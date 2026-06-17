टीवी की दुनिया में इन दिनों कई बड़े बदलाव और ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. पॉपुलर सीरियल्स की कहानी अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा. कुछ किरदारों की जिंदगी में बड़े खुलासे होने वाले हैं, तो कुछ रिश्तों में दरार और गहरी हो सकती है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पसंदीदा सीरियल्स में आगे क्या धमाका होने वाला है, तो ये 5 बड़े स्पॉइलर आपके लिए हैं.

'अनुपमा'

स्टार प्लस के नंबर वन शो 'अनुपमा' में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है. अंश और प्रेरणा की शादी की खुशियों के बीच एक ऐसा तूफान आने वाला है, जो अनुपमा की जिंदगी को हिलाकर रख देगा. अंश और प्रेरणा की शादी की रस्मों को आगे बढ़ाने के लिए अनुपमा पूरे मान-सम्मान के साथ शगुन का सामान लेकर कोठारी मेंशन पहुंचेगी. प्रेम अनुपमा के सामने एक ऐसी अजीब और बड़ी शर्त रखेगा, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स दंग रह जाएगा. हालांकि, अनुपमा शर्त को मानने से साफ शब्दों में इंकार कर देगी.

'गंगा माई की बेटियां'

ज़ी टीवी के पॉपुलर शो 'गंगा माई की बेटियां' में में सिद्धू और स्नेहा की शादी के बाद जबरदस्त हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है. स्नेहा का गुस्सा और दुर्गावती की जिद्द के बीच आर-पार की जंग शुरू होने वाली है. गृह प्रवेश के बाद जैसे ही स्नेहा सुहागरात के लिए सजे हुए कमरे में पहुंचती है, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. वो कमरे की सारी सजावट और सामान को तोड़-फोड़ देती है. शादी के बाद 'पहली रसोई' की रस्म पर स्नेहा ठाकुर परिवार के सभी पुराने नियमों को मानने से साफ मना कर देगी. स्नेहा ऐलान करेगी कि वो इस हवेली में अपने लिए अलग खाना बनाएगी. स्नेहा की इस चुनौती को सुनते ही दुर्गावती भड़क जाएगी.

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'वसुधा'

ज़ी टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक 'वसुधा' के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं. जहां एक तरफ वसुधा अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ चौहान परिवार के खिलाफ गहरी साजिशें रची जा रही हैं. करिश्मा हर हाल में देव को बिजनेस में बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहती है. देव के हाथ से एक बहुत बड़ा टेंडर छीनने के लिए करिश्मा एक नया प्लान बनाती है, जिसमें वो वसुधा को फंसाती है. इस पूरी साजिश से बेखबर वसुधा इस चाल का शिकार हो जाती है, जिसका अंजाम ये होगा कि देव का लैपटॉप टूट जाएगा.

'तुम से तुम तक'

ज़ी टीवी के लोकप्रिय ड्रामा शो 'तुम से तुम तक' में इन दिनों दर्शकों को भारी ड्रामा देखने को मिल रहा है. आर्यवर्धन और अनु की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया है, जिसने कहानी पूरी तरह पलट जाएगी. अनु हिम्मत जुटाकर आर्यवर्धन से अतीत और राजनांदिनी को लेकर कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछेगी, जिसका जवाब देना आर्या के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा. अनु को आर्या के हाव-भाव देखकर यह शक होने लगा है कि उससे कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'

स्टार प्लस के सुपरहिट शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में इन दिनों भयंकर ड्रामा चल रहा है. वैष्णवी और रियो की बढ़ती नजदीकियों की तस्वीरें और मैसेज सामने आने के बाद समाज में विरानी परिवार की इज्जत दांव पर लग गई है. पार्थ लगातार वैष्णवी के चरित्र पर शक कर रहा है, जिससे विरानी परिवार का सरेआम तमाशा बन रहा है. जब पूरा परिवार वैष्णवी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, वहीं तुलसी ऐलान कर देगी कि वो खुद वैष्णवी और रियो की शादी कराएगी.

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