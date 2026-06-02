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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी‘राख’ का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, सब-इंस्पेक्टर के रोल में नजर आए अली फजल, कहानी ने बढ़ाया सस्पेंस

‘राख’ का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, सब-इंस्पेक्टर के रोल में नजर आए अली फजल, कहानी ने बढ़ाया सस्पेंस

Rakh Trailer Release: अपकमिंग सीरीज 'राख' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. अली फज़ल स्टारर इस सीरीज का ट्रेलर रोंगटे खड़े कर देने वाला है. आइए जानते हैं ये सीरीज कब रिलीज होगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 02 Jun 2026 07:11 AM (IST)
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प्राइम वीडियो ने अपनी नई ओरिजिनल सीरीज़ 'राख' का इंटेंस ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है, जो एक डार्क और इमोशन से भरी इन्वेस्टिगेशन की कहानी दिखाता है. इस सीरीज़ में अली फज़ल, सोनाली बेंद्रे, राकेश बेदी और आमिर बशीर लीड रोल में हैं.

इसकी कहानी 1970 के दशक के दिल्ली बैकड्रॉप पर बेस्ड है, जहां एक खौफनाक क्राइम केस पूरे शहर को हिला देता है और जांच टीम एक बेहद परेशान करने वाले सच तक पहुंचने की कोशिश करती है.

रिलीज हुआ राख का धमाकेदार ट्रेलर
ट्रेलर की शुरुआत एक ऐसे डायलॉग से होती है जो किसी भी माता-पिता को सिहरन दे सकता है. 'बच्चे कब से गायब हैं?' इसके बाद कहानी एक ऐसे शहर की झलक दिखाती है, जो दो बच्चों के अचानक गायब होने से डर और दहशत में डूब जाता है. सीरीज़ में घबराए हुए माता-पिता और समय के खिलाफ दौड़ती जांच टीम की भावनात्मक जद्दोजहद दिखाई गई है.

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इस जांच की कमान संभालते हैं सब-इंस्पेक्टर जयप्रकाश, जिनका किरदार अली फज़ल निभा रहे हैं. जैसे-जैसे वो सुरागों का पीछा करते हैं, मामला उन्हें अपराधियों की मानसिकता और उनके भीतर छिपी हिंसा और दर्द परतों तक ले जाता है. 

रोल को लेकर क्या बोले अली फजल
अली फज़ल ने अपनी नई सीरीज़ में SI जयप्रकाश का किरदार निभाने को लेकर कहा कि जब उन्हें पहली बार इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया गया था, तो उन्हें लगा था कि यह एक साधारण इन्वेस्टिगेशन क्राइम थ्रिलर होगी. लेकिन जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो कहानी की लेयर्ड और इमोशनल गहराई ने उन्हें तुरंत अट्रैक्ट कर लिया.

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कब रिलीज होगी ये सीरीज?
प्रोसित रॉय के डायरेक्शन में बनी ये सीरीज में 12 जून 2026 को प्राइम विडियो पर रिलीज होने जा रही है.

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Published at : 02 Jun 2026 07:11 AM (IST)
Tags :
Sonali Bendre Ali Fazal Raakh
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