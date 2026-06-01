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हॉलीवुड लवर्स के लिए ये हफ्ता होगा खास, थिएटर और ओटीटी पर रिलीज़ होंगी ये धांसू फिल्में, चेक करें पूरि लिस्ट
Hollywood And Theater Release This Week: हॉलीवुड लवर्स के लिए ये हफ्ता एंटरटेनमेंट से भरा होने वाला है. इस वीक थिएटर और ओटीटी पर कई धांसू फिल्में और सीरीज रिलीज़ हो रही हैं.
हॉलीवुड लवर्स के लिए ये हफ्ता खास होने वाला है, क्योंकि थिएटर और ओटीटी पर कई शानदार और धांसू फिल्में रिलीज़ हो रही हैं. एक्शन, रोमांस, थ्रिलर और ड्रामा से भरपूर ये फिल्में दर्शकों को पूरा एंटरटेनमेंट देने वाली हैं. अगर आप हॉलीवुड देखने के शौकीन हैं, तो इस वीक की रिलीज लिस्ट बिल्कुल मिस ना करें.
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Published at : 01 Jun 2026 10:02 PM (IST)
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