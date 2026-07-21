INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'उस मोटे के साथ नहीं...', राम कपूर संग बेड शेयर करने से शिल्पा शिंदे ने किया इनकार, लॉकअप में मचा हंगामा

'उस मोटे के साथ नहीं...', राम कपूर संग बेड शेयर करने से शिल्पा शिंदे ने किया इनकार, लॉकअप में मचा हंगामा

Lock Upp 2: रियलिटी शो 'लॉक अप 2' के हालिया एपिसोड में एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने राम कपूर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है. शो उन्होंने राम कपूर के साथ बेड शेयर करने से इनकार कर दिया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 21 Jul 2026 12:37 PM (IST)
Preferred Sources

रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में हर दिन नए विवाद और झगड़े देखने को मिल रहे हैं. शो में एंट्री लेते ही शिल्पा शिंदे ने अपने बेबाक अंदाज से खूब सुर्खियां बटोरी हैं. हाल ही में बेड शेयर करने को लेकर उन्होंने राम कपूर को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी, जिसके बाद शो में नया बवाल खड़ा हो गया.

राम कपूर संग बेड शेयर करने से शिल्पा ने किया इनकार
'लॉक अप 2' के हालिया एपिसोड में घर का माहौल एक बार फिर गरमा गया. इस हफ्ते के टास्क के बाद घर दो टीमों में बंट गया है. शिवांगी जोशी की टीम जीतने के बाद सभी फैसिलिटी पर कब्जा जमाए हुए है, जबकि आकांक्षा चमोला की टीम को खाने-पीने से लेकर सोने तक हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.

इसी बीच रात में सोने की व्यवस्था की गई, जहां शिवांगी ने शिल्पा शिंदे को उस सेल में सोने के लिए कहा, जिसमें राम कपूर भी मौजूद थे. लेकिन शिल्पा ने साफ इनकार कर दिया. जब शिल्पा शिंदे को राम कपूर वाले सेल में सोने के लिए कहा गया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया. श्रेया कालरा और आकांक्षा चमोला ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की कि दोनों के बेड अलग-अलग हैं और किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन शिल्पा अपनी बात पर अड़ी रहीं.

ये भी पढ़ेंः 'धरम जी ने मुझे कभी काम करने से नहीं रोका', हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को किया याद, बोलीं- उनके जाने से बेटियां दर्द में हैं

'उस मोटे के साथ मैं नहीं सोऊंगी'
बहस के दौरान शिल्पा ने गुस्से में राम कपूर के लिए 'उस मोटे के साथ मैं नहीं सोऊंगी' जैसी टिप्पणी कर दी. काफी समझाने के बावजूद जब शिल्पा नहीं मानीं, तो आखिरकार आकांक्षा चमोला की पूरी टीम ने उनके साथ बाहर ही रात बिताने का फैसला किया.

बता दें कि 'लॉक अप 2' में शिल्पा शिंदे और राम कपूर के बीच शुरुआत से ही अनबन देखने को मिल रही है. दोनों अक्सर एक-दूसरे पर तंज कसते नजर आते हैं. इसी एपिसोड में राम कपूर और शिल्पा के बीच खाने को लेकर बहस भी हुई.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LockUp (@lockup.netflix)

ये भी पढ़ेंः Lock Upp 2: 'लॉक अप 2' में बेटे जैन से मिलते ही इमोशनल हुए धीरज धूपर, गले लगाकर छलक पड़े आंसू

वहीं, हाल ही में शिल्पा शिंदे को फराह खान से भी फटकार लगी थी, जब उन्होंने शिवांगी जोशी की पर्सनल लाइफ को लेकर टिप्पणी की थी.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 21 Jul 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Shilpa Shinde Ram Kapoor Lock Upp 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
'उस मोटे के साथ नहीं...', राम कपूर संग बेड शेयर करने से शिल्पा शिंदे ने किया इनकार, लॉकअप में मचा हंगामा
'उस मोटे के साथ नहीं...', राम कपूर संग बेड शेयर करने से शिल्पा शिंदे ने किया इनकार
ओटीटी
Lock Upp 2: 'लॉक अप 2' में बेटे जैन से मिलते ही इमोशनल हुए धीरज धूपर, गले लगाकर छलक पड़े आंसू
'लॉक अप 2' में बेटे जैन से मिलते ही इमोशनल हुए धीरज धूपर, गले लगाकर छलक पड़े आंसू
ओटीटी
'ऑपरेशन सफेद सागर' का दमदार ट्रेलर रिलीज, फिल्म में दिखेगी कारगिल के अनसंग हीरोज की कहानी
'ऑपरेशन सफेद सागर' का दमदार ट्रेलर रिलीज, फिल्म में दिखेगी कारगिल के अनसंग हीरोज की कहानी
ओटीटी
OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल, रिलीज हो रही 'मुसाफिर कैफे' से 'आदर्श बाल विद्यालय' तक ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर मचेगा धमाल, रिलीज हो रही ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
Advertisement

वीडियोज

DGP की '​मौत मिस्ट्री'!
BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नहीं मनाऊंगा जन्मदिन...', मल्लिकार्जुन खरगे का ऐलान, CJP बवाल के बीच बताया क्यों लिया ये फैसला
'नहीं मनाऊंगा जन्मदिन...', मल्लिकार्जुन खरगे का ऐलान, बताया क्यों लिया ये फैसला
पंजाब
किसानों के दिल्ली कूच का असर 2027 चुनाव में भी? 2022 का सियासी इतिहास फिर दोहराएगा पंजाब?
किसानों के दिल्ली कूच का असर 2027 चुनाव में भी? 2022 का सियासी इतिहास फिर दोहराएगा पंजाब?
इंडिया
Explained: CJP का 'चलो संसद' आंदोलन कितना कामयाब? लाठियां, आंसू गैस, पत्थर और हजारों युवा... दोनों तरफ का सच क्या?
CJP का 'चलो संसद' आंदोलन कितना कामयाब? लाठियां, पत्थर और हजारों युवा.. दोनों तरफ का सच क्या?
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
'जैसे आपने संजू और वैभव सूर्यवंशी का करियर खराब किया, वैसे ही अब आप...', पूर्व क्रिकेटर टीम इंडिया में किसपर भड़के
'जैसे आपने संजू और वैभव सूर्यवंशी का करियर खराब किया, वैसे ही अब आप...', पूर्व क्रिकेटर टीम इंडिया में किसपर भड़के
इंडिया
Mahua Moitra Remark: 'हो सकता है शिक्षामंत्री को इस्तीफा लिखना ना आता हो क्योंकि RSS...', महुआ मोइत्रा का धर्मेंद्र प्रधान पर तंज
'हो सकता है शिक्षामंत्री को इस्तीफा लिखना ना आता हो क्योंकि RSS...', महुआ मोइत्रा का धर्मेंद्र प्रधान पर तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जान से मार दो लेकिन...', प्रेमानंद महाराज पर CJP प्रवक्ता विजेता दहिया की फिर विवादित टिप्पणी
'जान से मार दो लेकिन...', प्रेमानंद महाराज पर CJP प्रवक्ता विजेता दहिया की फिर विवादित टिप्पणी
एग्रीकल्चर
गार्डन में लगे गुलाब के पौधे में नहीं आ रहे फूल, ये गलतियां तो नहीं कर रहे आप?
गार्डन में लगे गुलाब के पौधे में नहीं आ रहे फूल, ये गलतियां तो नहीं कर रहे आप?
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget