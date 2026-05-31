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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीबायोपिक फिल्मों के हैं शौकीन? तो जियो हॉटस्टार पर देखना न भूलें, IMDb रेटिंग भी है धांसू

बायोपिक फिल्मों के हैं शौकीन? तो जियो हॉटस्टार पर देखना न भूलें, IMDb रेटिंग भी है धांसू

Best Biopic Movies on OTT: अगर आपको सच्ची कहानियों पर बनी फिल्में पसंद हैं, तो जियो हॉटस्टार पर मौजूद ये शानदार बायोपिक फिल्में जरूर देखें. ये कहानियां आपको मनोरंजन के साथ प्रेरणा भी देगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 May 2026 10:27 PM (IST)
Best Biopic Movies on OTT: अगर आपको सच्ची कहानियों पर बनी फिल्में पसंद हैं, तो जियो हॉटस्टार पर मौजूद ये शानदार बायोपिक फिल्में जरूर देखें. ये कहानियां आपको मनोरंजन के साथ प्रेरणा भी देगी.

बॉलीवुड हो या साउथ सिनेमा, बायोपिक फिल्मों के लिए दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह होती है. इन फिल्मों में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि उनकी संघर्षभरी कहानियां भी देखने को मिलती हैं, जिन्होंने मेहनत से इतिहास रच दिया. अगर आप भी ऐसी फिल्मों के शौकीन हैं, जो असल घटनाओं और किरदारों पर बनी हों, तो जियो हॉटस्टार पर ये शानदार बायोपिक फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. इन सभी फिल्मों को IMDb पर भी 8 से ज्यादा रेटिंग मिली है.

1/6
12वीं फेल (IMDb - 8.7) - मनोज कुमार शर्मा की जिंदगी पर बनी ये फिल्म एक गरीब परिवार के लड़के पर हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करता है. विक्रांत मैसी की शानदार एक्टिंग और कहानी इसे देखने लायक बनाती है.
12वीं फेल (IMDb - 8.7) - मनोज कुमार शर्मा की जिंदगी पर बनी ये फिल्म एक गरीब परिवार के लड़के पर हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करता है. विक्रांत मैसी की शानदार एक्टिंग और कहानी इसे देखने लायक बनाती है.
2/6
एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी (IMDb - 8.0) - इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लाइफ पर बनी ये फिल्म उनके सपनों और सफलता की कहानी दिखाती है. छोटे शहर से निकलकर क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम बनने तक के सफर को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है. फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल में थे.
एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी (IMDb - 8.0) - इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लाइफ पर बनी ये फिल्म उनके सपनों और सफलता की कहानी दिखाती है. छोटे शहर से निकलकर क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम बनने तक के सफर को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है. फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल में थे.
Published at : 31 May 2026 10:27 PM (IST)
Tags :
Super 30 MS Dhoni The Untold Story 12th Fail

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