हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनTv AudioTV serial spoilers: अंश-प्रेरणा की शादी की रस्मों के बीच नई चाल चलेगा प्रेम, 'पहली रसोई' पर स्नेहा देगी दुर्गावती को खुली चुनौती

TV serial spoilers: अंश-प्रेरणा की शादी की रस्मों के बीच नई चाल चलेगा प्रेम, 'पहली रसोई' पर स्नेहा देगी दुर्गावती को खुली चुनौती

TV serial spoilers: टीवी की दुनिया में इन दिनों कई बड़े ट्विस्ट और ड्रामा देखने को मिल रहे हैं. आने वाले एपिसोड्स में पॉपुलर सीरियल्स की कहानी पूरी तरह बदलने वाली है.

Reported By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 17 Jun 2026 01:37 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की दुनिया में इन दिनों कई बड़े बदलाव और ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. पॉपुलर सीरियल्स की कहानी अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा. कुछ किरदारों की जिंदगी में बड़े खुलासे होने वाले हैं, तो कुछ रिश्तों में दरार और गहरी हो सकती है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पसंदीदा सीरियल्स में आगे क्या धमाका होने वाला है, तो ये 5 बड़े स्पॉइलर आपके लिए हैं. 

'अनुपमा'
स्टार प्लस के नंबर वन शो 'अनुपमा' में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है. अंश और प्रेरणा की शादी की खुशियों के बीच एक ऐसा तूफान आने वाला है, जो अनुपमा की जिंदगी को हिलाकर रख देगा. अंश और प्रेरणा की शादी की रस्मों को आगे बढ़ाने के लिए अनुपमा पूरे मान-सम्मान के साथ शगुन का सामान लेकर कोठारी मेंशन पहुंचेगी. प्रेम अनुपमा के सामने एक ऐसी अजीब और बड़ी शर्त रखेगा, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स दंग रह जाएगा. हालांकि, अनुपमा शर्त को मानने से साफ शब्दों में इंकार कर देगी. 

'गंगा माई की बेटियां' 
ज़ी टीवी के पॉपुलर शो 'गंगा माई की बेटियां' में में सिद्धू और स्नेहा की शादी के बाद जबरदस्त हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है. स्नेहा का गुस्सा और दुर्गावती की जिद्द के बीच आर-पार की जंग शुरू होने वाली है. गृह प्रवेश के बाद जैसे ही स्नेहा सुहागरात के लिए सजे हुए कमरे में पहुंचती है, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. वो कमरे की सारी सजावट और सामान को तोड़-फोड़ देती है. शादी के बाद 'पहली रसोई' की रस्म पर स्नेहा ठाकुर परिवार के सभी पुराने नियमों को मानने से साफ मना कर देगी. स्नेहा ऐलान करेगी कि वो इस हवेली में अपने लिए अलग खाना बनाएगी. स्नेहा की इस चुनौती को सुनते ही दुर्गावती भड़क जाएगी. 

ये भी पढ़ें:- 'शरवरी कहां है' पूछने वालों को आलिया भट्ट ने दिया जवाब, दिखाई 'अल्फा' की पांच फोटोज

'वसुधा'
ज़ी टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक 'वसुधा' के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं. जहां एक तरफ वसुधा अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ चौहान परिवार के खिलाफ गहरी साजिशें रची जा रही हैं. करिश्मा हर हाल में देव को बिजनेस में बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहती है. देव के हाथ से एक बहुत बड़ा टेंडर छीनने के लिए करिश्मा एक नया प्लान बनाती है, जिसमें वो वसुधा को फंसाती है. इस पूरी साजिश से बेखबर वसुधा इस चाल का शिकार हो जाती है, जिसका अंजाम ये होगा कि देव का लैपटॉप टूट जाएगा. 

'तुम से तुम तक'
ज़ी टीवी के लोकप्रिय ड्रामा शो 'तुम से तुम तक' में इन दिनों दर्शकों को भारी ड्रामा देखने को मिल रहा है. आर्यवर्धन और अनु की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया है, जिसने कहानी पूरी तरह पलट जाएगी. अनु हिम्मत जुटाकर आर्यवर्धन से अतीत और राजनांदिनी को लेकर कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछेगी, जिसका जवाब देना आर्या के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा. अनु को आर्या के हाव-भाव देखकर यह शक होने लगा है कि उससे कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है. 

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' 
स्टार प्लस के सुपरहिट शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में इन दिनों भयंकर ड्रामा चल रहा है. वैष्णवी और रियो की बढ़ती नजदीकियों की तस्वीरें और मैसेज सामने आने के बाद समाज में विरानी परिवार की इज्जत दांव पर लग गई है. पार्थ लगातार वैष्णवी के चरित्र पर शक कर रहा है, जिससे विरानी परिवार का सरेआम तमाशा बन रहा है. जब पूरा परिवार वैष्णवी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, वहीं तुलसी ऐलान कर देगी कि वो खुद वैष्णवी और रियो की शादी कराएगी.

