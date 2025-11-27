हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरा वाला जिसके DM में सुहागरात मना रहा हो...', पलाश मुच्छल पर लगे चीटिंग के आरोपों पर आरजे महवश ने कसा तंज

'मेरा वाला जिसके DM में सुहागरात मना रहा हो...', पलाश मुच्छल पर लगे चीटिंग के आरोपों पर आरजे महवश ने कसा तंज

RJ Mahvash On Cheating: आरजे महवश ने बिना नाम लिए पलाश मुच्छल पर लगे चीटिंग के आरोपों पर रिएक्ट किया है. महवश ने अपील की है कि अगर उनका पार्टनर ऐसा हो तो जिसे भी इस बारे में पता हो, वो उन्हें बता दे.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 27 Nov 2025 05:57 PM (IST)
म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी तय तारीख से एक दिन पहले टल गई. जिसके बाद पलाश के चैट्स के स्क्रीनशॉट वायरल हो गए जिसमें वो फ्लर्ट करते नजर आए थे. इस बीच आरजे महवश ने बिना नाम लिए चीटिंग पर रिएक्ट किया है और कहा है कि उनका हर शख्स से भरोसा उठ गया है. महवश ने ये भी कहा कि वो अपनी शादी में ये रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं.

आरजे महवश ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने कहा- 'मर्द भी बड़ी प्यारी चीज होती है... जब पूछो सिंगल ही होते हैं. देखो भाई, मुझे सच और झूठ नहीं पता, लेकिन मेरी शादी के वक्त ना मैं अपना ढोल ना कर रही हूं, इंटरनेट पर एक हफ्ता भर लॉन्च हुआ हूं... और मेरा वाला जिसके भी डीएम में सुहागरात बन रहा हो ना, लड़कियों आके मुझे बता देना...'

 
 
 
 
 
'दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं...'
आरजे महवश आगे कहती हैं- 'ये मत सोचना के शादी हो रही है अब तो कैसे टूटे गाई, ये तो उसपे भरोसा नहीं करती... नहीं मैं दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं करती. अब मैं किसी के लिए ये नहीं कह सकता पति के ये बंदा ऐसा कर ही नहीं सकता. कोई भी कुछ भी कर सकता है. तुम उसके डीएम पब्लिक कर देना या तो मुझे दे देना मैं पब्लिक कर दूंगी... अगर स्नैपचैट पर हो तो दूसरे फोन से बना लेना... बच्चा लेना दोस्तूं... प्लीज लड़कियों तुम्हारे हवाले वतन साथियों.'

क्या है असल मामला?
बता दें कि पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की संगीत की रात क्रिकेटर के पिता की तबीयत खराब हो गई थी. ऐसे में उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा था और शादी पोस्टपोन करनी पड़ी. इसके बाद पलाश की भी तबीयत बिगड़ गई थी. तीन दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज मिला. इस बीच मैरी डी'कोस्टा नाम की एक लड़की ने पलाश के साथ अपने चैट्स के स्क्रीनशॉट वायरल कर दिए. ऐसे में पलाश पर स्मृति को धोखा देने के आरोप लगने लगे. हालांकि पलाश या उनकी फैमिली ने अभी तक इन अफवाहों पर रिएक्ट नहीं किया है.

 
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 27 Nov 2025 05:42 PM (IST)
Smriti Mandhana Palash Muchhal Yuzvendra Chahal RJ Mahvash
