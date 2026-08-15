फ्राइडे को 'आवारापन 2' की रही धूम, साउथ फिल्म का भी बजा डंका

फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर काफी हलचल दिखी. दरअसल सिनेमाघरों में बॉलीवुड से इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ और सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ शुक्रवार को सिनेमाघरों में पहुंची हैं तो वही साउथ से सूर्या की ‘विश्वनाथ एंड सन्स’ भी रिलीज हुई है. वहीं थिएटर्स में ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ सहित कुछ हफ्ते पुरानी फिल्में भी मौजूद है. ऐसे में चलिए यहां जानते हैं फ्राइडs को बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म का डंका बजा है?

बंटवारा 1947 ने शुक्रवार को कितनी की कमाई?

सनी देओल स्टारर और राजकुमार संतोषी निर्देशित फिल्म 'बंटवारा 1947' ने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 8 हजार 721 शो में 5.75 करोड़ की नेट कमाई की है. इसी के साथ इसकी भारत में कुल नेट कमाई 5.75 करोड़ रुपये हुई है जबकि इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 6.84 करोड़ रुपये रहा है. वहीं ओवरसीज में इस फिल्म ने 1.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है. इसी के साख इसका दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 8.34 करोड़ रुपये हो गया है.

आवारापन 2 ने फ्राइडे को कितना किया कलेक्शन?

इमरान हाशमी स्टारर फिल्म 'आवारापन 2' ने फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने 9 हजार 33 शो में 21 करोड़ की नेट कमाई की है. वहीं इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 25.20 करोड़ रुपये रहा है. बता दें कि ओवरसीज में इस फिल्म ने कुल 2.00 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिससे इसका दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 27.20 करोड़ रुपये हो गया है.

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विश्वनाथ एंड सन्स ने शुक्रवार को कितनी की कमाई?

सूर्या की 'विश्वनाथ एंड सन्स' ने भी बंपर शुरुआत की है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन यानी शुक्रवार को 5 हजार 34 शो से 15.15 करोड़ की नेट कमाई की है. वहीं विदेशों में, फिल्म ने कुल 10.00 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिससे इसका दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 27.51 करोड़ हो गया है.

स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने तीसरे फ्राइडे कितनी की कमाई?

टॉम हॉलैंड की सुपरहीरो फिल्म स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे दो हफ्ते से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही थी लेकिन आवारापन 2 और बंटावार 1947 के आते ही इसकी कमाई को बड़ा झटका लगा है और तीसरे फ्राइडे इसने अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेडं रिपोर्ट के मुताबिक 16वें दिन यानी तीसरे फ्राइडे को 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने 3 हजार 310 शो में भारत में 3.90 करोड़ की नेट कमाई की. इसके साथ ही, भारत में फिल्म की कुल ग्रॉस कमाई 534.76 करोड़ और कुल नेट कमाई 447.30 करोड़ हो गई है.

डीसी ने दूसरे फ्राइडे कितना किया कलेक्शन?

नई फिल्मों के आने से लोकेश कनगराज की डीसी की कमाई पर भी असर पड़ा है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 8वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को डीसी (तमिल) ने 2,062 शो से 2.86 करोड़ की नेट कमाई की. इससे भारत में इसकी कुल नेट कमाई 44.76 करोड़ और कुल ग्रॉस कलेक्शन 51.48 करोड़ रुपये हो गया है. विदेशों में इस फिल्म ने 8वें दिन 0.75 करोड़ कमाए, जिससे इसका ओवरसीज का कुल ग्रॉस कलेक्शन 18.75 करोड़ हो गया है. जबकि वर्ल्डवाइड इसकी 8 दिनों की कुल ग्रॉस कमाई 70.23 करोड़ रुपये हुई है.

जना नायकन ने चौथे फ्राइडे कितनी की कमाई?

थलपति विजय की फिल्म जना नायकन के लिए अब लाखों कमाना भी मुश्किल हो रहा है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 23वें दिन यानी चौथे फ्राइडे को भारत में 31 लाख रुपये कमाए हैं. इसी के साथ इसका भारत में 23 दिनों का नेट कलेक्शन 195.29 करोड़ रुपये हो गया है.

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