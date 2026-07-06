करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं अंशुला कपूर के पति रोहन ठक्कर, जानिए नेटवर्थ और इनकम सोर्स

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. बीते कुछ दिनों से अंशुला की शादी की रस्में जोरो-शोरों से चल रही हैं. हालांकि अब वो दिन आ गया हैं, जब अंशुला अपने होने वाले पति रोहन ठक्कर के साथ सात फेरे लेंगी. आज यानी 6 जुलाई को अंशुला और रोहन शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, जिसके लिए सभी बहुत एक्साइटेड हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोहन ठक्कर फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं और करोड़ों की कमाई करते हैं. आइए उनके बारे में जानते हैं.

कौन हैं रोहन ठक्कर?

रोहन एक स्क्रीनराइटर हैं. साथ ही रोहन का नाम मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर से भी जुड़ा हैं क्योंकि रोहन 'धर्मेटिक एंटरटेनमेंट' के फ्रीलांस राइटर के तौर पर काम कर चुके हैं. साथ ही टीवी पर भी स्क्रिप्ट सुपरवाइजर का काम कर चुके हैं और उन्होंने अब तक कई फिल्मों और शॉर्ट फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी हैं.

रोहन की एजुकेशन

मैजिक ब्रिक्स के अनुसार, रोहन ने फिल्म यूनिवर्सिटी से बीबीए का कोर्स किया हैं. हालांकि बाद में वो न्यूयॉर्क चले गए और वहां उन्होंने फिल्म एकेडमी से प्ले और स्क्रीन राइटिंग में मास्टर डिग्री हासिल की. फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से फिल्म और टीवी डेवलपमेंट का कोर्स किया.

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रोहन की नेटवर्थ

कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोहन ठक्कर की नेटवर्थ 8.5 करोड़ बताई जा रही हैं. वो करीब 10 सालों से प्रोडक्शन हाउस और ब्रांड्स के लिए काम कर चुके है, जिससे उनकी तगड़ी कमाई होती हैं.

रोहन और अंशुला का रिश्ता

बता दें कि रोहन और अंशुला की लव स्टोरी डेटिंग एप से शुरू हुई थीं. दोनों एक एप पर मिले और एक दूसरे से बात करते रहे. बाद में दोनों के बीच प्यार हुआ और रोहन ने जुलाई 2025 में न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में अंशुला को प्रपोज कर दिया. फिर अक्टूबर में दोनों ने सगाई कर ली. रोहन ने जहां अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट रखा हैं, वहीं अंशुला सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती है और खास तस्वीरें शेयर करती हैं. उन्होंने कई बार रोहन के साथ इंटरनेशनल ट्रिप्स की फोटोज डाली, जिसे फैंस ने बहुत पसंद किया.

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