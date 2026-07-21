'हम दोनों करीब आ गए...', एक्स-वाइफ सीमा सजदेह के साथ वक्त बिताना चाहते हैं सोहेल खान

बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान और उनकी एक्स-वाइफ सीमा सजदेह इन दिनों कुणाल खेमू के रियलिटी शो 'अलायंस' में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ रहे हैं. सालों बाद एक ही छत के नीचे आए इस एक्स पति-पत्नी के जोड़े के बीच की नजदीकियां एक बार फिर चर्चा में हैं. शो के हालिया एपिसोड में सोहेल खान ने सीमा के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की और कहा कि वो उनके साथ और वक्त बिताना चाहते हैं.

'हम सालों में इतने करीब कभी नहीं आए'

शो के दौरान को-कंटेस्टेंट जैद दरबार से बात करते हुए सोहेल खान ने कहा, 'सच कहूं तो, मैं सीमा के इतने करीब पिछले कई सालों में कभी नहीं आया, जितना ये घर हमें पास ले आया है. हम एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हैं. बाहर हमारी अपनी अलग-अलग जिंदगियां थीं. बच्चे मेरे साथ रहते हैं और वो सीमा से मिलने जाते रहते हैं. मेरी उससे ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन इस घर में आने के बाद हम कम से कम एक-दूसरे के साथ कम्फर्टेबल हो गए हैं. हम बातें करते हैं, रोज मिलते हैं. मुझे उसकी परवाह है, उसे मेरी परवाह है और ये सच में बहुत खूबसूरत है.'

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शो के मेकर्स का जताया आभार

सोहेल ने 'एलायंस' के मेकर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, 'अगर हमें पहले बताया जाता तो शायद हम दोनों झिझकते कि क्या हम एक ही कमरे में रह पाएंगे? क्या हम कम्फर्टेबल होंगे? लेकिन मेरा इकलौता डर ये था कि खुदा न खास्ते कोई सीमा को कुछ न कह दे. मैं उसके साथ और वक्त बिताना चाहता हूं और एक अपनों की तरह उसकी रक्षा करना चाहता हूं.'

पहली मुलाकात और शादी का किस्सा

इसी एपिसोड के दौरान सोहेल ने सीमा संग अपनी पहली मुलाकात को भी याद किया. उन्होंने बताया कि उनकी पहली मुलाकात दिल्ली में एक शादी के दौरान हुई थी. शुरुआत में सीमा के परिवार को इस रिश्ते से ऐतराज था, लेकिन बाद में जब दोनों के परिवारों के बीच बात बनी, तो एक हफ्ते के भीतर ही दोनों ने शादी कर ली थी.

24 साल बाद अलग हुए थे रास्ते

आपको बता दें कि सोहेल खान और सीमा सजदेह ने साल 1998 में भागकर शादी की थी. इस शादी से उनके दो बेटे- निर्वाण और योहान हैं. 24 साल से ज्यादा समय तक साथ रहने के बाद साल 2022 में दोनों ने तलाक ले लिया. तलाक के बाद भी दोनों मिलकर अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं.