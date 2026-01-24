Border 2 Box Office Day 2: बॉक्स ऑफिस पर 'बॉर्डर 2' के आते ही 'धुरंधर' का नामोनिशां मिट गया है. इस बात आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सनी देओल की इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में कितना क्रेज है. 'बॉर्डर 2' को फर्स्ट डे रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग मिली है. और अब, ये वॉर-एक्शन फिल्म दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. आपको बताते हैं कि शनिवार को अब तक कितना कलेक्शन हुआ है.

'बॉर्डर 2' ने पहले दिन कितना कमाया

ट्रेड आंकड़ों की वेबसाइड सैकनिक (Sacnilk) के मुताबिक सनी देओल की इस फिल्म को पहले दिन 30 करोड़ की ओपनिंग मिली है. ये डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस का नेट कलेक्शन है और इस कमाई के साथ 'बॉर्डर 2' इस साल की बिगेस्ट ओपनर बन चुकी है. साथ ही, बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही 'धुरंधर' को भी इसने फर्स्ट डे कलेक्शन में पीछे छोड़ दिया है. रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' को 29 करोड़ की ओपनिंग मिली थी.

'बॉर्डर 2' का सेकेंड डे कलेक्शन

दूसरे दिन यानि आज शनिवार शाम चार बजे तक 'बॉर्डर 2' करीब 15.58 करोड़ की कमाई कर चुकी है.

कुल मिलाकर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अब तक 45.58 करोड़ कमा चुकी है. (चार बजे तक के आंकड़े)

'बॉर्डर 2' कलेक्शन डे वाइज

पहला दिन 30 करोड़ दूसरा दिन 15.58 करोड़ (चार बजे तक के आंकड़े) टोटल 45.58 करोड़

पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन होगी ज्यादा कमाई

सैकनिक (Sacnilk) के मुताबिक थियेटर में आज ‘बॉर्डर 2’ ने सुबह के शोज में 15.51% की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी दर्ज की है. शुक्रवार को पहले दिन ये आंकड़ा 19.51% था जिसमें आज गिरावट आई है. लेकिन बज़ और ट्रेंड्स बेहद शानदार हैं.

शनिवार आज यानि आज सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक फिल्म की 2.23 लाख (223K) टिकटों की बिक्री हुई है. ये ट्रेंड साफतौर पर बताते हैं कि बॉर्डर 2 पहले दिन के मुकाबले आज दूसरे दिन भी 30 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करने वाली है.

ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बंपर कमाई की वजह है कि फर्स्ट डे और फर्स्ट शो से ही फिल्म को लेकर पॉजिटिव बातें हो रही हैं.

आमतौर पर फिल्मों को तीन दिन का ओपनिंग वीकेंड मिलता है लेकिन बॉर्डर 2 को इस मामले में भी फायदा मिला है. सोमवार को छुट्टी है तो उस दिन भी फिल्म जमकर कमाई करेगी.

फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श ने बॉर्डर 2 को लेकर एक्स पर लिखा है, ''बॉर्डर 2' ने मास बेल्ट्स में जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जहां कई सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में शानदार ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. वहीं, शहरी इलाकों में दिन बढ़ने के साथ दर्शकों की संख्या में साफ इजाफा देखने को मिला. हालांकि, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के चलते बिज़नेस पर असर पड़ा. बेहतरीन वर्ड ऑफ माउथ के दम पर उम्मीद है कि शनिवार और रविवार को फिल्म की कमाई में तेज उछाल आएगा. वहीं, सोमवार को रिपब्लिक डे की छुट्टी होने के कारण इस एक्सटेंडेड वीकेंड में फिल्म सबसे बड़े आंकड़े दर्ज कर सकती है.'

बॉर्डर 2 की स्टारकास्ट

ये फिल्म 1997 की बॉर्डर की सीक्वल है. 'बॉर्डर 2' को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है और इसमें सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा जैसे एक्टर्स लीड रोल में है.

बीती रात मुंबई में फिल्म की कास्ट के लिए स्क्रीनिंग रखी गई. फिल्म को मिल रही शानदार रिस्पॉंस कास्ट के चेहरे पर भी देखने को मिला.

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बॉलीवुड हंगामा, सैकनिक और अलग-अलग सोर्स से लिए गए हैं. ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं.)