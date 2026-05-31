बायोपिक फिल्मों के हैं शौकीन? तो जियो हॉटस्टार पर देखना न भूलें, IMDb रेटिंग भी है धांसू

एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी (IMDb - 8.0) - इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लाइफ पर बनी ये फिल्म उनके सपनों और सफलता की कहानी दिखाती है. छोटे शहर से निकलकर क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम बनने तक के सफर को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है. फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल में थे.