज हो रहीं 'पल्लीचट्टम्बी' से 'कॉन सिटी' तक 6 धांसू फिल्में
इस हफ्ते साउथ फिल्मों का ओटीटी पर डंका, रिलीज हो रहीं 6 धांसू फिल्में, नोट कर लें तारीख
ओटीटी
'उस मोटे के साथ नहीं...', राम कपूर संग बेड शेयर करने से शिल्पा शिंदे ने किया इनकार, लॉकअप में मचा हंगामा
'उस मोटे के साथ नहीं...', राम कपूर संग बेड शेयर करने से शिल्पा शिंदे ने किया इनकार
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
BMW खरीदते वक्त Mileage कौन देखता है? Mileage नहीं, Experience मायने रखता है! Ft. Himanshu Arya
Ramayana में Ravi Dubey होंगे सबसे बड़ा Surprise Package? Yash ने किया बड़ा खुलासा
Lock Upp 2 से Yogesh Rawat हुए Evict, Fans ने Makers को किया ट्रोल, बोले- 'Unfair Elimination!'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल पर जितेंद्र सिंह ने लगाया वादे से मुकरने का आरोप, कहा- मांगे पूरी फिर भी क्यों प्रदर्शन
राहुल पर जितेंद्र सिंह ने लगाया वादे से मुकरने का आरोप, कहा- मांगे पूरी फिर भी क्यों प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 में बीजेपी का चेहरा सीएम योगी होंगे या नहीं? पंकज चौधरी ने दिए ये संकेत
यूपी चुनाव 2027 में बीजेपी का चेहरा सीएम योगी होंगे या नहीं? पंकज चौधरी ने दिए ये संकेत
इंडिया
Explained: PM मोदी के घर के बाहर कांग्रेस का 'सरप्राइज प्रोटेस्ट'! क्या राहुल गांधी का धरना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाएगा?
क्या अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तय? PM मोदी के घर के बाहर कांग्रेसी प्रदर्शन से कितना असर
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
जिम्बाब्वे सीरीज में गुजरात टाइटंस का धाकड़ गेंदबाज करेगा इंटरनेशनल डेब्यू, 154 की रफ्तार से करता है खतरनाक बॉलिंग
जिम्बाब्वे सीरीज में गुजरात टाइटंस का धाकड़ गेंदबाज करेगा डेब्यू, 154 की रफ्तार से करता है बॉलिंग
राजस्थान
'तो यह दिन नहीं देखना पड़ता... ' मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के धरने पर बोले अशोक गहलोत
'तो यह दिन नहीं देखना पड़ता... ' मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के धरने पर बोले अशोक गहलोत
इंडिया
Maharashtra Politics: शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
एग्रीकल्चर
दलहन की खेती से बढ़ेगी कमाई, उन्नत बीजों पर सरकार दे रही 50% सब्सिडी
दलहन की खेती से बढ़ेगी कमाई, उन्नत बीजों पर सरकार दे रही 50% सब्सिडी
ENT LIVE
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
ENT LIVE
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Embed widget