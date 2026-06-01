ये फिल्म 1980 के दशक की मशहूर सुपरहीरो कहानी 'ही-मैन' की रीबूटेड एडाप्टेशन है. इसकी कहानी प्रिंस एडम के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बचपन में अपने जादुई 'पावर स्वॉर्ड' से अलग होकर पृथ्वी पर आ जाता है. ये 5 जून 2026 को थिएटर में रिलीज़ होगी.