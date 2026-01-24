हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीMardaani 3 OTT Release Date: ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी रानी मुखर्जी की फिल्म, बिके डिजिटल राइट्स

Mardaani 3 OTT Release Date: रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. ये फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर भी अपडेट सामने आ गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 24 Jan 2026 09:03 PM (IST)
रानी मुखर्जी लंबे समय के बाद किसी फिल्म में नजर आने वाली हैं. फैंस को रानी की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है. अब उनकी फिल्म मर्दानी 3 सिनेमाघरों पर 30 जनवरी को रिलीज होने जा रही है. मर्दानी 3 को लेकर लोगों में बहुत क्रेज है. ये उनकी मर्दानी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है. सिनेमाघरों से पहले फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर अपडेट सामने आ गया है. आइए आपको बताते हैं मर्दानी 3 ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी.

रानी मुखर्जी मर्दानी 3 के प्रमोशन में लग गई हैं. ये फिल्म अगले हफ्ते ही सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. एक बार फिर वो पुलिस ऑफिसर बनकर इंप्रेस करने वाली हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के ओटीटी राइट्स बिक गए हैं.

कब और कहां रिलीज होगी मर्दानी 3

ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक रानी मुखर्जी की थ्रिलर ड्रामा फिल्म सिनेमाघरों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. ये फिल्म 27 मार्च 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. कोई भी बॉलीवुड फिल्म सिनेमाघरों पर दस्तक देने के आठ हफ्तों बाद ही ओटीटी पर रिलीज होती है.

बता दें ये फिल्म पहले 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी. मगर फिर इसे प्री-पोन कर दिया गया और ये 30 जनवरी को रिलीज हो रही है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक CBFC ने 14 जनवरी को फिल्म को U/A 16+ सर्टिफिकेट दिया है, जिसका रनटाइम 2 घंटे, 17 मिनट और 7 सेकंड है.

ट्रेलर है जबरदस्त

हाल ही में मेकर्स ने मर्दानी 3 का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज किया है. जिसमें एक बार फिर आईपीएस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय का धाकड़ अंदाज देखने को मिला है. इस बार, शिवानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) में शामिल होती दिख रही है और दो युवा लड़कियों के किडनैपिंग से जुड़े एक खौफनाक मामले की जिम्मेदारी संभाल रही है. मर्दानी 3 को अभिराज मीनावाला ने डायरेक्ट किया है.

Published at : 24 Jan 2026 09:03 PM (IST)
Rani Mukerji Mardaani 3 Mardaani 3 OTT Release Date
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
