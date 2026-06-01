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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीहॉलीवुड लवर्स के लिए ये हफ्ता होगा खास, थिएटर और ओटीटी पर रिलीज़ होंगी ये धांसू फिल्में, चेक करें पूरि लिस्ट

हॉलीवुड लवर्स के लिए ये हफ्ता होगा खास, थिएटर और ओटीटी पर रिलीज़ होंगी ये धांसू फिल्में, चेक करें पूरि लिस्ट

Hollywood And Theater Release This Week: हॉलीवुड लवर्स के लिए ये हफ्ता एंटरटेनमेंट से भरा होने वाला है. इस वीक थिएटर और ओटीटी पर कई धांसू फिल्में और सीरीज रिलीज़ हो रही हैं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 01 Jun 2026 10:02 PM (IST)
Hollywood And Theater Release This Week: हॉलीवुड लवर्स के लिए ये हफ्ता एंटरटेनमेंट से भरा होने वाला है. इस वीक थिएटर और ओटीटी पर कई धांसू फिल्में और सीरीज रिलीज़ हो रही हैं.

हॉलीवुड लवर्स के लिए ये हफ्ता खास होने वाला है, क्योंकि थिएटर और ओटीटी पर कई शानदार और धांसू फिल्में रिलीज़ हो रही हैं. एक्शन, रोमांस, थ्रिलर और ड्रामा से भरपूर ये फिल्में दर्शकों को पूरा एंटरटेनमेंट देने वाली हैं. अगर आप हॉलीवुड देखने के शौकीन हैं, तो इस वीक की रिलीज लिस्ट बिल्कुल मिस ना करें.

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'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन ट्रैविस नाइट ने किया है. इसमें निकोलस गैलिट्ज़िन, जेरेड लेटो, कैमिला मेंडेस जैसे कलाकार नजर आएंगे.
'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन ट्रैविस नाइट ने किया है. इसमें निकोलस गैलिट्ज़िन, जेरेड लेटो, कैमिला मेंडेस जैसे कलाकार नजर आएंगे.
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ये फिल्म 1980 के दशक की मशहूर सुपरहीरो कहानी 'ही-मैन' की रीबूटेड एडाप्टेशन है. इसकी कहानी प्रिंस एडम के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बचपन में अपने जादुई 'पावर स्वॉर्ड' से अलग होकर पृथ्वी पर आ जाता है. ये 5 जून 2026 को थिएटर में रिलीज़ होगी.
ये फिल्म 1980 के दशक की मशहूर सुपरहीरो कहानी 'ही-मैन' की रीबूटेड एडाप्टेशन है. इसकी कहानी प्रिंस एडम के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बचपन में अपने जादुई 'पावर स्वॉर्ड' से अलग होकर पृथ्वी पर आ जाता है. ये 5 जून 2026 को थिएटर में रिलीज़ होगी.
Published at : 01 Jun 2026 10:02 PM (IST)
Tags :
Scary Movie Masters Of The Universe Power Ballad Michael Jackson: The Verdict

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