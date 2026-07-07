'मैं प्लेबॉय था', 'लॉक अप 2' में राम कपूर का बड़ा खुलासा, बोले- मेरे कई अफेयर्स रहे हैं

टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर राम कपूर इन दिनों रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में नजर आ रहे हैं. इसी बीद एक्टर ने हाल ही में अपनी शादी से पहले की लव लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया. शो में राम कपूर ने कहा कि शादी से पहले वो प्लेबॉय थे. राम कपूर ने कहा कि शादी से पहले उनके कई अफेयर्स थे.

राम कपूर थे प्लेबॉय

'लॉक अप 2' में कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने राम कपूर से उनके अफेयर्स को लेकर सवाल किया. इस पर उन्होंने कहा, 'शादी के बाद एक भी अफेयर नहीं रहा.' हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि शादी से पहले उनके इतने अफेयर्स थे कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल है. राम कपूर ने कहा, 'शादी से पहले मैं प्लेबॉय था.' जब उनसे पूछा गया कि आखिर कितने अफेयर्स रहे, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, 'गिन नहीं सकता.'

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एकता कपूर ने गौतमी को किया था फोन

राम कपूर ने आगे बताया कि शादी से पहले उनकी दोस्त एकता कपूर ने गौतमी कपूर को उनकी डेटिंग हिस्ट्री के बारे में बताया था. राम कपूर ने कहा, 'मैं सच बता रहा हूं. जब सभी को पता चला कि मैं और गौतमी शादी करने वाले हैं, तब मेरी दोस्त एकता कपूर ने गौतमी को फोन किया और कहा, 'तुम क्या कर रही हो? इसके इतने अफेयर्स रह चुके हैं.' वो गौतमी को लेकर काफी टेंशन में थीं. मुझे लगता है कि एकता ने जो किया, वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उस समय मैं वैसा ही इंसान था.'

राम कपूर और गौतमी कपूर की शादी

बता दें, राम कपूर और गौतमी कपूर की पहली मुलाकात साल 2000 में टीवी शो 'घर एक मंदिर' के सेट पर हुई थी. कुछ साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 14 फरवरी 2003 को शादी कर ली. आज दोनों दो बच्चों बेटी सिया और बेटे अक्स के पेरेंट्स हैं.

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