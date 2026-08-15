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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसोहेल खान के बदले लुक पर ट्रोलिंग देख भड़के अश्मित पटेल, दिया करारा जवाब

सोहेल खान के बदले लुक पर ट्रोलिंग देख भड़के अश्मित पटेल, दिया करारा जवाब

एक्टर सोहेल खान सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. उनके बदलते लुक को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. अब एक्टर अश्मित पटेल ने सोहेल को डिफेंड करते हुए ट्रोलर्स को जवाब दिया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 15 Aug 2026 10:59 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान हाल ही में रियलिटी शो 'अलायंस' में नजर आए थे. शो से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने घर पर एक सक्सेस पार्टी रखी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं. इन तस्वीरों में सोहेल का वजन घटाने के बाद का लुक चर्चा में आ गया. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करते हुए दावा किया कि उन्होंने वजन कम करने के लिए ओजेम्पिक का इस्तेमाल किया है.

अश्मित पटेल ने ट्रोलर्स को दिया जवाब
अब एक्टर अश्मित पटेल ने सोहेल खान को डिफेंड करते हुए ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है. अश्मित, सलमान खान की बहन अलवीरा खान के राखी भाई हैं. हिंदी रश के साथ पॉडकास्ट में अश्मित पटेल ने सोहेल खान के लुक को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर कहा, 'आप लोग 'फाइट क्लब: मेंबर्स ओनली' जाकर देखिए. उस फिल्म में उन्होंने जिस तरह की पर्सनैलिटी और फिजीक रखी थी, वो कमाल थी. वो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हैं. उनका कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए या 'अलायंस' देखिए, वो बहुत प्यार से बात करते हैं. लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे ही.'

अश्मित ने ट्रोलर्स से सोहेल की उम्र का सम्मान करने की अपील करते हुए कहा, 'हर कोई एक समय के बाद उम्रदराज होगा. क्या आपके माता-पिता उम्रदराज नहीं हैं? ये बेवकूफी है. सोशल मीडिया ने सबको अपनी भड़ास निकालने का एक जरिया दे दिया है. पहले जाकर 'ट्रोल' का मतलब समझिए, तब आपको पता चलेगा कि आप असल में क्या कर रहे हैं.'

ये भी पढ़ेंः Independence Day 2026: इन फिल्मी डायलॉग्स में है ऐसा जोश, सुनते ही जाग उठेगा देश प्रेम

फिल्म 'फाइट क्लब: मेंबर्स ओनली' की बात करें तो ये साल 2006 में रिलीज हुई थी.  इसमें सुनील शेट्टी, रितेश देशमुख, डिनो मोरिया, दीया मिर्जा, राहुल देव, आशीष चौधरी, सोहेल खान, जायद खान, अमृता अरोड़ा, अश्मित पटेल, नेहा धूपिया जैसे कई कलाकार नजर आए थे. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई. लेकिन, फिल्म में सोहेल खान का मस्कुलर और रफ-टफ लुक काफी चर्चा में रहा था.

सोहेल खान कम किया 12 किलो वजन 
बता दें, 'अलायंस' में जब सलमान खान, सोहेल खान को सपोर्ट करने पहुंचे थे, तब सोहेल ने बताया था कि उन्होंने 12 किलो वजन कम किया है. शो के बाद जब उनकी पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, तो उनके लुक को लेकर तरह-तरह के सवाल उठने लगे.

 
 
 
 
 
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कुछ फैंस ने सोहेल की सेहत को लेकर चिंता जताई और कहा कि वह 'उम्रदराज और डल' नजर आ रहे हैं. वहीं, कुछ लोगों ने उनके लुक की तुलना उनके बड़े भाइयों से करते हुए कहा कि वो उनसे भी ज्यादा उम्र के लग रहे हैं. इतना ही नहीं, कई यूजर्स ने ये भी कयास लगाए कि वजन कम करने के लिए सोहेल ने सप्लीमेंट्स या ओजेम्पिक का इस्तेमाल किया है.

ये भी पढ़ेंः सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में ललित मोदी की एंट्री? 16 साल बाद इंडिया होगी वापसी

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Published at : 15 Aug 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
Sohail Khan Ashmit Patel
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