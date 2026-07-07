हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'गिफ्ट भेजो, पार्टी होस्ट करो', जब एक साल तक बेरोजगार रहने पर कुणाल खेमू को मिली थीं ऐसी सलाह

'गिफ्ट भेजो, पार्टी होस्ट करो', जब एक साल तक बेरोजगार रहने पर कुणाल खेमू को मिली थीं ऐसी सलाह

Kunal Kemmu On Jobless For One Year: इन दिनों रियलिटी शो द अलायंस को होस्ट कर रहे कुणाल खेमू ने हाल ही में खुलासा किया कि वे एक साल तक बेरोजगार थे और काम के लिए उन्हें अजीब सलाह मिली थीं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 07 Jul 2026 02:49 PM (IST)
Preferred Sources

कुणाल खेमू पिछले कुछ टाइम से काफी बिजी चल रहे हैं. उनके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं और साथ ही वे रियलिटी शो 'द अलायंस' को भी होस्ट कर रहे हैं. इन सबके बीच हाल ही में एक बातचीत में, कुणाल खेमू ने उस दौर के बारे में बात की जब वे छह महीने से लेकर एक साल तक बेरोजगार होकर घर बैठ गए थे.  उन्होंने खुलासा किया कि उस समय लोगों ने उन्हें प्रोजेक्ट्स पाने के लिए तोहफे भेजने, पार्टियों में शामिल होने और सोशल सर्कल में ज्यादा एक्टिव रहने की सलाह दी थी.

कुणाल खेमू को मिली थी अजीबो-गरीब सलाह
न्यूज 18 से बात करते हुए कुणाल खेमू ने बताया, "सलाह के साथ यही बात है. अगर यह आपके काम आ जाए तो अच्छी है, और अगर न आए तो बुरी. मुझे जो सलाह मिली, वह असल में बुरी नहीं थी, लेकिन मेरे लिए काम नहीं आई. मुझसे कहा गया कि मेरे पास एक पीआर और पीआर मशीनरी होनी चाहिए क्योंकि यह बहुत जरूरी है. मुझसे यह भी कहा गया कि मैं अलग-अलग जगहों पर जाऊं, लोगों के बीच रहूं, उन्हें होस्ट करूं और उन्हें गिफ्ट्स भेजूं. लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सब बुरी सलाह है."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kunal Kemmu (@kunalkemmu)

ये भी पढ़ें:-Tuesday BO Live Updates: दोपहर 1 बजे तक 38 करोड़ के पार 'अल्फा', जानें- 'वेलकम टू द जंगल' सहित बाकी फिल्मों का कलेक्शन

'एक साल तक बेरोजगार रहे थे कुणाल खेमू’
अपने एक्टिंग करियर में काम न मिलने के दौर के बारे में बात करते हुए, कुणाल खेमू ने आगे कहा, "अब मैं ज्यादा बिजी हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसे भी समय आए हैं जब मैंने बिना एक दिन की छुट्टी लिए लगातार दो साल तक काम किया है. और फिर, कोई फिल्म नहीं चली और मैं छह-आठ महीने या एक साल तक घर पर रहा. मुझे पता है कि वह दौर फिर से आ सकता है. जब आपके पास काम नहीं होता, तो आप घबराए हुए भी होते हैं और सोचते हैं कि क्या मुझे फिर से काम मिलेगा? यह इस बिज़नेस का अनप्रीडिक्टेबल नेचर है जिससे सभी एक्टर्स गुजरते हैं, बड़े स्टार्स से लेकर नए आने वाले एक्टर्स तक. "

कुणाल केमू वर्क फ्रंट
कुणाल आखिरी बार 'मडगांव एक्सप्रेस' को डायरेक्ट करते हुए नजर आए थे. अब वे 'गोलमाल 5' में दिखाई देंग.  इस फ़िल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर और अन्य कलाकार भी शामिल हैं.

