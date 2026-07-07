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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'मेरा पति है, 50 अफेयर करे मेरी प्रॉब्लम...तुझे क्या' शिल्पा शिंदे पर भड़कीं सुनीता आहूजा

'मेरा पति है, 50 अफेयर करे मेरी प्रॉब्लम...तुझे क्या' शिल्पा शिंदे पर भड़कीं सुनीता आहूजा

Lock Upp 2: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे इन दिनों रियलिटी शो लॉकअप 2 में नजर आ रही हैं. शो में आते ही उन्होंने सुनीता आहूजा को ट्रिगर करना शुरू कर दिया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 07 Jul 2026 11:14 AM (IST)
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रिएलिटी शो लॉक अप में टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे की एंट्री हो गई है. इस घर में घुसते ही शिल्पा शिंदे ने सबको निशाने पर लिया. लेकिन उन्होंने घर में घुसते ही बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा को लेकर ऐसी बात कही कि सुनीता आहूजा भड़क गईं. आपको बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या.

शिल्पा शिंदे पर भड़कीं सुनीता आहूजा
लॉकअप 2 में एंट्री के बाद शिल्पा जानबूझ कर सबसे लड़ती नजर आईं. लेकिन सुनीता आहूजा के सामने जाते ही भीगी बिल्ली बन गईं. सिचुएशन देखकर तो यही लगा कि वो गोविंदा का नाम लेकर उनसे लड़ने गईं थीं लेकिन जवाब ऐसा मिला कि कुछ कर नहीं पाईं.

शिल्पा ने सुनीता से कहा, 'इनको लोगों ने गलत समझा है. गोविंदा जी के फैन हैं. तो यही कहूंगी कि आपने ऐसे कैसे किया. आप ऐसे कैसे बोल सकती हू. आपको पता है कि आपने क्या सोचकर किया.'

मेरा पति है, 50 अफेयर करे मेरी प्रॉब्लम...तुझे क्या' शिल्पा शिंदे पर भड़कीं सुनीता आहूजा

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सुनीता आहूजा ने दिया करारा जवाब
इस पर सुनीता कहती हैं, 'कभी मेरी जगह पर खुद को रखकर देखो. जब तुम्हारे पर गुजरेगी तब पता चलेगा. मेरी जिंदगी है. मैं जो भी करूं. वो मेरा पति है. 10 जगह भी कुछ करेगा पर छोड़ूंगी नहीं उसको. मैं मरने तक उसे प्यार करुंगी. इसके बाद शिल्पा उनकी बात में हां में हां मिलाती नजर आईं और चुपचाप चली गईं.'

मेरा पति है, 50 अफेयर करे मेरी प्रॉब्लम...तुझे क्या' शिल्पा शिंदे पर भड़कीं सुनीता आहूजा

'मेरा पति है 50 से अफेयर करे'- सुनीता
उनके जाते ही सुनीता आहूजा ने राम कपूर से शिल्पा के बारे में बात की और कहा कि वो उन्हें छोड़ेंगी नहीं. सुनीता ने कहा, 'वो मेरा पति है, वो कुछ भी करे. किसी को बोलने का कोई हक नहीं. मैं बीवी हूं. इसे उंगली बाजी करने के लिए भेजा है अंदर, ज्यादा करेगी ना तो सुनेगी. औकात पर आ जाउंगी. मेरी फैमिली को बीच में मत लाओ. मेरा पति है 50 अफेयर करे, तेरा बाप का क्या जा रहा है भाई?'

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बता दें शो में आते ही शिल्पा शिंदे ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है. शिल्पा शिंदे ने अकांक्षा चमोला पर भी कमेंट किया.  वहीं वो शिवांगी जोशी पर भी चिल्लाती नजर आईं.

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Published at : 07 Jul 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
Shilpa Shinde Sunita Ahuja Lock Upp 2
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