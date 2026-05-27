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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीबॉक्स ऑफिस पर हुई फ्लॉप, लेकिन ओटीटी पर ट्रेंड कर रही ये फिल्म, IMDb पर मिली है 7.9 रेटिंग

बॉक्स ऑफिस पर हुई फ्लॉप, लेकिन ओटीटी पर ट्रेंड कर रही ये फिल्म, IMDb पर मिली है 7.9 रेटिंग

Dacoit: अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत: ए लव स्टोरी' भले . बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी, लेकिन ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 May 2026 03:06 PM (IST)
Dacoit: अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत: ए लव स्टोरी' भले . बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी, लेकिन ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही है.

अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत: ए लव स्टोरी' 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी. हालांकि, ओटीटी पर इस फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही है.

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अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की 'डकैत: ए लव स्टोरी' एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म से मेकर्स को बड़ी उम्मीदें थीं.
अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की 'डकैत: ए लव स्टोरी' एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म से मेकर्स को बड़ी उम्मीदें थीं.
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शेनिल देव के निर्देशन में बनी फिल्म 'डकैत' को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई. आलम ये रहा कि फिल्म अपनी लागत तक वसूल नहीं कर पाई.
शेनिल देव के निर्देशन में बनी फिल्म 'डकैत' को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई. आलम ये रहा कि फिल्म अपनी लागत तक वसूल नहीं कर पाई.
Published at : 27 May 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
Mrunal Thakur Dacoit Adivi Sesh

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