'पिंक' से लेकर 'जय भीम' तक, ये हैं 7 दमदार कोर्टरूम ड्रामा फिल्में, आखिरी सीन तक बना रहेगा सस्पेंस
Courtroom Dramas: अगर आपको कोर्टरूम ड्रामा फिल्में देखने का शौक है, तो हम आपके लिए कुछ ऐसी दमदार फिल्में लेकर आए हैं, जो सस्पेंस, इमोशन और जबरदस्त कहानी से भरपूर हैं. आइए लिस्ट चेक करते हैं.
कोर्टरूम ड्रामा फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत उनका सस्पेंस और दमदार कहानी होती है, जो दर्शकों आखिरी सीन तक बांधे रखती है. बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में कई ऐसी फिल्में बनी हैं, जिन्होंने न सिर्फ कोर्टरूम की जद्दोजहद दिखाई, बल्कि समाज से जुड़े अहम मुद्दों को भी सामने रखा. आज हम आपके लिए 7 बेहतरीन कोर्टरूम ड्रामा फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं.
'जय भीम'
साउथ एक्टर सूर्या की फिल्म 'जय भीम' साल 2021 में रिलीज हुई थी और ये उस साल की सबसे बेहतरीन क्राइम थ्रिलर कोर्टरूम ड्रामा फिल्म थी. इस फिल्म में जातिय भेदभाव की कहानी को दिखाया गया है, जिसकी लोगों ने काफी तारीफ की थी. इसे आईएमडीबी पर 8.6 रेटिंग मिली है. इस फिल्म को आप अमजेन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
'पिंक'
साल 2016 में आई फिल्म 'पिंक' को काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने वकील का किरदार निभाया था और उनकी परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया था. ये फिल्म सहमति, महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सोच के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें तापसी पन्नू, कीर्ति कुल्हारी और एंड्रिया तारियांग जैसे एक्टर्स भी नजर आए इसे आईएमडीबी पर 8 रेटिंग मिली है. ये फिल्म अमजेन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
'सिर्फ एक बंदा काफी है'
जी5 पर उपलब्ध मनोज बाजपेजी की 'सिर्फ एक बंदा काफी है' एक बेहतरीन कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है. इसकी कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें कई सस्पेंस और ट्विस्ट का खुलासा होता है. इसमें नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और आरोपी धार्मिक नेता की कहानी दिखाई गई है. इसे आईएमडीबी पर 8 रेटिंग मिली है.
'नेरू'
'नेरू' एक मलयालम कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन जीतू जोसेफ ने किया है. इसकी कहानी एक अंधी मूर्तिकार (सारा) के यौन उत्पीड़न और उसके बाद न्याय के लिए उसके संघर्ष की कहानी बताती है. फिल्म में मोहनलाल ने लीड रोल प्ले किया है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है और इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
'केसरी चैप्टर 2'
अक्षय कुमार की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' को साल 2025 में रिलीज किया गया था. इसकी कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि को दिखाया गया है. फिल्म में अक्षय ने वकील सी. शंकरन नायर के किरदार को निभाया है, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की नींव को हिला दिया था. इसे आईएमडीबी पर 8 रेटिंग मिली है और ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर मौजूद है.
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'सेक्शन 375'
अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा की 'सेक्शन 375' एक दमदार लीगल थ्रिलर कोटरूम ड्रामा फिल्म है, जिसमें रेप केस और भारतीय कानूनी सिस्टम को दिखाया गया था. साल 2019 में आई इस फिल्म को आईएमडीबी पर 8.1 रेटिंग मिली है. इसे आप अमजेन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
'मुल्क'
ऋषि कपूर और तापसी पन्नू अभिनीत ये फिल्म एक मुस्लिम परिवार पर लगे आतंकवाद के आरोपों के बीच चल रहे कोर्टरूम केस को दिखाती है. कहानी के जरिए पहले से बनी गलत धारणा, पहचान और देशभक्ति जैसे मुद्दों को बेहद बेहतरीन तरीके से उठाया गया है.
इस फिल्म को आईएमडीबी पर 7.2 रेटिंग मिली है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो, जी5 और जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
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