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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसनी देओल बनना चाहते थे फॉर्मूला 1 रेसर, पिता के डर की वजह से छोड़ा सपना

सनी देओल बनना चाहते थे फॉर्मूला 1 रेसर, पिता के डर की वजह से छोड़ा सपना

सनी देओल का सपना एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले कुछ और ही था. वो फॉर्मूला 1 रेसर बनना चाहते थे, लेकिन पिता के डर की वजह से उन्हें अपना ये सपना छोड़ना पड़ा.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 15 Aug 2026 10:59 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म बंटवारा 1947 को लेकर चर्चा में है. फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. आपको बता दें सनी देओल एक्टर नहीं बनना चाहते थे. वो रेसर बनना चाहते थे, लेकिन पिता और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के एक डर की वजह से उन्हें अपने सपने से दूरी बनानी पड़ी थी.

सनी देओल बनना चाहते थे फॉर्मूला 1 रेसर
एक्टर सनी देओल ने हाल ही में क्विज रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में एक बातचीत के दौरान अपने एक अधूरे सपने के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि वो एक प्रोफेशनल फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर बनना चाहते थे. दरअसल, शो के दौरान मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने सनी देओल से पूछा, 'सनी जी, हमने सुना है कि आप एक रेसिंग ड्राइवर बनना चाहते थे? फॉर्मूला 1 वगैरह.'

सनी देओल ने अपने पैशन का खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें ड्राइविंग का काफी शौक हुआ करता था, लेकिन पिता धर्मेंद्र के ज्यादा प्रोटेक्टिव होने की वजह से ये सपना अधूरा रह गया, क्योंकि धर्मेंद्र का मानना था कि स्पोर्ट्स काफी रिस्क वाले होते हैं.

सनी देओल बनना चाहते थे फॉर्मूला 1 रेसर, पिता के डर की वजह से छोड़ा सपना

ये भी पढ़ेंः 'बंटवारा 1947' की स्क्रीनिंग में बॉबी देओल ने भाई सनी देओल को लगाया गले, इन सेलेब्स ने भी बिखेरा जलवा

इजाजत नहीं मिली
सनी देओल ने कहा, 'हां, मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक हुआ करता था. जैसे आप जानते हैं कि अगर हम स्पोर्ट्स या कुछ और करना चाहते थे, तो पापा के ज्यादा प्रोटेक्टिव होने के वजह से इजाजत नहीं मिलती थी. इसलिए वो सपना बीच में ही रह गया.' इस एपिसोड में सनी के साथ उनकी फिल्म 'बंटवारा 1947' की टीम के मेंबर आमिर खान और प्रीति जिंटा भी मौजूद थी.

एक्टर कारों और रेसिंग में करियर बनाने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने लिए एक कंटेंट-ड्रिवन करियर बनाया और बॉलीवुड के सबसे मशहूर एक्शन स्टार्स में से एक बनकर उभरे.

वे प्रीति जिंटा के साथ फिल्म 'बंटवारा 1947' में नजर आ रहे हैं. इसमें शबाना आजमी, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे कलाकार शामिल हैं. फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है. 'बंटवारा 1947' को दुनियाभर में 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.

फिल्म का कलेक्शन?
बंटवारा 1947 ने ओपनिंग डे पर सैक्निल्क के मुताबिक, 5.75 करोंड़ रुपये का कलेक्शन किया. यहां पढ़ें फिल्म का रिव्यू.

ये भी पढ़ेंः Friday Box Office: फ्राइडे को 'आवारापन 2' की रही धूम, साउथ फिल्म का भी बजा डंका, जानें- 'बंटवारा 1947' का कलेक्शन

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Published at : 15 Aug 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
Dharmendra Sunny Deol Batwara 1947
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