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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीइस वीकेंड ओटीटी पर लगेगा इन 4 मलयालम फिल्मों का तड़का, जानें कब और कहां रिलीज होगी स्ट्रीम

इस वीकेंड ओटीटी पर लगेगा इन 4 मलयालम फिल्मों का तड़का, जानें कब और कहां रिलीज होगी स्ट्रीम

Malayalam OTT Release: अगर आप मलयालम फिल्मों के शौकीन हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए खास हो सकता हैं. इस वीकेंड ओटीटी पर कई फिल्में रिलीज हो रही है, जिसमें थ्रिलर से लेकर हॉरर तक, सब कुछ मिलने वाला हैं.

Reported By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 18 Jun 2026 06:23 AM (IST)
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हर हफ्ते ओटीटी दर्शकों के लिए कुछ न कुछ नया और खास रिलीज होता है. इस हफ्ते भी मलयालम की कई फिल्में ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं, जिसमें आपको थ्रिलर, क्राइम और हॉरर का भरपूर मजा मिलने वाला है. अगर आप भी अपने वीकेंड को एंजॉय करना चाहते हैं, तो इस लिस्ट को जरूर देखें और अपनी वॉचलिस्ट में शामिल करें. 

दृश्यम 3 (प्राइम वीडियो) 

मोहनलाल की ये मच अवेटेड फिल्म 21 मई को थिएटर्स में रिलीज हुई है. करीब एक महीने बाद अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है, जिसकी कहानी फिल्म के दूसरे पार्ट से आगे बढ़ती हैं. एक बार फिर मोहनलाल का किरदार अपने परिवार के साथ आम जिंदगी जीने की कोशिश करता है. लेकिन पुराने राज के सामने आने का डर उसे सताता रहता है. बता दें, ये फिल्म 18 जून को स्ट्रीम होगी. वहीं बात करें कलेक्शन की, तो फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 239.20 करोड़ और नेट कलेक्शन 109.93 करोड़ रुपये हैं. वहीं दुनियाभर से इसने 111.70 करोड़ की कमाई की.

GU (मनोरमा मैक्स)

19 जून को रिलीज हो रही ये एक हॉरर फिल्म है, जिसमें 8 साल के अप्पू और मिन्ना की कहानी देखने को मिलती है. कम उम्र में ही दोनों अपने परिवार से जुड़े रहस्यों में घुसने लगते है और उलझते हुए नजर आते है. बाद में उन्हें अपने परिवार को बचाने के लिए पुराने अभिशापों का सामना करना पड़ता है.

ये भी पढ़ें: किसी ने दिया 1100% प्रॉफिट, किसी ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, 2026 में मराठी-साउथ की छोटी फिल्मों ने मचाया धमाल

आशान (सन एनएक्सटी)

ये एक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें एक इंसान वीएफएक्स आर्टिस्ट है और फिल्म में काम करना चाहता है. इसीलिए वो असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए एक अच्छे लोकेशन की खोज करता है, जहां फिल्म की शूटिंग की जा सके. जब वो लोकेशन ढूंढ लेता है और सेट पर लोग आ जाते है, तब कहानी मजेदार और इमोशन से भरी हुई नजर आती है. ये फिल्म भी 19 जून को ओटीटी पर दस्तक देगी.

अथिराड़ी (सोनीलिव)

19 जून को स्ट्रीम होने वाली इस फिल्म में एक सैमकुट्टी नाम के इंजीनियर स्टूडेंट की कहानी देखने को मिलती है, जो अपने कॉलेज में सालों से बंद हुआ फेस्टिवल फिर से शुरू करने की कोशिश करता है. हालांकि इस सफर में उसकी टक्कर एक गुंडे से होती है, जिसके बाद कहानी दिलचस्प होने लगती है. 

ये भी पढ़ें: रश्मिका मंदाना Vs कृति सेनन: बॉक्स ऑफिस पर किसके नाम हैं सबसे ज्यादा हिट फिल्में?

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Published at : 18 Jun 2026 06:22 AM (IST)
Tags :
Mohanlal Drishyam 3 Athiradi
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