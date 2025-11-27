म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी तय तारीख से एक दिन पहले टल गई. जिसके बाद पलाश के चैट्स के स्क्रीनशॉट वायरल हो गए जिसमें वो फ्लर्ट करते नजर आए थे. इस बीच आरजे महवश ने बिना नाम लिए चीटिंग पर रिएक्ट किया है और कहा है कि उनका हर शख्स से भरोसा उठ गया है. महवश ने ये भी कहा कि वो अपनी शादी में ये रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं.

आरजे महवश ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने कहा- 'मर्द भी बड़ी प्यारी चीज होती है... जब पूछो सिंगल ही होते हैं. देखो भाई, मुझे सच और झूठ नहीं पता, लेकिन मेरी शादी के वक्त ना मैं अपना ढोल ना कर रही हूं, इंटरनेट पर एक हफ्ता भर लॉन्च हुआ हूं... और मेरा वाला जिसके भी डीएम में सुहागरात बन रहा हो ना, लड़कियों आके मुझे बता देना...'

'दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं...'

आरजे महवश आगे कहती हैं- 'ये मत सोचना के शादी हो रही है अब तो कैसे टूटे गाई, ये तो उसपे भरोसा नहीं करती... नहीं मैं दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं करती. अब मैं किसी के लिए ये नहीं कह सकता पति के ये बंदा ऐसा कर ही नहीं सकता. कोई भी कुछ भी कर सकता है. तुम उसके डीएम पब्लिक कर देना या तो मुझे दे देना मैं पब्लिक कर दूंगी... अगर स्नैपचैट पर हो तो दूसरे फोन से बना लेना... बच्चा लेना दोस्तूं... प्लीज लड़कियों तुम्हारे हवाले वतन साथियों.'

क्या है असल मामला?

बता दें कि पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की संगीत की रात क्रिकेटर के पिता की तबीयत खराब हो गई थी. ऐसे में उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा था और शादी पोस्टपोन करनी पड़ी. इसके बाद पलाश की भी तबीयत बिगड़ गई थी. तीन दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज मिला. इस बीच मैरी डी'कोस्टा नाम की एक लड़की ने पलाश के साथ अपने चैट्स के स्क्रीनशॉट वायरल कर दिए. ऐसे में पलाश पर स्मृति को धोखा देने के आरोप लगने लगे. हालांकि पलाश या उनकी फैमिली ने अभी तक इन अफवाहों पर रिएक्ट नहीं किया है.