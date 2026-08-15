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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'देश को बांटने वाली...', स्वतंत्रता दिवस के दिन बोले CM योगी

'देश को बांटने वाली...', स्वतंत्रता दिवस के दिन बोले CM योगी

Independence Day 2026: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें देश को बांटने वाली ताकतों से सतर्क रहना होगा.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 15 Aug 2026 09:46 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80वें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2026) के अवसर पर अपने सरकारी आवास पर ध्वजा रोहण कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और देश के वीरों को नमन किया. इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को संबोधित भी किया.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर कहा,"स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, मैं राज्य के सभी लोगों को दिल से बधाई देता हूं. हम सभी जानते हैं कि 1947 में इसी दिन, हमारे देश भारत को लंबे संघर्ष, बलिदान और अपार समर्पण के बाद आजादी मिली थी. आजादी के माहौल में हर भारतीय आज जो आजादी महसूस करता है, वह भारत माता के महान सपूतों और शहीदों के बलिदान, तपस्या और समर्पण का नतीजा है. यह सच है कि आपसी मतभेदों और साजिशों की वजह से देश गुलाम हो गया था. लेकिन, हमारे देश और यहां के लोगों ने कभी भी इस गुलामी को अपने दिल और दिमाग में स्वीकार नहीं किया." 

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आजादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं- योगी

सीएम योगी ने कहा कि "सभी के दिलों में बस एक ही विश्वास और भावना थी: कि हमें अपने देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है. आजादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है. इसका मतलब अराजकता, पिछड़ेपन, गरीबी, अशिक्षा और असमानता से पूरी तरह आजादी भी है, जिन्होंने देश को लगातार कमजोर किया..."

आजादी को लंबे समय तक बनाए रखने का दिया मंत्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, "यह हर नागरिक को नई प्रेरणा देता है कि अगर हम इस आज़ादी को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, तो यह किसी एक व्यक्ति, समुदाय या जाति की ज़िम्मेदारी नहीं है. बल्कि, सभी 140 करोड़ भारतीयों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस प्रयास में मिलकर योगदान देना होगा."

उन्होंने कहा कि, "1947 में देश जिन समस्याओं जैसे अव्यवस्था, गरीबी, पिछड़ापन, असमानता और शिक्षा की कमी से जूझ रहा था, उनमें से कई समस्याओं का समाधान पिछले आठ दशकों में हो चुका है, जबकि कई अन्य समस्याओं को हल करने के रास्ते भी तैयार किए गए हैं. इन प्रयासों के नतीजे आज दिखाई दे रहे हैं."

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, "पूरे देश में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है, शिक्षा का दायरा बढ़ा है, और बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचना शुरू हो गया है..." मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें देश को बांटने वाली ताकतों से सतर्क रहना होगा.  उन्होंने कहा कि देश में चार जातियां गरीब, युवा, महिला और किसान हैं.  इन चारों को ध्यान में रख कर देश में योजनाएं बनी हैं.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता ने पत्रकारिता की शुरुआत सतना के एक हिंदी अखबार से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद उन्होंने भोपाल में हिंदी वेबसाइट और न्यूज चैनलों में कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया. वर्तमान में वे सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें लिखते हैं. राजनीति और क्राइम की खबरों में उनकी विशेष रुचि है, साथ ही वे समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए भी जिज्ञासु रहते हैं.  मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले धीरज को पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव है. धीरज ने बीकॉम से ग्रेजुएशन और एमकॉम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है.
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Published at : 15 Aug 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS YOGI ADITYANATH Independence Day 2026
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