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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2026 में मराठी-साउथ की छोटी फिल्मों ने बड़े-बड़े धुरंधर को खून के आंसू रुलाया, किसी ने दिया 1100% प्रॉफिट, किसी ने रचा इतिहास

2026 में मराठी-साउथ की छोटी फिल्मों ने बड़े-बड़े धुरंधर को खून के आंसू रुलाया, किसी ने दिया 1100% प्रॉफिट, किसी ने रचा इतिहास

2026 में कई ऐसी फिल्में रिलीज हुई हैं, जिनका बजट काफी कम था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों ने सुनामी ला दी थी. आइए जानते हैं फिल्मों के बारे में.

Reported By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 16 Jun 2026 08:47 PM (IST)
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2026 में बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कई छोटे बजट की फिल्मों का दबदबा रहा. मराठी और साउथ की छोटे बजट की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया और बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी फिल्मों जैसे 'भारत भाग्य विधाता', 'है जवानी तो इश्क होना है', ओ रोमियो, इक्कीस को पछाड़ दिया है. आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में जो कम बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर छाई रहीं. 

'देऊळ बंद 2'

इस फिल्म का बजट 10 करोड़ है. फिल्म ने इंडिया में नेट 68.72 करोड़ कमाए. फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 81.08 करोड़ रहा है. फिल्म ने 587.2 परसेंट प्रॉफिट कमाया है. फिल्म अभी थिएटर में लगी है और धमाकेदार कमाई कर रही है.

'तुम्बाडची मंजुला'

फिल्म का बजट 6 करोड़ बताया जा रहा है. फिल्म थिएटर में लगी है और 10 दिन में फिल्म 9.58 करोड़ कमा चुकी है. फिल्म ने अभी तक 59.67 प्रॉफिट कमा लिया है.


2026 में मराठी-साउथ की छोटी फिल्मों ने बड़े-बड़े धुरंधर को खून के आंसू रुलाया, किसी ने दिया 1100% प्रॉफिट, किसी ने रचा इतिहास

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'क्रांतीज्योती विद्यालय'

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, 'क्रांतीज्योती विद्यालय' 4 करोड़ के बजट में बनी थी. फिल्म ने 27.35 करोड़ का नेट कलेकशन किया था. फिल्म ने 583.75 परसेंट का प्रॉफिट दिया था.

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'वाझा 2 बायोपिक ऑफ ए बिलियन ब्रदर्स'

'वाझा 2' 10 करोड़ के बजट में बनी थी. फिल्म ने इंडिया में नेट 129.42 करोड़ की कमाई की. वहीं फिल्म ने 1194.2 परसेंट का प्रॉफिट कमाया. फिल्म सुपरडुपर हिट रही. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था.

'थाई किझावी'

IMDB के मुताबिक, फिल्म 9 करोड़ के बजट में बनी है. फिल्म ने इंडिया में नेट 62.46 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने 53.46 करोड़ का रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट कमाया. वहीं 594 परसेंट का प्रॉफिट कमाया. फिल्म सुपरहिट रही. इस फिल्म में राधिका सरतकुमार लीड रोल में थीं. फिल्म को बहुत सराहा गया था.


2026 में मराठी-साउथ की छोटी फिल्मों ने बड़े-बड़े धुरंधर को खून के आंसू रुलाया, किसी ने दिया 1100% प्रॉफिट, किसी ने रचा इतिहास

'भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम'

 इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. फिल्म का बजट 10 करोड़ रहा. फिल्म ने 40.04 करोड़ वर्ल्डवाइड कमाए. फिल्म ने 25.55 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. फिल्म ने ओवरसीज में 10.50 करोड़ कमाए. फिल्म ने 151 परसेंट का प्रॉफिट कमाया.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 16 Jun 2026 08:32 PM (IST)
Tags :
Box Office Thai Kizhavi Deool Band 2 Krantijyoti Vidyalay
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