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बायोपिक फिल्मों के हैं शौकीन? तो जियो हॉटस्टार पर देखना न भूलें, IMDb रेटिंग भी है धांसू
Best Biopic Movies on OTT: अगर आपको सच्ची कहानियों पर बनी फिल्में पसंद हैं, तो जियो हॉटस्टार पर मौजूद ये शानदार बायोपिक फिल्में जरूर देखें. ये कहानियां आपको मनोरंजन के साथ प्रेरणा भी देगी.
बॉलीवुड हो या साउथ सिनेमा, बायोपिक फिल्मों के लिए दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह होती है. इन फिल्मों में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि उनकी संघर्षभरी कहानियां भी देखने को मिलती हैं, जिन्होंने मेहनत से इतिहास रच दिया. अगर आप भी ऐसी फिल्मों के शौकीन हैं, जो असल घटनाओं और किरदारों पर बनी हों, तो जियो हॉटस्टार पर ये शानदार बायोपिक फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. इन सभी फिल्मों को IMDb पर भी 8 से ज्यादा रेटिंग मिली है.
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Published at : 31 May 2026 10:27 PM (IST)
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मेघा प्रसादसीनियर एडिटर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
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