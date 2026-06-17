रश्मिका मंदाना Vs कृति सेनन: बॉक्स ऑफिस पर किसके नाम हैं सबसे ज्यादा हिट फिल्में?

बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और कृति सेनन अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं. रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की साथ में ये पहली फिल्म है. दर्शक दोनों को साथ में बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं बॉक्स ऑफिस पर किसके नाम हैं सबसे ज्यादा हिट फिल्में हैं.

कृति सेनन वर्सेस रश्मिका मंदाना

बॉक्स ऑफिस सक्सेस रेट की बात करें तो रश्मिका मंदाना के सामने कृति सेनन कहीं टिकती भी नहीं हैं. जहां रश्मिका ने 15 से ज्यादा हिट फिल्में दी हैं तो वहीं कृति सेनन ने अब तक 6-7 फिल्में ही हिट हुई हैं. आपको बताते हैं कि दोनों एक्ट्रेसेस का रिपोर्ट कार्ड

रश्मिका मंदाना का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड

रश्मिका का बॉक्स ऑफिस सक्सेस रेट लगभग 80% के आसपास है, जो भारतीय सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस में सबसे बेहतरीन माना जाता है. उन्होंने अपने करियर में 15 से ज्यादा सफल फिल्में दी हैं.

ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर: पुष्पा 2: द रुल (2024), 'एनिमल' (2023), 'छावा' (2025), 'पुष्पा: द राइज' (2021), 'गीता गोविंदम' (2018), और 'किरकिर पार्टी' (2016). इन सबके अवाला,रश्मिका मंदाना की सफल फिल्मों में 'सीता रामम', 'सरिलरु नीकेव्वरु', 'भीष्मा',और 'यजमाना' जैसी फिल्में शामिल हैं.

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कृति सेनन का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड

बॉक्स ऑफिस कमर्शियल हिट्स के मामले में कृति सेनन रश्मिका से थोड़ा पीछे हैं. उन्होंने करीब 5 हिट सफल फिल्में दी हैं.

हिट फिल्में: हाउसफुल 4 (2019), क्रू (2024), लुक्का छुप्पी (2019), तेरे इश्क में (2025), और उनकी डेब्यू फिल्म हीरोपंती (2014).

सेमी-हिट/एवरेज: तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और बरेली की बर्फी.

कृति सेनन के खाते में फ्लॉप और एवरेज फिल्मों की संख्या थोड़ी ज्यादा है. फ्लॉप फिल्मों में आदिपुरुष, शेहजादा, राबता, पानीपत जैसी फिल्में शामिल हैं.

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'कॉकटेल 2' के बारे में

'कॉकटेल 2' की बात करें तो फिल्म में रश्मिका मंदाना और कृति सेनन के साथ शाहिद कपूर भी नजर आने वाले हैं. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है.

फिल्म को होमी अदजानिया डायरेक्ट कर रहे हैं. ये 19 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है.

