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बॉक्स ऑफिस पर हुई फ्लॉप, लेकिन ओटीटी पर ट्रेंड कर रही ये फिल्म, IMDb पर मिली है 7.9 रेटिंग
Dacoit: अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत: ए लव स्टोरी' भले . बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी, लेकिन ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही है.
अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत: ए लव स्टोरी' 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी. हालांकि, ओटीटी पर इस फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही है.
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Published at : 27 May 2026 03:06 PM (IST)
Tags :Mrunal Thakur Dacoit Adivi Sesh
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