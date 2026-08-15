'बंटवारा 1947' की स्क्रीनिंग में बॉबी देओल ने भाई सनी देओल को लगाया गले, इन सेलेब्स ने भी बिखेरा जलवा
Batwara 1947 Screening: सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' रिलीज के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है. इसी बीच फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के कई सितारों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.
बॉलीवुड के 'गदर' स्टार सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं. 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं, फिल्म की रिलीज के बाद बीती रात इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कई बड़े सेलेब्स ने शिरकत की.
बॉबी देओल ने सनी देओल को लगाया गले
'बंटवारा 1947' की स्क्रीनिंग में देओल परिवार की शानदार बॉन्डिंग ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इवेंट में बॉबी देओल अपने बड़े भाई सनी देओल को गले लगाते नजर आए.
दोनों भाइयों के बीच की जबरदस्त केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया. इस दौरान दोनों भाईयों ने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तजी से वायरल हो रहा है.
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कैसा है सनी देओल और बॉबी देओल का लुक?
इस इवेंट में बॉबी देओल का बेहद डैशिंग अंदाज देखने को मिला. उन्होंने प्रिंटेड व्हाइट एंड ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर कैरी किया था. वहीं, ब्लैक सनग्लासेस और स्टाइलिश हेयरस्टाइल ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए.
उनका यह स्टाइलिश अवतार सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में है. वहीं, सनी देओल ने नेवी ब्लू टी-शर्ट के साथ ब्लैक ब्लेजर और ब्लू डेनिम जींस पहनी थी. उनके सिंपल और क्लासी लुक ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
स्क्रीनिंग में छाईं प्रीति जिंटा
'बंटवारा 1947' की स्क्रीनिंग में एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी लाइमलाइट चुरा ली. इस इवेंट में उनका एलिगेंट और स्टाइलिश लुक देखने को मिला.
उन्होंने ब्लैक ब्लेजर के साथ व्हाइट टॉप और सिल्वर प्रिंटेड लॉन्ग स्कर्ट कैरी की थी. खुले बाल और मिनिमल मेकअप ने उनके लुक को और भी खास बना दिया. हमेशा की तरह उनकी प्यारी मुस्कान ने फैंस का दिल जीत लिया.
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शबाना आजमी और जावेद अख्तर ने लूटी महफिल
इवेंट में जावेद अख्तर भी अपनी पत्नी शबाना आजमी के साथ पहुंचे. इस दौरान दोनों की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया. जावेद अख्तर ने रॉयल ब्लू कुर्ते के साथ मल्टीकलर जैकेट पहनी थी, जिसमें उनका अंदाज काफी शानदार लग रहा था.
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वहीं, शबाना आजमी मरून आउटफिट में नजर आईं, जिस पर खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की गई थी. दोनों का ये एथनिक लुक इवेंट में खूब चर्चा में रहा.
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दोनों बेटों के साथ दिखे सनी देओल
'बंटवारा 1947' की स्क्रीनिंग में सनी देओल अपने दोनों बेटों करण देओल और राजवीर देओल के साथ नजर आए. इस दौरान तीनों ने पैपराजी के लिए जमकर पोज दिए.
देओल परिवार की शानदार बॉन्डिंग ने फैंस का दिल जीत लिया, वहीं उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही हैं.
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इवेंट में कनिका कपूर, राजकुमार संतोषी और एआर रहमान जैसे कई बड़े सितारों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. इन सेलेब्स ने अपने शानदार अंदाज से स्क्रीनिंग की रौनक में चार चांद लगा दिए.
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'बंटवारा 1947' के बारे में
'बंटवारा 1947' के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी हैं. इसे आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है. इसकी स्टार कास्ट में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आज़मी, करण देओल, अली फजल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हज़ारे, कनिका कपूर और ईशा संधीर भी शामिल हैं. फिल्म में सनी देओल ने एक मुस्लिम सिंकदर मिर्जा का किरदार निभाया है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'बंटवारा 1947' ने रिलीज के पहले दिन 5.50 करोड़ के नेट कलेक्शन के साथ खाता खोला है.