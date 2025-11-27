बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं. धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार थे जिसके बाद 24 नवंबर, 2025 को उनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया. अब उनके निधन के तीन दिन बाद देओल फैमिली ने आज उनके लिए प्रेयर मीट रखी है. धर्मेंद्र की प्रेयर मीट आज मुंबई में ही होगी जिसमें उनकी फैमिली और करीबी दोस्त ही शिरकत करेंगे.

देओल फैमिली दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आत्मा की शांति के लिए आज शोक सभा का आयोजन कर रही है. हालांकि परिवार ने एक्टर के अंतिम संस्कार की तरह प्रेयर मीट को भी बेहद इंटीमेट रखने का फैसला किया है. धर्मेंद्र की प्रेयर मीट का टाइम और वेन्यू वाला निमंत्रण सामने आया था. लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देओल फैमिली ने अपील की है कि जिन लोगों ने भी इसे पब्लिकली शेयर किया है, वो हटा दें.

हेमा मालिनी हुईं इमोशनल

धर्मेंद्र से निधन के बाद आज हेमा मालिनी ने पहली बार पोस्ट करके उन्हें याद किया है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के साथ अनदेखी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- 'धरम जी, मेरे लिए वो बहुत कुछ थे. एक प्यारे पति, हमारी दो बेटियों, ईशा और अहाना के लाडले पिता, दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक, कवि, जरूरत के हर पल में मेरे लिए सबसे जरूरी व्यक्ति- दरअसल, वो मेरे लिए सब कुछ थे! और हमेशा अच्छे-बुरे वक्त में मेरे साथ रहे हैं. अपने सहज, मिलनसार बर्ताव से, और हमेशा सभी के लिए स्नेह और रुचि दिखाते हुए, उन्होंने मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था.'

'मेरे नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती...'

हेमा मालिनी ने आगे लिखा- 'एक पब्लिक फिगर के रूप में, उनका टैलेंट, उनकी पॉपुलैरिटी के बावजूद उनकी विनम्रता और उनकी अपील ने उन्हें सभी दिग्गजों के बीच एक अद्वितीय प्रतीक बना दिया. फिल्म इंडस्ट्री में उनकी फेम और अचीवमेंट्स हमेशा रहेंगी. मेरे नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है और जो खालीपन पैदा हुआ है, वो जीवन भर बना रहेगा. सालों के साथ के बाद, मेरे पास उन खास पलों को फिर से जीने के लिए ढेरों यादें बची हैं.'

धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार में पहुंचे थे ये सितारे

बता दें कि धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार 24 नवंबर को मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर हुआ था. इस दौरान हेमा मालिनी और ईशा देओल नम आंखें लिए उनके अंतिम दर्शन करने पहुंची थीं. सनी देओल ने पिता को मुखाग्नि दी थी और उनकी बेटियों ने शमशान घाट पर दीया जलाया था. धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में परिवार के अलावा बॉलीवुड के दिग्गज हस्तियां शामिल हुई थीं. शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन से शबाना आजमी तक उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे थे