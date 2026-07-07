जुलाई में नेटफ्लिक्स पर मिलेगा भरपूर एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 10 धांसू फिल्में-सीरीज

अगर आप ओटीटी पर नई फिल्में और वेब सीरीज देखने के शौकीन हैं, तो जुलाई का महीना आपके लिए शानदार रहने वाला है. नेटफ्लिक्स पर इस महीने कई दमदार फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं. 'इक्का' से लेकर 'पेद्दी' तक, अलग-अलग जॉनर का भरपूर मनोरंजन दर्शकों को देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं इस महीने नेटफ्लिक्स पर कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज स्ट्रीम होने वाली हैं.

'पति पत्नी और वो दो'

आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह जैसे सितारों से सजी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक परफॉर्म किया. अब ये ओटीटीट पर रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को आप 10 जुलाई 2026 से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'पेद्दी'

राम चरण और जाह्नवी कपूर की स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा 'पेद्दी' को 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. अब ये हिट फिल्म ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है. इस फिल्म को आप 9 जून से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु वर्जन में देख सकते हैं. वहीं, इसका हिंदी वर्जन अगस्त में रिलीज किया जाएगा.

View this post on Instagram A post shared by Netflix India (@netflix_in)

'इक्का'

सनी देओल और अक्षय खन्ना स्टारर 'इक्का' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 10 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. इसमें दीया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम और संजीदा शेख जैसे एक्टर्स भी अहम भूमिका निभा रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Netflix India (@netflix_in)

'मुसाफिर कैफे'

विक्रांत मैसी जल्द ही फिल्म 'मुसाफिर कैफे' में नजर आएंगे. फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे. ये फिल्म 24 जुलाई से स्ट्रीम होगी. इस फिल्म को शरण्य राजगोपाल ने क्रिएट किया है. वहीं रुचिर अरुण ने फिल्म को डायरेक्ट किया है. फिल्म दिव्य प्रकाश दुबे की बुक 'मुसाफिर कैफे' पर बेस्ड है. इस फिल्म में वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना जैसे स्टार्स भी लीड रोल में हैं.

View this post on Instagram A post shared by Netflix India (@netflix_in)

'लिटिल हाउस ऑन द प्रेयरी'

ल्यूक ब्रेसी और क्रॉस्बी फिट्जगेराल्ड की वेब सीरीज 'लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी' 9 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है, जो लॉरा इंगल्स वाइल्डर की 'लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी' बुक सीरीज पर आधारित है. ये सीरीज इंगल्स परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो 1870 से 1890 के दशक के दौरान मिनेसोटा के वॉलनट ग्रोव के पास प्लम क्रीक पर एक फार्म में रहते थे.

'शिपरेक्ड: नाइटमेयर एट सी'

'शिपरेक्ड: नाइटमेयर एट सी' साल 2012 में हुए कोस्टा कॉनकोर्डिया क्रूज शिप हादसे पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है. इसमें भयानक हादसे, 6 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन और 32 लोगों की मौत की घटना को दिखाया गया है. ये 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी.

ये भी पढ़ेंः- 'मेरा पति है, 50 अफेयर करे मेरी प्रॉब्लम...तुझे क्या' शिल्पा शिंदे पर भड़कीं सुनीता आहूजा

'अंटिल द टी-शर्ट ड्राइंग'

'अंटिल द टी-शर्ट ड्राइंग' एक जापानी सीरीज है, जिसकी कहानी एक पब्लिशिंग हाउस की 40 साल की एडिटर के इर्द गिर्द घूमती है. उसी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी चल रही होती है लेकिन फिर एक दिन उसका और उसके पति का एक और जोड़े के साथ एक्सीडेंट हो जाता है. इस सीरीज में यू आओई, अयुमु नाकाजिमा, फुमिया ताकाहाशी और काहो इंदो लीड रोल में हैं. ये 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

'हैमनेट'

साल 2025 में सिनेमाघरों और कई फिल्म फेस्टिवल में तारीफें बटोरने वाली फिल्म 'हैमनेट' 6 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है. ये फिल्म मशहूर लेखिका मैगी ओ'फारेल के बेस्टसेलिंग उपन्यास पर आधारित है. इसकी कहानी विलियम शेक्सपियर और उनकी पत्नी एग्नेस के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे 1580 के दशक के इंग्लैंड में अपने इकलौते बेटे हैमनेट को खोने के बाद दोनों गहरे दुख से गुजरते हैं. फिल्म का निर्देशन क्लो झाओ ने किया है.

'द टिक: द कम्प्लीट सीरीज'

पॉपुलर सुपरहीरो कॉमिक सीरीज 'द टिक: द कम्प्लीट सीरीज' 8 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. इसमें पैट्रिक वॉरबर्टन ने 'द टिक' का किरदार निभाया है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया. मजेदार कहानी और अलग अंदाज की वजह से ये सीरीज कल्ट क्लासिक बन गई. अगर आपने ये सीरीज पहले नहीं देखी है या दोबारा देखना चाहते हैं, तो अब इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'नथिंग टू लूज'

पॉपुलर अमेरिकी कॉमेडी एक्शन फिल्म 'नथिंग टू लूज' 8 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. इसमें टिम रॉबिन्स, मार्टिन लॉरेंस, जॉन सी. मैकगिनले, जीनकार्लो एस्पोसिटो और माइकल मैककीन जैसे एक्टर्स हैं.

ये भी पढ़ेंः- शिवांगी जोशी को धमकाया, आकांक्षा को कहा लेस्बियन, 'लॉक अप' में आते ही शिल्पा शिंदे ने शुरू किया गंदा खेल