ये भी पढ़ें:-Ikkaa OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हो रही सनी देओल और अक्षय खन्ना की 'इक्का', जानें- कब और कहां देख सकेंगे

 

Published at : 07 Jul 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Kunal Kemmu The Alliance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'ये फिल्म देखी जानी चाहिए इसका एनकाउंटर न करें', Ram Gopal Varma ने 'सतलुज' का रिव्यू किया शेयर
'ये फिल्म देखी जानी चाहिए इसका एनकाउंटर न करें', राम गोपाल वर्मा ने 'सतलुज' का रिव्यू किया शेयर
बॉलीवुड
'गिफ्ट भेजो, पार्टी होस्ट करो', जब एक साल तक बेरोजगार रहने पर कुणाल खेमू को मिली थीं ऐसी सलाह
'गिफ्ट भेजो, पार्टी होस्ट करो', जब एक साल तक बेरोजगार रहने पर कुणाल खेमू को मिली थीं ऐसी सलाह
बॉलीवुड
Monday Box Office Collection: घटी कमाई फिर भी सबसे आगे रही 'अल्फा', 'वेलकम टू द जंगल' को लगा झटका, जानें- मंडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
घटी कमाई फिर भी सबसे आगे रही 'अल्फा', 'वेलकम टू द जंगल' को लगा झटका, जानें- मंडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
बॉलीवुड
बॉलीवुड की इस कुंवारी एक्ट्रेस ने 30 की उम्र में ही कर लिया ऐसा काम, सुनने वाले हैरत में
बॉलीवुड की इस कुंवारी एक्ट्रेस ने मां बनने के लिए 30 की उम्र में ही कर लिया ऐसा काम, सुनने वाले हैरत में
Advertisement

वीडियोज

Shilpa Shinde और Sunita Ahuja की बहस ने मचाया बवाल
Govinda की बात याद कर टूट गईं Sunita Ahuja
Prince Narula और Yuvika Chaudhary के रिश्ते का सच आया सामने
Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Kirti Azad On Ram Mandir: 'कारसेवकों पर गोली चलाने के लिए मुलायम सिंह जिम्मेदार थे तो...' चढ़ावा चोरी के बीच क्यों भड़के कीर्ति आजाद
'कारसेवकों पर गोली चलाने के लिए मुलायम जिम्मेदार थे तो...' चढ़ावा चोरी के बीच क्यों भड़के कीर्ति आजाद
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
इंडिया
'कब तक बूढ़े लोग...', अन्ना हजारे को लेकर ये क्या बोले गए कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके, मचा बवाल
'कब तक बूढ़े लोग...', अन्ना हजारे को लेकर ये क्या बोले गए कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके, मचा बवाल
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के लिए संजू सैमसन बने 'बलि' का बकरा, जिम्बाब्वे टी20 सीरीज से ऐसे ही नहीं कटा पत्ता
वैभव सूर्यवंशी के लिए संजू सैमसन बने 'बलि' का बकरा, ZIM टी20 सीरीज से ऐसे ही नहीं कटा पत्ता
बॉलीवुड
The Odyssey First Review Out: क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'
क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'
इंडिया
India-Indonesia Defence: जिसके डर से थर-थर कांपता है पाकिस्तान, इंडोनेशिया को वही हथियार देने जा रहा भारत, हो गई बड़ी डील
जिसके डर से थर-थर कांपता है पाकिस्तान, इंडोनेशिया को वही हथियार देने जा रहा भारत, हो गई बड़ी डील
जनरल नॉलेज
Mughal Era Markets: मुगल काल में कैसे होते थे शॉपिंग मॉल, सारे सामान खरीदने के लिए किन शहरों में लगते थे बड़े बाजार?
मुगल काल में कैसे होते थे शॉपिंग मॉल, सारे सामान खरीदने के लिए किन शहरों में लगते थे बड़े बाजार?
हेल्थ
Right Way To Drink Water: गटागट पानी पीने की आदत कहीं कर न दे बीमार? डॉक्टर से जानें पानी पीने का सही नियम
गटागट पानी पीने की आदत कहीं कर न दे बीमार? डॉक्टर से जानें पानी पीने का सही नियम
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
ABP NEWS
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
Embed widget