ये भी पढ़ें:- ALPHA Trailer: 2 मिनट 33 सेकेंड के ट्रेलर में छा गईं शरवरी, आलिया भट्ट के संग खूंखार एक्शन किया, देखें

और पढ़ें
Published at : 17 Jun 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Anupamaa Vasudha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टीवी Audio
TV serial spoilers: अंश-प्रेरणा की शादी की रस्मों के बीच नई चाल चलेगा प्रेम, 'पहली रसोई' पर स्नेहा देगी दुर्गावती को खुली चुनौती
अंश-प्रेरणा की शादी की रस्मों के बीच नई चाल चलेगा प्रेम, 'पहली रसोई' पर स्नेहा देगी दुर्गावती को खुली चुनौती
टीवी Audio
घर में पानी की किल्लत से परेशान हुए भारती सिंह-हर्ष लिंबाचिया, बोले- बिसलेरी से नहाना पड़ रहा है
पानी की किल्लत से परेशान हुए भारती सिंह-हर्ष लिंबाचिया, बोले- बिसलेरी से नहाना पड़ रहा है
टीवी Audio
कमिटमेंट हो तो ऐसा! आंख की सर्जरी के अगले ही दिन सेट पर लौटीं Mangal Lakshmi की एक्ट्रेस
कमिटमेंट हो तो ऐसा! आंख की सर्जरी के अगले ही दिन सेट पर लौटीं मंगल लक्ष्मी की एक्ट्रेस
टीवी Audio
Kalki 2898 AD Release Date: 'कल्कि 2898 एडी' की रिलीज डेट हुई अनाउंस, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी प्रभास-दीपिका पादुकोण की फिल्म
'कल्कि 2898 एडी' की रिलीज डेट हुई अनाउंस, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी प्रभास-दीपिका पादुकोण की फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Uddhav Shiv Sena Crisis: उद्धव की शिवसेना में टूट के बीच गुस्से में आई कांग्रेस, बोली - 'अपनी बेइज्जती का बदला...'
उद्धव की शिवसेना में टूट के बीच गुस्से में आई कांग्रेस, बोली - 'अपनी बेइज्जती का बदला...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामगोपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर को बताया 'मूर्ख', सपा में टूट के दावे पर दिया बड़ा बयान
रामगोपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर को बताया 'मूर्ख', सपा में टूट के दावे पर दिया बड़ा बयान
विश्व
G7 Summit Viral Video: G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
क्रिकेट
IND A vs AFG A: वैभव सूर्यवंशी के कैच पर मचा बवाल, अंपायर के फैसले से नाराज हुई अफगानिस्तान ए टीम
IND A vs AFG A: वैभव सूर्यवंशी के कैच पर मचा बवाल, अंपायर के फैसले से नाराज हुई अफगानिस्तान ए टीम
बॉलीवुड
'दिल तो पागल है' में काजोल-मनीषा ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर का खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह
विश्व
PoK में पाकिस्तान की नई साजिश, 56 मौतों के बाद भी नहीं टूटा आंदोलन, शहबाज-मुनीर ने अब बॉर्डर पर रोके राशन से भरे ट्रक
PoK में PAK की नई साजिश, 56 मौतों के बाद भी नहीं टूटा आंदोलन, बॉर्डर पर रोके राशन से भरे ट्रक
इंडिया
सभी 22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब
सभी 22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब
फूड
Kids Tiffin Menu: बच्चों के टिफिन मेन्यू में शामिल कर लें ये 5 चीजें, रोजाना खाली होकर आएगा लंच बॉक्स
बच्चों के टिफिन मेन्यू में शामिल कर लें ये 5 चीजें, रोजाना खाली होकर आएगा लंच बॉक्स
ABP NEWS
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
ABP NEWS
पहले बाइक उठाई, फिर उस पर पत्नी को बैठाया; वेटलिफ्टिंग का वीडियो वायरल
पहले बाइक उठाई, फिर उस पर पत्नी को बैठाया; वेटलिफ्टिंग का वीडियो वायरल
ABP NEWS
पुलिस ने 'पुष्प गैंग' पर लाठियां चलाईं, उन्हें खदेड़े जाने का वीडियो वायरल हो गया!
पुलिस ने 'पुष्प गैंग' पर लाठियां चलाईं, उन्हें खदेड़े जाने का वीडियो वायरल हो गया!
ABP NEWS
क्या राहुल गांधी छात्रों से बातचीत नहीं करेंगे? राजस्थान में पोस्टर हटाए गए!
क्या राहुल गांधी छात्रों से बातचीत नहीं करेंगे? राजस्थान में पोस्टर हटाए गए!
ABP NEWS
यह खानवा धोखेबाज़ है, वह घोटाला करने के लिए यूपी से बिहार तक आया!
यह खानवा धोखेबाज़ है, वह घोटाला करने के लिए यूपी से बिहार तक आया!
Embed widget