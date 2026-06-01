ओटीटी लवर्स के लिए जून का महीना बेहद जबरदस्त रहने वाला है. दरअसल इस वीक कई मच अवेटेड फिल्में और सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रही हैं. इनमें रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर धुरंधर 2 से माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की मां बहन तक शामिल हैं. यानी इस हफ्ते घर बैठकर आप जरा भी बोर नहीं होंगे. चलिए यहां 1 जून से 7 दून के बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही सभी नई फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट यहां जान लेते हैं.

धुरंधर: द रिवेंज

आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह ब्लॉकबस्टर फिल्म जसकिरत सिंह रंगी (रणवीर सिंह) की कहानी पर फोकस्ड है, जिसके परिवार की जमीन विवाद में बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, इसके बाद वह मेजर इकबाल (अर्जुन रामपाल) के नेतृत्व वाले आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के ल्यारी में घुसपैठ करता है. फिल्म में रणवीर सिंह ने लीड रोल प्ले किया है. ये साल की सबसे बड़ी फिल्म है. इसके अन्य कलाकारों में संजय दत्त, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी सहित कई शामिल हैं. धुरंधर द रिवेंज को ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर 4 जून से देख सकेंगे.





मां बहन

ये क्राइम-कॉमेडी एक मीडिल क्लास इंडिनय फैमिली पर बेस्ड है जिसमें एक सिंगर मदर रेखा (माधुरी दीक्षित) और उनकी दो झगड़ालू बेटियां जया (तृप्ति डिमरी) और सुषमा (धरना दुर्गा) शामिल हैं. उनके उलझे हुए पारिवारिक हालात तब और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं जब उन्हें अपनी रसोई में एक लाश मिलती है. इसे नेटफ्लिक्स पर 4 जून से देख सकेंगे.







मेड इन इंडिया: अ टाइटन स्टोरी

इस बायोग्राफिकल ड्रामा सीरीज़ में नसीरुद्दीन शाह ने इंडस्ट्रियलिस्ट जेआरडी टाटा और जिम सर्भ ने ज़ेरक्स देसाई की भूमिका निभाई है. यह भारत के सबसे सफल स्वदेशी ब्रांडों में से एक, टाइटन के निर्माण की कहानी बयां करती है. इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर 3 जून से देख सकते हैं.

गुल्लक सीजन 5

फैमिली कॉमेडी ड्रामा के पांचवें सीजन में मिश्रा परिवार (जिसमें संतोष, शांति, अन्नू और अमन शामिल हैं) की कहानी दिखाई गई है कि कैसे वे आधुनिक दबावों, नई जिम्मेदारियों और घर में धीरे-धीरे हो रहे बदलावों का सामना करते हैं. इसे सोनी लिव पर 5 जून से स्ट्रीन कर सकते हैं.





पैट्रियट

पैट्रियट एक पॉलिटिकल स्पाई थ्रिलर है जिसमें ममूटी ने लीड रोल प्ले किया है. वे एक तकनीकी विशेषज्ञ से मुखबिर बन जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके द्वारा डेवलेप किए गए सैन्य जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जनता को ब्लैकमेल करने और चुप कराने के लिए किया जा रहा है. इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए वे एक पूर्व सैनिक, रहीम नाइक (मोहनलाल), और अपने असिस्टेंट, माइकल देवास्सी (कुंचाको बोबन) के साथ एक सीक्रेट एलाइंस बनाते हैं. क्या डेनियल अपने मिशन में सफल होंगे? इस फिल्म को 5 जून से जी 5 पर स्ट्रीम कर सकेंगे.







नॉट सूटेबल फॉर वर्क

मैनहट्टन में सेट की गई ये कहानी पांच यंग प्रोफेशनल के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मरे हिल इलाके में करियर में सक्सेस और पर्सनल खुशी के लिए जद्दोजहल कर रहे हैं. ये 2 जून से ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम होगी.





ऑफिस रोमांस

यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जेनिफर लोपेज़ और ब्रेट गोल्डस्टीन ने लीड रोल प्ले किया है. इसकी कहानी जैकी क्रूज़ के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक बेहद मेहनती सीईओ हैं उन्हें अपने नए, चतुर कॉर्पोरेट वकील डैनियल ब्लैंचफ्लावर से प्यार हो जाता है. इसे नेटफ्लिक्स पर 5 जून से स्ट्रीम कर सकेंगे.

डॉन्ट कॉल इट ए कमबैक

यह एक स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है जो खेल इतिहास के कुछ सबसे यादगार उलटफेरों और आखिरी क्षणों में मिली जीतों को फिर से दिखाती है. स्पोर्ट्स कमेंटेटर नोआ ईगल द्वारा होस्ट की गई यह सीरीज़ जबरदस्त प्रेशर और साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट्स पर बेस्ड है. ये जियोहॉटस्टार पर 1 जून से स्ट्रीम हो गई है.





केप फियर

यह 10 एपिसोड की साइकोलॉजिकल थ्रिलर एक हैप्पी मैरिड कपल, अन्ना और टॉम बॉडेन (एमी एडम्स और पैट्रिक विल्सन) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी कुख्यात हत्यारे मैक्स कैडी (जेवियर बार्डेम) की रिहाई से अस्त-व्यस्त हो जाती है. कैडी अपनी कैद के लिए इस जोड़े को दोषी ठहराता है. ये सीरीज जॉन डी मैकडोनाल्ड के नॉवेल 'द एक्जीक्यूशनर्स' का एडेप्टेशन है. इसे 5 जून से एप्पल टीवी पर देख सकेंगे.

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