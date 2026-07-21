'उस मोटे के साथ नहीं...', राम कपूर संग बेड शेयर करने से शिल्पा शिंदे ने किया इनकार

रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में हर दिन नए विवाद और झगड़े देखने को मिल रहे हैं. शो में एंट्री लेते ही शिल्पा शिंदे ने अपने बेबाक अंदाज से खूब सुर्खियां बटोरी हैं. हाल ही में बेड शेयर करने को लेकर उन्होंने राम कपूर को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी, जिसके बाद शो में नया बवाल खड़ा हो गया.

राम कपूर संग बेड शेयर करने से शिल्पा ने किया इनकार

'लॉक अप 2' के हालिया एपिसोड में घर का माहौल एक बार फिर गरमा गया. इस हफ्ते के टास्क के बाद घर दो टीमों में बंट गया है. शिवांगी जोशी की टीम जीतने के बाद सभी फैसिलिटी पर कब्जा जमाए हुए है, जबकि आकांक्षा चमोला की टीम को खाने-पीने से लेकर सोने तक हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.

इसी बीच रात में सोने की व्यवस्था की गई, जहां शिवांगी ने शिल्पा शिंदे को उस सेल में सोने के लिए कहा, जिसमें राम कपूर भी मौजूद थे. लेकिन शिल्पा ने साफ इनकार कर दिया. जब शिल्पा शिंदे को राम कपूर वाले सेल में सोने के लिए कहा गया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया. श्रेया कालरा और आकांक्षा चमोला ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की कि दोनों के बेड अलग-अलग हैं और किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन शिल्पा अपनी बात पर अड़ी रहीं.

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'उस मोटे के साथ मैं नहीं सोऊंगी'

बहस के दौरान शिल्पा ने गुस्से में राम कपूर के लिए 'उस मोटे के साथ मैं नहीं सोऊंगी' जैसी टिप्पणी कर दी. काफी समझाने के बावजूद जब शिल्पा नहीं मानीं, तो आखिरकार आकांक्षा चमोला की पूरी टीम ने उनके साथ बाहर ही रात बिताने का फैसला किया.

बता दें कि 'लॉक अप 2' में शिल्पा शिंदे और राम कपूर के बीच शुरुआत से ही अनबन देखने को मिल रही है. दोनों अक्सर एक-दूसरे पर तंज कसते नजर आते हैं. इसी एपिसोड में राम कपूर और शिल्पा के बीच खाने को लेकर बहस भी हुई.

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वहीं, हाल ही में शिल्पा शिंदे को फराह खान से भी फटकार लगी थी, जब उन्होंने शिवांगी जोशी की पर्सनल लाइफ को लेकर टिप्पणी की थी.