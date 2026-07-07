'पेद्दी' से 'सिंग गीथम' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगीं साउथ की ये 7 नई फिल्में सीरीज

इस हफ्ते ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर साउथ की कई दिलचस्प फिल्में और सीरीज गर्दा उड़ाने आ रही हैं. इनमें राम चरण की पेद्दी से लेकर परिमाला एंड कंपनी तक शामिल हैं. इन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करके अपने वीकेंड को मजेदार बना सकते हैं. चलिए यहां इस वीक डिजिटिल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही साउथ की फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट चेक कर लेते हैं.

'पेद्दी'

बुची बाबू सना निर्देशित 'पेद्दी' ओटीटी की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस स्पोर्ट्स ड्रामा में राम चरण, जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु, बोमन ईरानी, ​​रवि किशन और विजी चंद्रशेखर ने अहम रोल प्ले किया है. फिल्म में श्रुति हासन का कैमियो है. इस तेलुगु फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 9 जुलाई से स्ट्रीम कर सकते हैं. इसकी हिंदी वर्जन अगस्त में स्ट्रीम होगा.





'लैंड ऑफ फुटबॉल'

'लैंड ऑफ फ़ुटबॉल' केरल में इस खेल की 70 साल पुरानी लीगेगी को दिखाती है और उस गहरे जुनून को उजागर करती है जिसने पूरे राज्य में अलग-अलग पीढ़ियों और समुदायों को एक साथ जोड़ा है. मलयालम भाषा की ये स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री 10 जुलाई को जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम होगी.





'परिमाला एंड कंपनी'

'परिमाला एंड कंपनी' परिमाला की कहानी है, जो चेन्नई में अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता है. वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है लेकिन फिर इलाके का एक सिरफिरा आदमी बार-बार उसकी छोटी बेटी को परेशान करता है, जिससे परिवार में टेंशन का माहौल बो दाता है. लेकिन फिर उस आदमी की अचानक मौत हो जाती है और पुलिक के शक की सुई परिमाला और उसे परिवार पर टिक जाती है. फिल्म में जयराम, उर्वशी, संजना कृष्णमूर्ति, अनंतिका अनिलकुमार, मिस्स्किन, योगी बाबू, सैंडी और संतोष सोभन ने अहम रोल प्ले किया है. पांडिराज निर्देशित इस तमिल भाषा की ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर को 10 जुलाई से जी5 पर देख सकेंगे.





'कोथा मालुपु'

एक गांव की कहानी पर बेस्ड 'कोथा मालुपु' दो कजन्स के बदलते रिश्ते को दिखाती है, जिनका मजाकिया रिश्ता धीरे-धीरे प्यार में बदल जाता है. इसमें आकाश गोपाराजू, भैरवी अर्ध्या डेका, महेंद्र पी, रघु बाबू, पृथ्वी और प्रभावती वर्मा ने अहम रोल प्ले किया है. शिवा केसानाकुरथी निर्देशित ये तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा 6 जुलाई से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो गई है.



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'सिंग गीथम'

'सिंग गीथम' की कहानी कुबेरपुरम नाम के एक दूर-दराज़ गांव पर बेस्ड है, जो सालों तक सोने की खुदाई के कारण बंजर हो चुका है और वहां अब सिर्फ़ एक पुराना पेड़ बचा है. गौरी, जो उस पेड़ की रक्षक है. लेकिन फिर पेड़ के नष्ट होने से एक रहस्यमयी घटना घटती है. सिंगीथम श्रीनिवास राव निर्देशित इस फिल्म में अयान, अहिल्या बामरू, शालिनी कोंडेपुडी, शिवन्नारायण नरिपेद्दी, आगु स्टेनली चिएडोज़ी, विजय देवरकोंडा, केवी अनुदीप, राहुल रविंद्रन और निवेथा पेथुराज ने अहम रोल प्ले किया है. तेलुगु की इस फैंटेसी म्यूजिकल कॉमेडी को नेटफ्लिक्स पर 9 जुलाई से देख सकते हैं.





'सेकंड लव'

'सेकंड लव' 30 की उम्र वाले 12 ऐसे सिंगल लोगों की कहानी है जो अपने पुराने रिश्तों से आगे बढ़ चुके हैं और प्यार पाने के नए मौके की तलाश में एक विला में आते हैं. राम्या कृष्णन द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस तमिल रियलिटी शो को जियो हॉटस्टार पर 13 जुलाई से स्ट्रीम कर सकेंगे.

बाल्टी

'बाल्टी' कहानी है वेलमपालयम के एक टैलेंटेड कबड्डी खिलाड़ी उदययन की है, फिल्म में शेन निगम, शांतनु भाग्यराज, प्रीति असरानी, ​​अल्फोंस पुथ्रेन, सेल्वरघवन, शिवा हरिहरन, जेक्सन जॉनसन, अक्षय राधाकृष्णन और पूर्णिमा इंद्रजीत ने अहम रोल प्ले किया है. उन्नी शिवलिंगम निर्देशि इस मलयालम-तमिल जॉनर के एक्शन ड्रामा को 10 जुलाई से सोनी लिव पर देख सकेंगे.





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