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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटनंबर-6 पर सस्पेंस हुआ खत्म, सरफराज खान फिर हुए इग्नोर

नंबर-6 पर सस्पेंस हुआ खत्म, सरफराज खान फिर हुए इग्नोर

India Playing 11 vs Sri Lanka 1st Test: गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. नंबर-6 पर कौन खेलेगा, इसका सस्पेंस खत्म हो गया है.

Written By : शिवम |  Updated at : 15 Aug 2026 10:18 AM (IST)
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भारत बनाम श्रीलंका पहला टेस्ट आज से गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. साई सुदर्शन की जगह तीसरे नंबर पर देवदत्त पड़िक्कल को खिलाया जा रहा है, साई चोटिल होने के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं. उनकी जगह सरफराज खान को टीम में शामिल किया गया था, जिनको लेकर माना जा रहा था कि वह नंबर-6 पर खेल सकते हैं. हालांकि भारत की प्लेइंग 11 आते ही ये सस्पेंस भी खत्म हो गया कि मैनेजमेंट नंबर-6 पर किसे देख रहा है.

नंबर-6 का सस्पेंस खत्म

यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने ओपनर्स के रूप में अपनी जगह सुरक्षित की है. तीसरे नंबर पर देवदत्त पड़िक्कल को शामिल किया गया है. चौथे नंबर पर शुभमन गिल और पांचवें नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं. छठे नंबर पर ध्रुव जुरेल को खिलाया जा रहा है, वह भी स्पिन अच्छी खेलते हैं और मिडिल आर्डर में महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं.

सातवें नंबर पर ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, आठवें नंबर पर कुलदीप यादव को खिलाया जा रहा है. मानव सुथार नौवें नंबर पर हैं. भारत ने इन 3 स्पिनर्स के साथ 2 तेज गेंदबाजों के रूप में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग 11 में शामिल किया है.

भारत की प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पड़िक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जाडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

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श्रीलंका क्रिकेट टीम ने ऑफ-स्पिनर गेंदबाज ऑलराउंडर केशरा नुवंथा को प्लेइंग 11 में शामिल किया, ये उनका टेस्ट डेब्यू है. उन्होंने 15 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं.

श्रीलंका की प्लेइंग 11

लहिरू उदारा, निशान मदुश्का, दिनेश चांदीमल, कामिंडु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), केशरा नुवंता, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिता फर्नांडो.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 15 Aug 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
Sarfaraz Khan India Playing 11 India Vs Sri Lanka 1st Test IND Vs SL 1st Test Dhruv Jurel SHUBMAN GILL
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